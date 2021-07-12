Международные военные учения Cossack Mace - 2021 стартовали в Украине. ВИДЕО

Сегодня, 12 июля, на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений начинаются международные украинско-британские военные учения CossackMace - 2021.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВС Украины.

В торжествах примут участие представители командования Сухопутных войск ВС Украины, оперативного командования "Восток", командир 4-го батальона Королевского полка Шотландии, командир операции UNIFIER и другие.

В учениях будет задействовано около 2 000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ходе Sea Breeze парашютиста отнесло в открытое море, его спасли, - ГПСУ. ВИДЕО

Страны-участницы учений: Украина, Великобритания, Канада, США, Королевство Швеция.

Учения пройдут с 12 по 24 июля.