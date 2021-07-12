Міжнародні військові навчання Cossack Mace - 2021 стартували в Україні. ВIДЕО

Сьогодні, 12 липня, на базі міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів починаються міжнародні українсько-британські військові навчання Cossack Mace - 2021.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗС України.

В урочистостях візьмуть участь представники командування Сухопутні війська ЗС України, оперативного командування "Схід", командир 4-го батальйону Королівського полку Шотландії, командир операції UNIFIER та інші.

У навчаннях буде задіяно приблизно 2000 військовослужбовців і понад 300 одиниць військової техніки з п'яти країн-партнерів.

Країни-учасниці навчань: Україна, Велика Британія, Канада, США, Королівство Швеція.

Навчання триватимуть з 12 по 24 липня.