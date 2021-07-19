Киянин врятував під час зливи травмованого пса. ВIДЕО

Стоячи по коліна у воді, чоловік спочатку організував тварині "пліт", а потім виніс його на руках.

Про це повідомляє "Київ оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався на станції метро "Академмістечко".

"Приклад справжньої людяності. P.S: собака травмована і самостійно пересуватися не може", - сказано в підписі до відео.

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