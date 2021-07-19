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Киянин врятував під час зливи травмованого пса. ВIДЕО

Стоячи по коліна у воді, чоловік спочатку організував тварині "пліт", а потім виніс його на руках.

Про це повідомляє "Київ оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався на станції метро "Академмістечко".

"Приклад справжньої людяності. P.S: собака травмована і самостійно пересуватися не може", - сказано в підписі до відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потужна злива в Києві: за 30 хвилин випала майже тижнева норма опадів

Автор: 

тварини (468) Київ (19643) негода (760) потоп (85)


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Топ коментарі
+57
Можна тільки вітати подібні вчинки.
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19.07.2021 18:33 Відповісти
+36
Щира подяка киянину 👍🏼👍🏼💪
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19.07.2021 18:41 Відповісти
+32
Людяність це завжди чудово, дякую цьому чоловіку за людяність. Гарна собачка
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19.07.2021 18:36 Відповісти
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Можна тільки вітати подібні вчинки.
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19.07.2021 18:33 Відповісти
Людяність це завжди чудово, дякую цьому чоловіку за людяність. Гарна собачка
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19.07.2021 18:36 Відповісти
Дика животинка цьому випадку лише ти зі своїм коментарем.
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19.07.2021 18:48 Відповісти
Якщо ти з Вєніка, то маєш знати те знаходився Бродвей!
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19.07.2021 21:26 Відповісти
Проводячи аналогію ваших думок,навіщо народжувати дітей,вони ж потім підростуть,стануть дорослими і вб'ють вас.Просто "геніальний" комент.
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19.07.2021 18:50 Відповісти
Вы вообще поняли сейчас что сравнили детей с собаками????????? Я не знаю что и кто написал выше и на что вы так среагировали, но сравнить детей с собаками? По вашему собаки будут платить налоги потом когда вы станите дряхлой бабкой? Собаки будут врачами, учителями, рабочими? Собаки вам укол сделают в больнице или вырастят продукты? Странное сравнение детей с собаками. Ужас.
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19.07.2021 21:14 Відповісти
Сравение детей с собаками действительно странное - бо из детей вырастают сволочи типа тебя , а их собак нет
И когда ты станешь дряхлой бабкой, я прослежу чтобы тебе никто не платил налоги, а сразу переработал тебя на мясокостную муку
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19.07.2021 22:31 Відповісти
Браво! 👍
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20.07.2021 07:35 Відповісти
Щира подяка киянину 👍🏼👍🏼💪
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19.07.2021 18:41 Відповісти
Шана та дяка Людині!
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19.07.2021 18:51 Відповісти
не все двуногие оскотинились...
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19.07.2021 18:56 Відповісти
Дякую тобі, добра людина!
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19.07.2021 19:00 Відповісти
Киянин врятував під час зливи травмованого пса - Цензор.НЕТ 3896
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19.07.2021 19:14 Відповісти
Реальний прояв людяності.
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19.07.2021 19:34 Відповісти
Молоток!!! Дякую тобі !!!
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19.07.2021 20:22 Відповісти
Благодарность и уважение настоящему человеку!!!
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19.07.2021 20:23 Відповісти
Не все в нас так погано, гуртуймося на добрі!!!
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19.07.2021 20:32 Відповісти
вот реальный пример визуального обмана. здоровый, лысый, молодой. бандит? НЕТ. классный парень. а культурное, хлипинькое и правильное чмо, смотрелоб и получало удовольствие а туфельки былиб сухими.
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19.07.2021 21:16 Відповісти
Спасибо доброму человеку за спасенную жизнь!!!
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20.07.2021 07:32 Відповісти
 
 