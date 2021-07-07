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Напад на прихильників Лукашенка біля посольства Білорусі. ВIДЕО

Чоловіки в чорному розпилили на людей з державними прапорами Білорусі сльозогінний газ.

Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі "Киев Сейчас", інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, що біля посольства стояли кілька людей з державними прапорами Білорусі і один чоловік із прапором Куби. Частина присутніх були літні люди. До них підбігли молоді люди і розпилили сльозогінний газ.

Чути, як один з учасників акції голосно викрикує "Мої очі!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Білорусі направило в МЗС України ноту протесту: занепокоєне безпекою дипмісії

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що посольство Білорусі направило в МЗС України ноту протесту у зв'язку з цими подіями. Дипломати вважають, що українська сторона вживає недостатньо заходів для гарантування безпеки посольства. Вони зазначили, що в результаті інциденту деякі особи зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а двох громадян України було затримано.

Автор: 

акція (1455) Білорусь (7938) напад (1130) зіткнення (167)


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Топ коментарі
+43
Прибічників самозванця Луки?Давно пора!
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07.07.2021 16:14
+41
Кого? Лукашенко?
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07.07.2021 16:14
+36
Лукашенковских ублюдков с флагами? - ХОРОШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
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07.07.2021 16:15
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07.07.2021 16:12 Відповісти
Кого? Лукашенко?
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07.07.2021 16:14 Відповісти
Прибічників самозванця Луки?Давно пора!
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07.07.2021 16:14 Відповісти
Лукашенковских ублюдков с флагами? - ХОРОШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
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07.07.2021 16:15 Відповісти
ну да, щас я тя Путина приведу, а ты посадишь
путин же не один и к счастью он не Один.
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07.07.2021 16:19 Відповісти
Пожилые недоумки.
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07.07.2021 16:13 Відповісти
Затем что свою жизнь они просрали в попытке построить комунызм и нех ер его навязывать молоды. Все прекрасно видят в какой сраке они прожили и в какое "светлое будущее" всех привели!
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07.07.2021 16:16 Відповісти
старые "совки" сами никуда не вылазят, вся эта инсталляция с огромной вероятностью проведена под руководством рыгов из ОПЗЖ
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07.07.2021 16:55 Відповісти
сто пудово, и разгон старых дебилов они же и состряпали
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07.07.2021 21:25 Відповісти
Вони бачать яка срака у нас. За це їм очі засліпили бандити від влади.
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07.07.2021 17:38 Відповісти
Треба по-белоруські,в буцегарню !!!)))
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07.07.2021 16:16 Відповісти
Совків травлять дустом. Яка сумна новина.
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07.07.2021 16:14 Відповісти
дома би сиділи,нікого би не травили
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07.07.2021 17:41 Відповісти
Банда зеленского таки перешла на сторону россии и китая. Делают из Украины диктатуру.
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07.07.2021 16:14 Відповісти
Якось не по-беларуські,треба було цих динозаврів в буцегарню завезти,діб на п"ятнадцять !!!)))
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07.07.2021 16:15 Відповісти
Так ми ж в Україні, а не в Біларусі.
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07.07.2021 16:21 Відповісти
То хай динозаври радіють ,що легко відбулись !!)))
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07.07.2021 16:26 Відповісти
Мабуть, знаєш, що в українській буцегарні ще гірше, як у білоруській.
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07.07.2021 17:44 Відповісти
Не знаю,бо в белоруський не бував !!!)))
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07.07.2021 17:53 Відповісти
Совки засранные. Надо было с ними лукашенковскими методами, отмудохать дубинками, женщин ...., ну и кинуть в камеру на x дней.
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07.07.2021 16:16 Відповісти
Ну прям кровавое побоище.ЛКШН-ПДР!
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07.07.2021 16:16 Відповісти
а, то это наши "напали" на лукашОвец?
можно было бы просто облить мочой - 20 сук(опечатка))) сек. времени то.
и кстати - а где норм. беларусы? разогнали бы совков просто ка под Дубно.... ну не, это слишком зверски было бы
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07.07.2021 16:18 Відповісти
Страна нищая, пенсии нищенские, а враги пользуются. Не удивлюсь, если это организовал Шевченко, тот что ездил обниматься с Лукашенко. Бедные, бедные наши старики
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07.07.2021 16:18 Відповісти
Дебилов жалеть нехер!!! То что сейчас происходит это их заслуга!
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07.07.2021 16:19 Відповісти
