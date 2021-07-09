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Венгерское правительство через миллиардные гранты годами наращивает влияние на Закарпатье, - расследование "Схем". ВИДЕО

Правительство Венгрии в течение многих лет систематически финансирует Закарпатье, вкладывая в приграничный регион миллиарды гривен и наращивая влияние в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом идет речь в расследовании журналистов программы "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Журналисты в своем расследовании "Орбан. Деньги. Закарпатье" проанализировали базу данных, которая содержит подробную информацию о распределении венгерской помощи через один из основных государственных фондов - имени Бетлена Габора - за десятилетний период до 2020 года и обнаружили, что в среднем через этот фонд преимущественно закарпатские венгры получили более трех миллиардов гривен в виде грантов. Кроме того они рассказали о масштабной кампании венгерской политики, которая распространяется не только в Закарпатье, но и почти на все приграничные с Венгрией страны, а также последствия этого.

По подсчетам "Схем", Закарпатье получило от венгерского правительства почти 36 млрд форинтов - это свыше 3 млрд гривен или 115 тыс евро. Гранты поступали в приграничный регион регулярно - в период с 2011 по 2020 годы.

Венгерское правительство через миллиардные гранты годами наращивает влияние на Закарпатье, - расследование Схем 01

Доступ к базе данных распределения безвозвратной венгерской помощи оказали Сербский центр журналистских расследований и словацкий - имени Яна Куцяка, пригласив "Схемы" к сотрудничеству. В рамках проекта "Hungarian money: влияние Орбана" журналисты-расследователи из Словакии, Хорватии, Румынии, Сербии и Словении опубликовали исследование об истинных мотивах финансовой политики венгерского правительства, возглавляемого премьер-министром Виктором Орбаном, и его влиянии в соседних с Венгрией странах.

Гранты в Закарпатье поступали из правительственного фонда Бетлена Габора, официальная цель которого - "содействие реализации целей, связанных с национальной политической стратегией венгерского правительства".

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Как говорится в расследовании "Схем", гранты распределяли по разным направлениям и поступали как отдельным лицам, так и организациям. Так, за 10 лет закарпатские парафии получили из фонда более 6,8 млрд форинтов - это почти 22 млн евро. Более половины венгерских государственных грантов в Закарпатье - а это минимум 62 млн евро - были потрачены на содержание образовательных учреждений, образовательные программы и путешествия, учебники и возведение школ и детсадов.

Венгерское правительство через миллиардные гранты годами наращивает влияние на Закарпатье, - расследование Схем 02

Кроме того, правительство Венгрии также доплачивает социальным работникам, среди которых учителя, медики, библиотекари, которые владеют венгерским языком. В начале 2021-го года это стало причиной скандала: венгерские журналисты сообщили, что более 100 таких закарпатцев не получили таких доплат. Это связали с их политической позицией, поскольку на прошлогодних выборах они поддерживали не венгерские партии. Официально власти Венгрии это не комментировали. Заместитель председателя "КМКС" Иосиф Борт сообщил "Схемам", что после резонанса соцработникам в итоге частично компенсировали выплаты.

На развитие культуры в Закарпатье от венгерского фонда за последние 10 лет поступило не менее 2,5 млн евро. Из него финансируются также венгероязычные газеты или издания на венгерскую тему, которые напрямую получили по меньшей мере 187 тыс. евро.

Наибольшую сумму венгерских грантов - 34 млн евро - получил Закарпатский венгерский институт им. Ференца Ракоци в городе Берегово.

Венгерское правительство через миллиардные гранты годами наращивает влияние на Закарпатье, - расследование Схем 03

Если проанализировать все выплаты из правительственного фонда Бетлена Габора, то наибольшее финансирование Закарпатье получило в 2017-м и 2019-м годах.

"Это может быть и совпадением обстоятельств, но 2019-й - это год парламентских выборов в Украине. Например, в начале 2019 г. венгерское правительство предоставило деньги и на изготовление рекламных щитов "КМКС" - венгерской партии Василия Брензовича. О каких конкретно рекламные щиты идет речь - не указано, однако в тот период, когда в Украине продолжался избирательный процесс, гражданская сеть "Опора" заметила несколько билбордов с символикой партии", - говорится в расследовании.

