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Рада ратифицировала Финсоглашение с Европейским инвестиционным банком по энергоэффективности общественных зданий. ВИДЕО

Верховная Рада ратифицировала Финсоглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, за законопроект о ратификации Финансового соглашения (Проект "Энергоэффективность общественных зданий в Украине") между Украиной и Европейским инвестиционным банком проголосовали 335 народных депутатов.

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Автор: 

ВР (29272) ратификация (421) ЕИБанк (27)


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В громадських вбиральнях економ-лампочки
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15.07.2021 13:57 Ответить
Озвучте затраты на здания как ВР так и обласных и раенных рад по Украине и кто за эти затраты платит.Да и затраты чиновников и копии их квитанций по оплате за все комунуслуги.Да никто из них хихрена неплатит и раз в 4-5 лет им списывают долги.
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15.07.2021 13:58 Ответить
 
 