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Рада ратифікувала фінугоду з Європейським інвестиційним банком щодо енергоефективності громадських будівель. ВIДЕО

Верховна Рада ратифікувала фінугоду між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, за законопроєкт про ратифікацію Фінансової угоди (Проєкт "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком проголосували 335 народних депутатів.

Читайте також: Рада ратифікувала Фінансову угоду з ЄІБ - 340 млн євро спрямують на відновлення України, - Кабмін

Автор: 

ВР (15022) ратифікація (274) ЄІБанк (332)


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В громадських вбиральнях економ-лампочки
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15.07.2021 13:57 Відповісти
Озвучте затраты на здания как ВР так и обласных и раенных рад по Украине и кто за эти затраты платит.Да и затраты чиновников и копии их квитанций по оплате за все комунуслуги.Да никто из них хихрена неплатит и раз в 4-5 лет им списывают долги.
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15.07.2021 13:58 Відповісти
 
 