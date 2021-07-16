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Обстріл військами РФ українського Нью-Йорка: могла статися екологічна катастрофа. ВIДЕО

Війська РФ обстріляли український Нью-Йорк, що в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє 10 гірсько-штурмова бригада ЗСУ у Facebook.

"Ввечері 15 травня, близько 19:30, російсько-окупаційні війська, цинічно наплювавши на існуючі норми гуманітарного права, із застосуванням забороненої ствольної артилерії калібру 122 мм обстріляли селище Нью-Йорк", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошкоджено приватні домоволодіння лише за декілька сотень метрів від автостанції селища Нью-Йорк.

"Дивом ніхто не постраждав. Окрім того, що могли загинути цивільні люди, слід нагадати, що в селищі Нью-Йорк зберігаються сотні тонн небезпечних хімічних відходів. Викид їх в атмосферу спричинить катастрофу, наслідки якої важко уявити.

Обстріл Нью-Йорка - це воєнний злочин без терміну давності. Ось так і виходить - "Із Росії з любов’ю". Росія - ворог. Росія - вбиває", - йдеться в повідомленні бригади.

Також дивіться: Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині. ФОТОрепортаж

Обстріл військами РФ українського Нью-Йорка: могла статися екологічна катастрофа 01

Автор: 

обстріл (28993) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+14
Байден, введи войска!
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16.07.2021 10:05
+12
Так они скорее всего и целились в химикаты , просто промахнулись на пару сотен метров
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16.07.2021 09:59
+12
а кто-то еще сомневается, что "бурятский нарот", даже если его вынудят уйти с Донбасса, не сделает все возможное, чтобы эта территория осталась безжизненной на десятилетия вперед? там столько возможностей... мины, химия, радиация, затопления шахт...
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16.07.2021 10:01
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Так они скорее всего и целились в химикаты , просто промахнулись на пару сотен метров
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16.07.2021 09:59 Відповісти
следующий раз попадут у нас же президет не лох а пох
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16.07.2021 10:33 Відповісти
а кто-то еще сомневается, что "бурятский нарот", даже если его вынудят уйти с Донбасса, не сделает все возможное, чтобы эта территория осталась безжизненной на десятилетия вперед? там столько возможностей... мины, химия, радиация, затопления шахт...
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16.07.2021 10:01 Відповісти
Тебе прикольно шо вы украинцев какой год убиваете?
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16.07.2021 10:03 Відповісти
Тебе востока Украины мало?
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16.07.2021 10:37 Відповісти
Почитай историю названия этого городка , там ничего прикольного, это старое его наименование, которое при совке поменяли.
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16.07.2021 10:30 Відповісти
потому что московня умудрилась посраться даже с союзниками по вв2
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16.07.2021 18:20 Відповісти
кацапня когда стреляет в Украину всегда думает, шо она стреляет в Нью Уорк.
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16.07.2021 10:04 Відповісти
Байден, введи войска!
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16.07.2021 10:05 Відповісти
..у Зели Гельминта совсем другие проблемы - она борется с Порохом и Украинцами, шоб-таки заглянуть в очко хйла и увидеть там мир, тепло и покой
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16.07.2021 10:18 Відповісти
Завтра в рашенпрессе: -рассея дала достойный ответ на угрозы Найдена! Мы обстреляли Нью Йорк! p.s.А где-то в Бурятии глядишь и поверят.🤭
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16.07.2021 10:36 Відповісти
Байдена.😔
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16.07.2021 10:38 Відповісти
Ненавидять всіх і все що незгодо жити по законах російської фальсифікації ! Всі хто не згоден ходити в дворовий туалет на дірку в 40 -градусний мороз, хто не згоден залити очі самогоном і кричати непритомним голосом про свою "велич" ! Звикли все Добре називати злом, забрехавшись так ,що брешуть просто так... бо є звичка брехати ! Міжнародні вбивці , вони гірше за все ,що вже було на Землі.
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16.07.2021 11:16 Відповісти
с кацапней проблем нет - им шо не впарь - все на ура сойдет ....
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16.07.2021 11:51 Відповісти
Обстріл військами РФ українського Нью-Йорка: могла статися екологічна катастрофа - Цензор.НЕТ 7961
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16.07.2021 14:30 Відповісти
 
 