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Обстрел войсками РФ украинского Нью-Йорка: могла произойти экологическая катастрофа. ВИДЕО

Войска РФ обстреляли украинский Нью-Йорк, что в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает 10 горно-штурмовая бригада ВСУ в Facebook.

"Вечером 15 мая, около 19:30, российско-оккупационные войска, цинично наплевав на существующие нормы гуманитарного права, с применением запрещенной ствольной артиллерии калибра 122 мм обстреляли поселок Нью-Йорк", - сказано в сообщении.

Отмечается, что повреждены частные домовладения всего лишь в нескольких сотнях метров от автостанции поселка Нью-Йорк.

"Чудом никто не пострадал. Кроме того, что могли погибнуть гражданские люди, следует напомнить, что в поселке Нью-Йорк хранятся сотни тонн опасных химических отходов. Выброс их в атмосферу приведет к катастрофе, последствия которой даже трудно представить.

Обстрел Нью-Йорка - это военное преступление без срока давности. Вот так и получается - "Из России с любовью". Россия - враг. Россия - убивает", - говорится в сообщении бригады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине. ФОТОрепортаж

Обстрел войсками РФ украинского Нью-Йорка: могла произойти экологическая катастрофа 01

обстрел (27672) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+14
Байден, введи войска!
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16.07.2021 10:05
+12
Так они скорее всего и целились в химикаты , просто промахнулись на пару сотен метров
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16.07.2021 09:59
+12
а кто-то еще сомневается, что "бурятский нарот", даже если его вынудят уйти с Донбасса, не сделает все возможное, чтобы эта территория осталась безжизненной на десятилетия вперед? там столько возможностей... мины, химия, радиация, затопления шахт...
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16.07.2021 10:01
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Так они скорее всего и целились в химикаты , просто промахнулись на пару сотен метров
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16.07.2021 09:59 Ответить
следующий раз попадут у нас же президет не лох а пох
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16.07.2021 10:33 Ответить
а кто-то еще сомневается, что "бурятский нарот", даже если его вынудят уйти с Донбасса, не сделает все возможное, чтобы эта территория осталась безжизненной на десятилетия вперед? там столько возможностей... мины, химия, радиация, затопления шахт...
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16.07.2021 10:01 Ответить
Тебе прикольно шо вы украинцев какой год убиваете?
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16.07.2021 10:03 Ответить
Тебе востока Украины мало?
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16.07.2021 10:37 Ответить
Почитай историю названия этого городка , там ничего прикольного, это старое его наименование, которое при совке поменяли.
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16.07.2021 10:30 Ответить
потому что московня умудрилась посраться даже с союзниками по вв2
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16.07.2021 18:20 Ответить
кацапня когда стреляет в Украину всегда думает, шо она стреляет в Нью Уорк.
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16.07.2021 10:04 Ответить
Байден, введи войска!
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16.07.2021 10:05 Ответить
..у Зели Гельминта совсем другие проблемы - она борется с Порохом и Украинцами, шоб-таки заглянуть в очко хйла и увидеть там мир, тепло и покой
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16.07.2021 10:18 Ответить
Завтра в рашенпрессе: -рассея дала достойный ответ на угрозы Найдена! Мы обстреляли Нью Йорк! p.s.А где-то в Бурятии глядишь и поверят.🤭
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16.07.2021 10:36 Ответить
Байдена.😔
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16.07.2021 10:38 Ответить
Ненавидять всіх і все що незгодо жити по законах російської фальсифікації ! Всі хто не згоден ходити в дворовий туалет на дірку в 40 -градусний мороз, хто не згоден залити очі самогоном і кричати непритомним голосом про свою "велич" ! Звикли все Добре називати злом, забрехавшись так ,що брешуть просто так... бо є звичка брехати ! Міжнародні вбивці , вони гірше за все ,що вже було на Землі.
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16.07.2021 11:16 Ответить
с кацапней проблем нет - им шо не впарь - все на ура сойдет ....
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16.07.2021 11:51 Ответить
Обстріл військами РФ українського Нью-Йорка: могла статися екологічна катастрофа - Цензор.НЕТ 7961
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16.07.2021 14:30 Ответить
 
 