5 052 8

Міжнародні військові навчання Cossack Mace - 2021 стартували в Україні. ВIДЕО

Сьогодні, 12 липня, на базі міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів починаються міжнародні українсько-британські військові навчання Cossack Mace - 2021.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗС України.

В урочистостях візьмуть участь представники командування Сухопутні війська ЗС України, оперативного командування "Схід", командир 4-го батальйону Королівського полку Шотландії, командир операції UNIFIER та інші.

У навчаннях буде задіяно приблизно 2000 військовослужбовців і понад 300 одиниць військової техніки з п'яти країн-партнерів.

Країни-учасниці навчань: Україна, Велика Британія, Канада, США, Королівство Швеція.

Навчання триватимуть з 12 по 24 липня.

Міноборони (7635) військові навчання (2795)
Это премьер Британии Борис Джонсон строит сразу 2 военно-морские базы в Очакове и Бердянске,кажуть что Байден пришле 1 доллар Зеленскому на развитие цирка Шапито 95... Воощем и целом Атлантическую Хартию которую недавно подписали Байден и Джонсон помалеху продвигают не только в столицу НАТО в Украине ОДЕССУ...
показати весь коментар
12.07.2021 11:23 Відповісти
Под цирком Шапито ты Украину имеешь ввиду, т.к. Штаты на частные проекты из своего бюджета не деньги не выделют?
показати весь коментар
12.07.2021 11:51 Відповісти
премьер Британии Борис Джонсон нічого не строит
показати весь коментар
12.07.2021 20:33 Відповісти
На развитие цирка 1 доллара хватит Кучмистам...,папа Украинской Олигархии их положит в Швейцарский банк Данилыч зна шо робыть...
показати весь коментар
12.07.2021 12:02 Відповісти
"Сегодня, 12 июля,.... начинаются международные украинско-британские военные учения CossackMace - 2021. В торжествах примут участие представители..."
?!
показати весь коментар
12.07.2021 12:19 Відповісти
Зер гут! Ще один потужний пендель по під пуйловську тощу сраку!
показати весь коментар
12.07.2021 12:24 Відповісти
Главное, что бы " более 300 единиц военной техники" остались у нас.
показати весь коментар
12.07.2021 13:22 Відповісти
Слава Героям! Смерть ворогам!
показати весь коментар
12.07.2021 15:18 Відповісти
 
 