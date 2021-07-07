Нападение на сторонников Лукашенко у посольства Беларуси. ВИДЕО

Мужчины в черном забрызгали людей с государственными флагами Беларуси слезоточивым газом.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале "Киев Сейчас", информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, что у посольства стояли несколько человек с государственными флагами Беларуси и один человек с флагом Кубы. Часть присутствующих составляли пожилые люди. К ним подбежали молодые люди и распылили слезоточивый газ.

Слышно, как один из участников акции громко выкрикивает "Мои глаза!".

Читайте: Посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста: обеспокоено безопасностью дипмиссии

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этими событиями. Дипломаты считают, что украинская сторона предпринимает недостаточно мер для обеспечения безопасности посольства. Они отметили, что в результате инцидента ряд лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести, а двое граждан Украины были задержаны.