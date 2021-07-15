Рада ратифицировала Финсоглашение с Европейским инвестиционным банком по энергоэффективности общественных зданий. ВИДЕО
Верховная Рада ратифицировала Финсоглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, за законопроект о ратификации Финансового соглашения (Проект "Энергоэффективность общественных зданий в Украине") между Украиной и Европейским инвестиционным банком проголосовали 335 народных депутатов.
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MyronMaG mm
показать весь комментарий15.07.2021 13:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Сливка
показать весь комментарий15.07.2021 13:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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