Обстріл військами РФ українського Нью-Йорка: могла статися екологічна катастрофа. ВIДЕО

Війська РФ обстріляли український Нью-Йорк, що в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє 10 гірсько-штурмова бригада ЗСУ у Facebook.

"Ввечері 15 травня, близько 19:30, російсько-окупаційні війська, цинічно наплювавши на існуючі норми гуманітарного права, із застосуванням забороненої ствольної артилерії калібру 122 мм обстріляли селище Нью-Йорк", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошкоджено приватні домоволодіння лише за декілька сотень метрів від автостанції селища Нью-Йорк.

"Дивом ніхто не постраждав. Окрім того, що могли загинути цивільні люди, слід нагадати, що в селищі Нью-Йорк зберігаються сотні тонн небезпечних хімічних відходів. Викид їх в атмосферу спричинить катастрофу, наслідки якої важко уявити.

Обстріл Нью-Йорка - це воєнний злочин без терміну давності. Ось так і виходить - "Із Росії з любов’ю". Росія - ворог. Росія - вбиває", - йдеться в повідомленні бригади.

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