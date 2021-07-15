Рада ратифікувала фінугоду з Європейським інвестиційним банком щодо енергоефективності громадських будівель. ВIДЕО
Верховна Рада ратифікувала фінугоду між Україною та Європейським інвестиційним банком.
Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, за законопроєкт про ратифікацію Фінансової угоди (Проєкт "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком проголосували 335 народних депутатів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
MyronMaG mm
показати весь коментар15.07.2021 13:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Сливка
показати весь коментар15.07.2021 13:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль