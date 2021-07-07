Нападение на сторонников Лукашенко у посольства Беларуси. ВИДЕО
Мужчины в черном забрызгали людей с государственными флагами Беларуси слезоточивым газом.
Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале "Киев Сейчас", информирует Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, что у посольства стояли несколько человек с государственными флагами Беларуси и один человек с флагом Кубы. Часть присутствующих составляли пожилые люди. К ним подбежали молодые люди и распылили слезоточивый газ.
Слышно, как один из участников акции громко выкрикивает "Мои глаза!".
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этими событиями. Дипломаты считают, что украинская сторона предпринимает недостаточно мер для обеспечения безопасности посольства. Они отметили, что в результате инцидента ряд лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести, а двое граждан Украины были задержаны.
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путин же не один и к счастью он не Один.
можно было бы просто облить мочой - 20 сук(опечатка))) сек. времени то.
и кстати - а где норм. беларусы? разогнали бы совков просто ка под Дубно.... ну не, это слишком зверски было бы
пнП. - (иди к Путину на бункер)
А под посольством именно ваши свинособаки с украинским гражданством лукашенковскими флагами за деньги махали. Это именно они голосуют у вас на выборах...
и малолеток чтобы те окропили колорадов дустом...
...а в итоге все руссоСМИ беснуются об украинских националистах
напавших на мирную демонстрацию...
Якби для росії - масовка була б по-більше.
печальное зрелище... и таки да...дипмисиия в опасности.. ну не каждый же день бабаня сможет их сторожить? ей еще на митинг зажопинцев надо ходить...
Этот флаг мудрый нарид одобрил на референдуме, типо того, как избрал зелупу.