Киянин врятував під час зливи травмованого пса. ВIДЕО
Стоячи по коліна у воді, чоловік спочатку організував тварині "пліт", а потім виніс його на руках.
Про це повідомляє "Київ оперативний", інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався на станції метро "Академмістечко".
"Приклад справжньої людяності. P.S: собака травмована і самостійно пересуватися не може", - сказано в підписі до відео.
Топ коментарі
+57 Ksenia VB
показати весь коментар19.07.2021 18:33 Відповісти Посилання
+36 Amber
показати весь коментар19.07.2021 18:41 Відповісти Посилання
+32 Ziu Zou
показати весь коментар19.07.2021 18:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И когда ты станешь дряхлой бабкой, я прослежу чтобы тебе никто не платил налоги, а сразу переработал тебя на мясокостную муку