нищий старик, пойди шоле на курсы поднятия троллей на очередной левел - ****, как же ты жалок то?
пнП. - (иди к Путину на бункер)
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07.07.2021 16:21 Відповісти
Свнсбка, иди гуляй.
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07.07.2021 16:41 Відповісти
К@цапка прокофьєва, нехай твої куратори дадуть тобі нову методичку.
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07.07.2021 17:31 Відповісти
Журналистов больше чем "пенсов" с флажками. Думаю ФСБ проплатило и пенсионеров и "нападавших" и журналистов. Теперь заставят плешивого Таракана закрыть украинское посольство в Минске, или въедут грузовиком как в литовское посольство недавно,типа адекватная ответка.
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07.07.2021 16:19 Відповісти
100 % показуха - какие-то старики с флагами собрались ... Зачем , почему ? И Тут "неожиданно" прибежала титушня с баллончиками - всё сняли и показали - Лука теперь "про фашистов" будет месяц трындеть .
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07.07.2021 16:28 Відповісти
Да в захлёб уже в новостях пеной исходятся. И МИД там уже что-то требует, и посольство протестует. А нам рассказывают про страшных украинских "националистов" со всех каналов...
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07.07.2021 16:41 Відповісти
От и хорошо, меньше любителей свинособачего мира будут сюда пхаться
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07.07.2021 17:27 Відповісти
Не с того бока опасТность ожидаете, Зяма. Представители свинособачего мира к вам и не пхаются. Их специально пугать не надо.
А под посольством именно ваши свинособаки с украинским гражданством лукашенковскими флагами за деньги махали. Это именно они голосуют у вас на выборах...
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07.07.2021 17:37 Відповісти
Що ти верзеш, марися, в Україні білорусів дуже мало, а галасують у нас росіяни та сотні тисяч перемещонних, та на кількаразовій "перерегістрації" зі сходу.
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07.07.2021 17:53 Відповісти
А разве я что-нибудь говорила про беларусов?
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07.07.2021 19:21 Відповісти
Завтра ждем от усатого очередной рассказ об успешной контроперации против украинских нацистов. У луки кукуха окончательно поехала.
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07.07.2021 23:12 Відповісти
Лука, кстати, вашего гондона азаренка прикрывал. Типа 3 раза вилкой в презерватив ткнуть пытались. ))))
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07.07.2021 23:19 Відповісти
Про азарёнка вообще комментировать невозможно. Это даже не днее днища, это где-то за гранью. Я годами тренированна на соловьёвых-киселёвых-скобеевых. Но с азарёнком после двух-трёх минут просмотра сдержать рвотный рефлекс практически невозможно. А последние выступления синепалого, типа "гриша и ножницы" - здесь плюются и охреневают все.
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08.07.2021 00:27 Відповісти
азарёнок - это треш!!! Такого говна я нигде еще не наблюдал, разве что в резервации лугандона.
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08.07.2021 19:25 Відповісти
https://news.un.org/ru/story/2019/01/1347702 Уроки прошлого: как нацисты навязали жителям Германии идеологию ненависти
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07.07.2021 23:16 Відповісти
"Мои глаза" - слезы радости наворачиваются от того что могу лукашенке хоть как то подлизнуть))
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07.07.2021 16:20 Відповісти
Одни провокаторы соорудили митинг, другие - пытались его разогнать. Хорошая картинка получилась!
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07.07.2021 16:21 Відповісти
мои глаза мое богатство и картошечка
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07.07.2021 16:21 Відповісти
карга на пынеходах еще фашиста наполеона на коне бачила
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07.07.2021 16:23 Відповісти
А нафига тут вообще был нужен митинг сторонников лукашенки?? Пусть бы езали в свою губернию и там митинговали...
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07.07.2021 16:23 Відповісти
Привет, українці по всьому світу ходять на мітинги з українськими прапорами, де є наша діаспора. І ніхто їм очі не сліпить газом. То виходить, це ми варвари.
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07.07.2021 20:56 Відповісти
А разве "нападение" было на посольство? Несколько совкодрочеров получили то, что заслужили. Еще бы агитировали за светлое будущее с флагом террористического Сомали.
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07.07.2021 16:23 Відповісти
А вам мало війни на сході, так ви ще й на півночі хочете бойових дій? Сволота піною сходить тут проти білорусів. Що вони вам зробили поганого, що така ненависть? Запхайте свою тіхановську собі в дупу, дебіли.
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07.07.2021 17:59 Відповісти
Світлана, біля посольства скоріше за все були не білоруси, а українці, яким хочеться назад до ссср. І усе це робиться заради та для споживання на росії. Нажаль, білоруси самі не розібралися кто їм потрібен: чи Лукашенко, чи Тихановська. Але найголовніше те, що вони на нас не нападали, і таким чином вони для нас не є ворогами.
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07.07.2021 19:33 Відповісти
