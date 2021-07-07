Напад на прихильників Лукашенка біля посольства Білорусі. ВIДЕО
Чоловіки в чорному розпилили на людей з державними прапорами Білорусі сльозогінний газ.
Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі "Киев Сейчас", інформує Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, що біля посольства стояли кілька людей з державними прапорами Білорусі і один чоловік із прапором Куби. Частина присутніх були літні люди. До них підбігли молоді люди і розпилили сльозогінний газ.
Чути, як один з учасників акції голосно викрикує "Мої очі!".
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що посольство Білорусі направило в МЗС України ноту протесту у зв'язку з цими подіями. Дипломати вважають, що українська сторона вживає недостатньо заходів для гарантування безпеки посольства. Вони зазначили, що в результаті інциденту деякі особи зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а двох громадян України було затримано.
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путин же не один и к счастью он не Один.
можно было бы просто облить мочой - 20 сук(опечатка))) сек. времени то.
и кстати - а где норм. беларусы? разогнали бы совков просто ка под Дубно.... ну не, это слишком зверски было бы
пнП. - (иди к Путину на бункер)
А под посольством именно ваши свинособаки с украинским гражданством лукашенковскими флагами за деньги махали. Это именно они голосуют у вас на выборах...
и малолеток чтобы те окропили колорадов дустом...
...а в итоге все руссоСМИ беснуются об украинских националистах
напавших на мирную демонстрацию...
Якби для росії - масовка була б по-більше.
печальное зрелище... и таки да...дипмисиия в опасности.. ну не каждый же день бабаня сможет их сторожить? ей еще на митинг зажопинцев надо ходить...
Этот флаг мудрый нарид одобрил на референдуме, типо того, как избрал зелупу.