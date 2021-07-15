Рада ратифікувала фінугоду з Європейським інвестиційним банком щодо енергоефективності громадських будівель. ВIДЕО

Верховна Рада ратифікувала фінугоду між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, за законопроєкт про ратифікацію Фінансової угоди (Проєкт "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком проголосували 335 народних депутатів.

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