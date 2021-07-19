Киевлянин спас во время ливня травмированного пса. ВИДЕО
Стоя по колено в воде, мужчина сначала организовал животному "плот", а после вынес его на руках.
Об этом сообщает "Киев оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел на станции метро "Академгородок".
"Пример настоящей человечности. P.S: собака травмирована и самостоятельно передвигаться не может", - сказано в подписи к видео.
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+57 Ksenia VB
показать весь комментарий19.07.2021 18:33 Ответить Ссылка
+36 Amber
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+32 Ziu Zou
показать весь комментарий19.07.2021 18:36 Ответить Ссылка
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И когда ты станешь дряхлой бабкой, я прослежу чтобы тебе никто не платил налоги, а сразу переработал тебя на мясокостную муку