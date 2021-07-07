Падение вертолета с украинцами в озеро в Польше. ВИДЕО+ФОТО

Польская полиция продолжает следствие по делу падения во вторник утром в озеро Талты Варминьско-Мазурского воеводства частного вертолета, на борту которого находились трое украинцев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Видео падения, снятое камерой наблюдения, опубликовали польские СМИ.

Как известно, в результате падения вертолета в больницу попали три человека: мать и ее 17-летняя дочь, а также пилот вертолета. Обе женщины являются гражданками Украины, а пилот - украинец с польским гражданством.

Жизни пострадавших ничто не угрожает. Но следователи еще не допросили их из-за состояния здоровья.

Прокуратура расследует дело по подозрению относительно доведения до аварии в воздушном движении. Пока нет гипотез о причинах падения вертолета.

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Во вторник поздно вечером спасатели извлекли из озера вертолет, который находился на 13-метровой глубине.

По информации свидетелей, у вертолета вскоре после старта возникли проблемы с двигателем, после чего он упал в воду. Вертолет полностью затонул, а трех пассажиров спасли местные жители на моторной лодке. Вертолет принадлежал частному лицу.