При этом венгры отрицают, что бюджетные деньги соседней страны идут на политическую деятельность. В комментарии "Схемам" глава офиса премьер-министра Орбана Гергели Гуляш заявил: "Это действительно важная задача венгерского государства - поддерживать наши меньшинства. Это наш конституционный долг. И я думаю, что это не только возможности для Венгрии, но и хорошая привилегия для Украины и других стран, которые могут получать выгоду от поддержки венгерского государства". Он также отрицал, что Венгрия таким образом распространяет свою юрисдикцию на соседние страны, о чем говорят некоторые аналитики.

Журналисты также пообщались с несколькими получателями помощи от фонда Бетлена Габора. По мнению этих предпринимателей, поддержка закарпатских венгров налогоплательщиками Венгрии - это, в том числе, и "поддержка экономики всей Украине". Опрошенные "Схемами" эксперты видят, что таким образом правительство соседней страны может оказывать влияние на взгляды закарпатских венгров и политическую жизнь региона.

"Таким образом создаются структуры параллельного государства, - считает закарпатский писатель Андрей Любка. - То есть, есть параллельная администрация, которая проникла во все сферы и по существу не просто их контролирует, но и задает им тон, финансирующего, в отличие от неповоротливой украинской бюрократической машины. Эта параллельное государство, оно формирует свою политику. Ремонты школ, обеспечение врачей, выплаты венгерских пенсий, выплаты этих всех грантов, поездки детей, что либо, куда бы мы не копнули - оно цементирует это сообщество и позволяет им управлять".

В частности, накануне венгерских выборов в 2018 году в приграничные сел Венгрии организовано привозили украинцев с венгерскими паспортами. Официальный Будапешт это никак не комментировал.

Ранее в СБУ сообщали о возможной причастности нескольких иностранных благотворительных фондов и их функционеров - в частности, лидера партии "КМКС" Василия Брензовича - в "деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины".

Открытое уголовное производство по статьям "государственная измена", а также "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти в Украине". Некоторые опрошенные "Схемами" эксперты, как и сам Брензович, считают дело "политически мотивированным", а Венгрия вызвала для объяснений посла Украины в Будапеште.

Также в судебном реестре Украины есть производства, датированные 2018-2021 годами, в которых речь идет о возможной подделке регистрационных документов для получения грантов, а также неуплате налогов. При производстве фигурирует и венгерский правительственный фонд Бетлена Габора. В самом фонде это никак не комментировали.

Венгрия (1963) расследование (3043) Виктор Орбан (468) Закарпатская область (2591)


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Топ комментарии
+8
В Украине нету нормальных спецслужб, которые бы остановили экспансию в Крыму, на Донбассе, в Закарпатье и т.д. Нужно создать нормальные спецслужбы, которые будут всех арестовывать с корнями! Потому что с теми спецслужбами, что есть, то скоро и Украины не останется. Спецслужбы Украины - работают против Украины. Бывшее КГБ с вражеской агентурой работает все годы независимости. Я про паспорта в Крыму русские слышал еще наверное в 90-е и ничего не было сделано. А после оккупации Крыма РФ - СБУ Крыма всем составом перешло в ФСБ РФ. СБУ себя декретировало уже миллион раз! На Донбассе тоже все СБУ перешло всем составом в ФСБ. А как СБУшник в москву сбежал и давал там большую пресконференцию, что у него был доступ ко всему секретному и он на всех секретных заседаниях был и все докладывал в ГРУ РФ. Та ты шо, эту КГБшную движухууже давно следует закрыть и там арестовать надо кишло агентов русских. И нужно новые спецслужбы создавать и нужно создавать новые обучающие академии и нужно набирать новых и чистых людей в новую спецслужбу и желательно с заслугами большими в борьбе с преступностью и врагами на фронте. И нужно дать юрисдикцию США и Великобритании на работу их спецслужб в Украине по помощи в зачистке страны от вражеской агентуры. РФ столько гигантских сил бросило на Украину, что Украина сама хер очистится от этой орды агентурной.
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09.07.2021 14:12
+6
******* проводят системную политику в этом регионе. Как стервятник ждет пока жертва умрет, так и они окучивают население Закарпатья и в случае глобального кипиша присоединят территорию к себе.
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09.07.2021 13:43
+6
В Закарпатті вже ДАВНО видано 100 000 + паспортів, продовжуються курси угорської мови. Підприємці отримують до 10000 долларів сша допомоги.
Ніби не все так і погано, але це все нагадує експансію. Вже не раз і не два всякі йовбікі були піймані на сепаратизмі, навіть "випадково" Закарпаття показали в складі угорщини.
Сепаратистам тупо і просто треба давати від 5 років. Це тим хто буде мукати "це була угорщина". Організаторам - пожиттєво потрібно давати. Іншим заборонити вїзд.
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09.07.2021 20:22
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Какое нахер может быть благосостояние от страны иждивенца ЕС?
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09.07.2021 13:41 Ответить
На мое усмотрение Мадьяров гнать надо что с ЕС что тем более с НАТО !
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09.07.2021 14:17 Ответить
"...правительство Венгрии также доплачивает социальным работникам, среди которых учителя, медики, библиотекари, которые владеют венгерским языком."

