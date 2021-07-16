Обстрел войсками РФ украинского Нью-Йорка: могла произойти экологическая катастрофа. ВИДЕО

Войска РФ обстреляли украинский Нью-Йорк, что в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает 10 горно-штурмовая бригада ВСУ в Facebook.

"Вечером 15 мая, около 19:30, российско-оккупационные войска, цинично наплевав на существующие нормы гуманитарного права, с применением запрещенной ствольной артиллерии калибра 122 мм обстреляли поселок Нью-Йорк", - сказано в сообщении.

Отмечается, что повреждены частные домовладения всего лишь в нескольких сотнях метров от автостанции поселка Нью-Йорк.

"Чудом никто не пострадал. Кроме того, что могли погибнуть гражданские люди, следует напомнить, что в поселке Нью-Йорк хранятся сотни тонн опасных химических отходов. Выброс их в атмосферу приведет к катастрофе, последствия которой даже трудно представить.

Обстрел Нью-Йорка - это военное преступление без срока давности. Вот так и получается - "Из России с любовью". Россия - враг. Россия - убивает", - говорится в сообщении бригады.

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