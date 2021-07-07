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Падение вертолета с украинцами в озеро в Польше. ВИДЕО+ФОТО

Польская полиция продолжает следствие по делу падения во вторник утром в озеро Талты Варминьско-Мазурского воеводства частного вертолета, на борту которого находились трое украинцев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Видео падения, снятое камерой наблюдения, опубликовали польские СМИ.

Как известно, в результате падения вертолета в больницу попали три человека: мать и ее 17-летняя дочь, а также пилот вертолета. Обе женщины являются гражданками Украины, а пилот - украинец с польским гражданством.

Жизни пострадавших ничто не угрожает. Но следователи еще не допросили их из-за состояния здоровья.

Прокуратура расследует дело по подозрению относительно доведения до аварии в воздушном движении. Пока нет гипотез о причинах падения вертолета.

Читайте: Вертолет упал в озеро в Польше, пострадали граждане Украины

Во вторник поздно вечером спасатели извлекли из озера вертолет, который находился на 13-метровой глубине.

По информации свидетелей, у вертолета вскоре после старта возникли проблемы с двигателем, после чего он упал в воду. Вертолет полностью затонул, а трех пассажиров спасли местные жители на моторной лодке. Вертолет принадлежал частному лицу.

Падение вертолета с украинцами в озеро в Польше 01
Падение вертолета с украинцами в озеро в Польше 02

Автор: 

Польша (8431) украинцы (3863) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+11
Як,як. сіли і полетіли.
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07.07.2021 22:54
+7
Як, як? Порошенко вигнав їх із країни. Тепер літають бідолаги, дивляться як би його повернутись...
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07.07.2021 22:57
+7
Ищут где по гуще
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07.07.2021 23:05
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за вертушки не буду казать бо увидел как их сажают(на видел, слава Патриарху и св. Пуэбло) винт вращается и курсант даже штаны не испортил. даже свои!
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07.07.2021 22:47 Ответить
Как граждане Украиы оказались в вертолете над польским озером?
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07.07.2021 22:52 Ответить
Як,як. сіли і полетіли.
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07.07.2021 22:54 Ответить
Як, як? Порошенко вигнав їх із країни. Тепер літають бідолаги, дивляться як би його повернутись...
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07.07.2021 22:57 Ответить
на шоппінг летіли...
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08.07.2021 05:49 Ответить
то не вертольот, а smiglowiec...так і оказались
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08.07.2021 09:30 Ответить
Наши люди в Польше над озерами не летают!
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07.07.2021 22:54 Ответить
Вони горбатяться збираючи полуницю.
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07.07.2021 22:57 Ответить
На вертолете?
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07.07.2021 23:02 Ответить
Ищут где по гуще
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07.07.2021 23:05 Ответить
Це так по кацапсячій методичці треба казати. Вони з ранку до вечора на всіх доступних ресурсах повинні талдонити одне і теж, що українці тільки в Польщі на плантаціях раком стоять навіть і взимку
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07.07.2021 23:45 Ответить
...я, бы добавил " и в булочную на такси не ездют"
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08.07.2021 05:20 Ответить
Это гнилой беушный Робинсон с гнилым приводом на шнурках.
Специалисты в курсе.
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07.07.2021 23:25 Ответить
Чому,нормальна робоча конячка.
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08.07.2021 00:46 Ответить
Нормальна, поки ремені не почнуть пробуксовувати.
Висока температура якраз допомогла.
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08.07.2021 01:27 Ответить
У 44 разве ремни ?
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08.07.2021 12:53 Ответить
 
 