Напад на прихильників Лукашенка біля посольства Білорусі. ВIДЕО

Чоловіки в чорному розпилили на людей з державними прапорами Білорусі сльозогінний газ.

Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі "Киев Сейчас", інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, що біля посольства стояли кілька людей з державними прапорами Білорусі і один чоловік із прапором Куби. Частина присутніх були літні люди. До них підбігли молоді люди і розпилили сльозогінний газ.

Чути, як один з учасників акції голосно викрикує "Мої очі!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Білорусі направило в МЗС України ноту протесту: занепокоєне безпекою дипмісії

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що посольство Білорусі направило в МЗС України ноту протесту у зв'язку з цими подіями. Дипломати вважають, що українська сторона вживає недостатньо заходів для гарантування безпеки посольства. Вони зазначили, що в результаті інциденту деякі особи зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а двох громадян України було затримано.