Міжнародні військові навчання Cossack Mace - 2021 стартували в Україні. ВIДЕО
Сьогодні, 12 липня, на базі міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів починаються міжнародні українсько-британські військові навчання Cossack Mace - 2021.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗС України.
В урочистостях візьмуть участь представники командування Сухопутні війська ЗС України, оперативного командування "Схід", командир 4-го батальйону Королівського полку Шотландії, командир операції UNIFIER та інші.
У навчаннях буде задіяно приблизно 2000 військовослужбовців і понад 300 одиниць військової техніки з п'яти країн-партнерів.
Країни-учасниці навчань: Україна, Велика Британія, Канада, США, Королівство Швеція.
Навчання триватимуть з 12 по 24 липня.
