Падіння вертольота з українцями в озеро в Польщі. ВІДЕО+ФОТО

Польська поліція продовжує слідство у справі падіння у вівторок вранці в озеро Талти Вармінсько-Мазурського воєводства приватного вертольота, на борту якого було троє українців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Відео падіння, зняте камерою спостереження, опублікували польські ЗМІ.

Як відомо, внаслідок падіння вертольота в лікарню потрапили троє людей: мати і її 17-річна дочка, а також пілот вертольота. Обидві жінки є громадянками України, а пілот - українець з польським громадянством.

Життю постраждалих ніщо не загрожує. Але слідчі ще не допитали їх через стан здоров'я.

Прокуратура розслідує справу за підозрою щодо доведення до аварії в повітряному русі. Поки немає гіпотез про причини падіння вертольота.

У вівторок пізно ввечері рятувальники витягли з озера вертоліт, який перебував на 13-метровій глибині.

За інформацією свідків, у вертольота невдовзі після старту виникли проблеми з двигуном, після чого він впав у воду. Вертоліт повністю затонув, а трьох пасажирів врятували місцеві жителі на моторному човні. Вертоліт належав приватній особі.



