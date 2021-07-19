Киевлянин спас во время ливня травмированного пса. ВИДЕО

Стоя по колено в воде, мужчина сначала организовал животному "плот", а после вынес его на руках.

Об этом сообщает "Киев оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел на станции метро "Академгородок".

"Пример настоящей человечности. P.S: собака травмирована и самостоятельно передвигаться не может", - сказано в подписи к видео.

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