В дополнение к зебильным 4000 евро это уж слишком круто.
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09.07.2021 13:21 Ответить
Типа мы этого не знаем)
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09.07.2021 13:24 Ответить
******* проводят системную политику в этом регионе. Как стервятник ждет пока жертва умрет, так и они окучивают население Закарпатья и в случае глобального кипиша присоединят территорию к себе.
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09.07.2021 13:43 Ответить
Слухайте,я одна ці цифри не розумію?Спочатку пишуть,що 36 мільярдів форинтів-це 115тис.євро,а потім,що 6,8 мільярдів форинтів-це вже майже 22 мільйони євро.Як розуміти статтю?
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09.07.2021 13:45 Ответить
Найшла помилку:36мільярдів форинтів-це 115мільйонів євро.
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09.07.2021 14:23 Ответить
а куди Балоги із Забаложжя провалилися?..
чи вже поділили годівну територію?
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09.07.2021 13:57 Ответить
ОЙ, ЗНАЛИ БЫ ВЫ, СКОЛЬКО ОДИН СБУ-ШНИК НАГРЁБНЫЙ Б. ЗАКАЧАЛ ГРАНТОВ В "КРОВАВЫХ МАЛЬЧИКОВ", С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ПЫТАЛ МЕНЯ НА ДОМУ (КОЛОТИЛИ И ПРОДОЛЖАЮТ КОЛОТИТЬ В ПОТОЛОК, СТРЕМЯСЬ ПРИЧИНИТЬ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПОТОМ И ГОЛОВУ ПЫТАЛИСЬ ПРОЛОМИТЬ, У МЕНЯ ОПЕРАЦИЯ БЫЛА), ЧТОБЫ ВЫБИТЬ ИЗ МЕНЯ МОЮ КВАРТИРУ,ВЫ СОВСЕМ ПО-ДРУГОМУ СТАНЕТЕ ОЦЕНИВАТЬ И ГЕРОЕВ-ВОЛОНТЁРОВ,И ГЕРОЕВ-ОФИЦЕРОВ, И ИХ "ПРОБЛЕМЫ"
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09.07.2021 14:08 Ответить
В Украине нету нормальных спецслужб, которые бы остановили экспансию в Крыму, на Донбассе, в Закарпатье и т.д. Нужно создать нормальные спецслужбы, которые будут всех арестовывать с корнями! Потому что с теми спецслужбами, что есть, то скоро и Украины не останется. Спецслужбы Украины - работают против Украины. Бывшее КГБ с вражеской агентурой работает все годы независимости. Я про паспорта в Крыму русские слышал еще наверное в 90-е и ничего не было сделано. А после оккупации Крыма РФ - СБУ Крыма всем составом перешло в ФСБ РФ. СБУ себя декретировало уже миллион раз! На Донбассе тоже все СБУ перешло всем составом в ФСБ. А как СБУшник в москву сбежал и давал там большую пресконференцию, что у него был доступ ко всему секретному и он на всех секретных заседаниях был и все докладывал в ГРУ РФ. Та ты шо, эту КГБшную движухууже давно следует закрыть и там арестовать надо кишло агентов русских. И нужно новые спецслужбы создавать и нужно создавать новые обучающие академии и нужно набирать новых и чистых людей в новую спецслужбу и желательно с заслугами большими в борьбе с преступностью и врагами на фронте. И нужно дать юрисдикцию США и Великобритании на работу их спецслужб в Украине по помощи в зачистке страны от вражеской агентуры. РФ столько гигантских сил бросило на Украину, что Украина сама хер очистится от этой орды агентурной.
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09.07.2021 14:12 Ответить
Нехай собі вкладають, це краще, ніж красти, як робить зелена влада. Інша справа, що за цим має наглядати СБУ, але вона там зайнята кришуванням контрабанди.
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09.07.2021 14:13 Ответить
сбу занята всем-где есть бабло), как в Кріму)
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09.07.2021 20:56 Ответить
https://ua-reporter.com/news/*******************-128-y-brigady-iz-zakarpatya-na-samom-dele-pokonchila-zhizn-************* Зверніть увагу як закарпатці коментують загибель наших військових
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09.07.2021 14:31 Ответить
ОРБАН ФАШИСТ !!! ПОРА С НИМ КОНЧАТЬ !!!
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09.07.2021 16:42 Ответить