Білорусам потрібна Білорусь. До цього часу їм жилося значно краще, ніж нам. І на росію Лука не збирається, а люди похилого віку не заслужити свинособачого бандитського нападу з тілесними ушкодженнями. Тим більше, що в руках вони тримали державний прапор.
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07.07.2021 21:07 Відповісти
Дебилы стояли,дебилы напали, потом на дебильном тв бульбашей показали
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07.07.2021 16:28 Відповісти
Один и тот же заказчик нанял пердунов в поддержку Бульба-фюрера,
и малолеток чтобы те окропили колорадов дустом...
...а в итоге все руссоСМИ беснуются об украинских националистах
напавших на мирную демонстрацию...
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07.07.2021 16:28 Відповісти
так может хоть раз наказать титушню по полной, чтобы меньше было таких картинок?
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07.07.2021 17:02 Відповісти
скоріш за все постанова для картинки на БелТВ.
Якби для росії - масовка була б по-більше.
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07.07.2021 20:53 Відповісти
Ну що ж погано в Україні, тоді сумки в руки і додому через паРашу бо біЛобруйська закрита
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07.07.2021 16:29 Відповісти
косолапая бабуля разогнала все нападение...а это ж она еще кошелкой не махала...
печальное зрелище... и таки да...дипмисиия в опасности.. ну не каждый же день бабаня сможет их сторожить? ей еще на митинг зажопинцев надо ходить...
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07.07.2021 16:33 Відповісти
какое совпадение - прям сразу после того, как лука выразил озабоченность безопасностью своего посольства...
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07.07.2021 16:37 Відповісти
Театр бабы Фиры...
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07.07.2021 16:43 Відповісти
Это до цензора новости так доходят, в обратном порядке. Собственно лукашенковцы на этот инциндент и обиделись.. почему-то.. Могли бы и больше отгрести.
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07.07.2021 16:50 Відповісти
А с украинскими флагами возможно митинговать в минске или мацкве к примеру?? И как долго??
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07.07.2021 16:39 Відповісти
Кацапская агентура в деле.
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07.07.2021 16:48 Відповісти
цих залучали мабуть через якісь ветеранські організації
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07.07.2021 20:54 Відповісти
Так пусть эти старые пердуны, если так любят бульбофюрера, маршируют на территории посольства с руками за спиной, как им нравится. Нех принародно своего узурпатора при всех в жепу целовать - это оскорбляет общественную мораль.
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07.07.2021 16:48 Відповісти
Нельзя их было трогать, чем мы тогда лучше лукашенки?
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07.07.2021 17:16 Відповісти
..завтра "таварисчи" придут митинговать в защиту ху*ла...Их тоже трогать нельзя...
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07.07.2021 17:45 Відповісти
Кабы, когда носят флаги иудеев и питорастов - ты одобряешь.
Этот флаг мудрый нарид одобрил на референдуме, типо того, как избрал зелупу.
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07.07.2021 17:53 Відповісти
..вижу,что ты-поклонник "ху*ла"...
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07.07.2021 18:20 Відповісти
Герои. Нападать на стариков. Позор какой-то, сказал бы Швондер.
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07.07.2021 18:09 Відповісти
на них не нападали, культурно объяснили, что их краснопузое время ушло безвозвратно... и немножко дезодорировали от пота - жарко.
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07.07.2021 19:49 Відповісти
постанова
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07.07.2021 18:45 Відповісти
100% постановка для раша-тв. Єдине питання до наших правоохоронців: Лукашенко незаконний президент ворожої, по-факту, нам держави, то якого хрону вони тими прапорами там махали?
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07.07.2021 19:07 Відповісти
По факту, це ми ворожі до Білорусі.
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07.07.2021 21:20 Відповісти
А ви, то хто?
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07.07.2021 21:49 Відповісти
вышли те идиоты, которым запретили стоять с красной тряпкой... в ход пошла белорусская тряпка и еще дурик с флагом кубы, почему не гаити или севкореи???
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07.07.2021 19:46 Відповісти
флаг Куби взагалі не зрозуміло до чого там )))
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07.07.2021 20:55 Відповісти
що було під рукою...
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07.07.2021 22:10 Відповісти
Молотками їх треба було відрехтувати . Ще нам тут з Білорусі фашистської наволочі не вистарчало . Убійци ***** . Подонки .
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07.07.2021 23:07 Відповісти
малолетние подоночки напали на пенсионеров...
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08.07.2021 05:19 Відповісти
старперы - подонки вышли с фашистским тряпками и получили свое...
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08.07.2021 05:41 Відповісти
Картинка для ТВ, но херовая картинка
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08.07.2021 07:30 Відповісти
ТВАИ ГЛАЗА....
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08.07.2021 08:57 Відповісти
 
 