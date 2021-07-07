УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12108 відвідувачів онлайн
Новини Відео
18 420 17

Падіння вертольота з українцями в озеро в Польщі. ВІДЕО+ФОТО

Польська поліція продовжує слідство у справі падіння у вівторок вранці в озеро Талти Вармінсько-Мазурського воєводства приватного вертольота, на борту якого було троє українців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Відео падіння, зняте камерою спостереження, опублікували польські ЗМІ.

Як відомо, внаслідок падіння вертольота в лікарню потрапили троє людей: мати і її 17-річна дочка, а також пілот вертольота. Обидві жінки є громадянками України, а пілот - українець з польським громадянством.

Життю постраждалих ніщо не загрожує. Але слідчі ще не допитали їх через стан здоров'я.

Прокуратура розслідує справу за підозрою щодо доведення до аварії в повітряному русі. Поки немає гіпотез про причини падіння вертольота.

У вівторок пізно ввечері рятувальники витягли з озера вертоліт, який перебував на 13-метровій глибині.

За інформацією свідків, у вертольота невдовзі після старту виникли проблеми з двигуном, після чого він впав у воду. Вертоліт повністю затонув, а трьох пасажирів врятували місцеві жителі на моторному човні. Вертоліт належав приватній особі.

Падіння вертольота з українцями в озеро в Польщі 01
Падіння вертольота з українцями в озеро в Польщі 02

Автор: 

Польща (8529) українці (2539) вертоліт (879)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Як,як. сіли і полетіли.
показати весь коментар
07.07.2021 22:54
+7
Як, як? Порошенко вигнав їх із країни. Тепер літають бідолаги, дивляться як би його повернутись...
показати весь коментар
07.07.2021 22:57
+7
Ищут где по гуще
показати весь коментар
07.07.2021 23:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за вертушки не буду казать бо увидел как их сажают(на видел, слава Патриарху и св. Пуэбло) винт вращается и курсант даже штаны не испортил. даже свои!
показати весь коментар
07.07.2021 22:47 Відповісти
Как граждане Украиы оказались в вертолете над польским озером?
показати весь коментар
07.07.2021 22:52 Відповісти
Як,як. сіли і полетіли.
показати весь коментар
07.07.2021 22:54 Відповісти
Як, як? Порошенко вигнав їх із країни. Тепер літають бідолаги, дивляться як би його повернутись...
показати весь коментар
07.07.2021 22:57 Відповісти
на шоппінг летіли...
показати весь коментар
08.07.2021 05:49 Відповісти
то не вертольот, а smiglowiec...так і оказались
показати весь коментар
08.07.2021 09:30 Відповісти
Наши люди в Польше над озерами не летают!
показати весь коментар
07.07.2021 22:54 Відповісти
Вони горбатяться збираючи полуницю.
показати весь коментар
07.07.2021 22:57 Відповісти
На вертолете?
показати весь коментар
07.07.2021 23:02 Відповісти
Ищут где по гуще
показати весь коментар
07.07.2021 23:05 Відповісти
Це так по кацапсячій методичці треба казати. Вони з ранку до вечора на всіх доступних ресурсах повинні талдонити одне і теж, що українці тільки в Польщі на плантаціях раком стоять навіть і взимку
показати весь коментар
07.07.2021 23:45 Відповісти
...я, бы добавил " и в булочную на такси не ездют"
показати весь коментар
08.07.2021 05:20 Відповісти
Это гнилой беушный Робинсон с гнилым приводом на шнурках.
Специалисты в курсе.
показати весь коментар
07.07.2021 23:25 Відповісти
Чому,нормальна робоча конячка.
показати весь коментар
08.07.2021 00:46 Відповісти
Нормальна, поки ремені не почнуть пробуксовувати.
Висока температура якраз допомогла.
показати весь коментар
08.07.2021 01:27 Відповісти
У 44 разве ремни ?
показати весь коментар
08.07.2021 12:53 Відповісти
 
 