"Окремої уваги варта берегівчанка, етнічна угорка, яка живе у Берегові, але є депутаткою від угорської партії фідес у Європарламенті від увага... національних меншин! Цікаво, яку національну меншину чиєї держави вона представляє? Маючи 2 паспорти. Представляючи у Європарламенті країну Євросоюзу, у якій не народилася і ніколи не жила. Ну, бо виходить справді парадокс: або вона представляє угорську національну меншину України, що просто неможливо, бо Україна- не член Євросоюзу. Або тоді вона представляє українську меншину Угорщини?!? Тоді це так можна розцінювати, ніби Угорщина уже має представника від Закарпаття, яке є у складі України. Ну, хіба це уже не територіальні претензії?! Отут справді величезне питання до СБУ, а також до МЗС, які з відповідними претензіями не звертаються до Європарламенту. Натомість десь була стаття у Європейській правді, нібито українка тепер буде представляти інтереси українців у Європарламенті. Ви хіба самі над собою смієтеся." Femke Helios
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09.07.2021 17:13 Ответить
Дивно що немає жодного коментаря від марічки дуглас))) вона дуже ******** мадярську тематику у Закарпатті)) хоча сама на заробітках у Словаччині...))))))))
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09.07.2021 19:59 Ответить
В Закарпатті вже ДАВНО видано 100 000 + паспортів, продовжуються курси угорської мови. Підприємці отримують до 10000 долларів сша допомоги.
Ніби не все так і погано, але це все нагадує експансію. Вже не раз і не два всякі йовбікі були піймані на сепаратизмі, навіть "випадково" Закарпаття показали в складі угорщини.
Сепаратистам тупо і просто треба давати від 5 років. Це тим хто буде мукати "це була угорщина". Організаторам - пожиттєво потрібно давати. Іншим заборонити вїзд.
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09.07.2021 20:22 Ответить
Понимаю что субъективное мнение, но лично для меня это самая конченая страна из всех европейских. Она выбивается из общего ЕС образа также как если бы в ЕС был Туркменистан. Сучье правительство, варвары полиция и пограничники, мерзкий язык и кухня (настоящий гуляш перченый до отвращения). Много раз проезжал как турист, кроме архитектуры Будапешта ничего нет, хоть и грязно. Балатон не впечатлил. Туризм так себе, а переезжать и жить по их законам вообще маразм. Что эти недоимперцы хотят дать Закарпатью не понятно. Расчет на нищее быдло, которое за подачку и маму продаст.
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10.07.2021 12:08 Ответить
Судя по тому, как украинцам промывают голову пропагандой ЕС, то уже этого будет достаточно.
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11.07.2021 15:28 Ответить
Це справа часу, Закарпаття відійде скоро Угорщині! Венгри молодці, дбають про Закарпаття більше ніж Київ!
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10.07.2021 14:13 Ответить
Пару залпів і не буде венгрів із їх карликовою недоімперією. При наявності Угорщини в НАТО ніхто Угорщині анексувати території не дозволить, но і існувати вона буде продовжувати.
При виході Угорщини із НАТО її ліквідовують за борзоту її ж сусіди, які всі на неї озлоблені, бо угорська влада таку дич із провокаціями робить не тільки в Україні, а взагалі в усіх сусідніх країнах.
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10.07.2021 15:04 Ответить
По хорошему если, так их нужно за Урал загнать, откуда они собственно и припёрлись. Они - не европейцы.
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11.07.2021 07:17 Ответить
Зараз це фантастика. Тай часу стільки пройшло що вони вже давно асимілювались.
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11.07.2021 16:55 Ответить
Закарпаття відійде скоро Угорщині!



що ти плетеш? два райони хiба що? та й того не буде.
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10.07.2021 16:47 Ответить
Тим часом самі угорці живуть на порядок гірше чим якісь поляки за німців я навіть не згадую.
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10.07.2021 15:00 Ответить
Надо проверить местное СБУ, вдруг их там уже всех перекупили, как в Крыму и Донбассе.
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11.07.2021 17:21 Ответить
 
 