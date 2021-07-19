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Киевлянин спас во время ливня травмированного пса. ВИДЕО

Стоя по колено в воде, мужчина сначала организовал животному "плот", а после вынес его на руках.

Об этом сообщает "Киев оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел на станции метро "Академгородок".

"Пример настоящей человечности. P.S: собака травмирована и самостоятельно передвигаться не может", - сказано в подписи к видео.

Смотрите: После ливня Киев парализовали пробки: где нельзя проехать. КАРТА+ВИДЕО

Автор: 

животные (935) Киев (25668) непогода (817) потоп (336)


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Топ комментарии
+57
Можна тільки вітати подібні вчинки.
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19.07.2021 18:33 Ответить
+36
Щира подяка киянину 👍🏼👍🏼💪
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19.07.2021 18:41 Ответить
+32
Людяність це завжди чудово, дякую цьому чоловіку за людяність. Гарна собачка
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19.07.2021 18:36 Ответить
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Можна тільки вітати подібні вчинки.
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19.07.2021 18:33 Ответить
Людяність це завжди чудово, дякую цьому чоловіку за людяність. Гарна собачка
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19.07.2021 18:36 Ответить
Дика животинка цьому випадку лише ти зі своїм коментарем.
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19.07.2021 18:48 Ответить
Якщо ти з Вєніка, то маєш знати те знаходився Бродвей!
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19.07.2021 21:26 Ответить
Проводячи аналогію ваших думок,навіщо народжувати дітей,вони ж потім підростуть,стануть дорослими і вб'ють вас.Просто "геніальний" комент.
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19.07.2021 18:50 Ответить
Вы вообще поняли сейчас что сравнили детей с собаками????????? Я не знаю что и кто написал выше и на что вы так среагировали, но сравнить детей с собаками? По вашему собаки будут платить налоги потом когда вы станите дряхлой бабкой? Собаки будут врачами, учителями, рабочими? Собаки вам укол сделают в больнице или вырастят продукты? Странное сравнение детей с собаками. Ужас.
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19.07.2021 21:14 Ответить
Сравение детей с собаками действительно странное - бо из детей вырастают сволочи типа тебя , а их собак нет
И когда ты станешь дряхлой бабкой, я прослежу чтобы тебе никто не платил налоги, а сразу переработал тебя на мясокостную муку
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19.07.2021 22:31 Ответить
Браво! 👍
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20.07.2021 07:35 Ответить
Щира подяка киянину 👍🏼👍🏼💪
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19.07.2021 18:41 Ответить
Шана та дяка Людині!
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19.07.2021 18:51 Ответить
не все двуногие оскотинились...
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19.07.2021 18:56 Ответить
Дякую тобі, добра людина!
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19.07.2021 19:00 Ответить
Киянин врятував під час зливи травмованого пса - Цензор.НЕТ 3896
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19.07.2021 19:14 Ответить
Реальний прояв людяності.
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19.07.2021 19:34 Ответить
Молоток!!! Дякую тобі !!!
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19.07.2021 20:22 Ответить
Благодарность и уважение настоящему человеку!!!
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19.07.2021 20:23 Ответить
Не все в нас так погано, гуртуймося на добрі!!!
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19.07.2021 20:32 Ответить
вот реальный пример визуального обмана. здоровый, лысый, молодой. бандит? НЕТ. классный парень. а культурное, хлипинькое и правильное чмо, смотрелоб и получало удовольствие а туфельки былиб сухими.
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19.07.2021 21:16 Ответить
Спасибо доброму человеку за спасенную жизнь!!!
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20.07.2021 07:32 Ответить
 
 