Международные военные учения Cossack Mace - 2021 стартовали в Украине. ВИДЕО
Сегодня, 12 июля, на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений начинаются международные украинско-британские военные учения CossackMace - 2021.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВС Украины.
В торжествах примут участие представители командования Сухопутных войск ВС Украины, оперативного командования "Восток", командир 4-го батальона Королевского полка Шотландии, командир операции UNIFIER и другие.
В учениях будет задействовано около 2 000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров.
Страны-участницы учений: Украина, Великобритания, Канада, США, Королевство Швеция.
Учения пройдут с 12 по 24 июля.
