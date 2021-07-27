Мендель отправила свою книгу пресс-секретарю Путина Пескову: Вам будет полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения. ВИДЕО

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отправила свою книгу "Каждый из нас - президент" пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина Дмитрию Пескову.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Решила отправить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?" - написала Мендель.

Также она оставила свой автограф на первой странице своей книги на русском языке.

В видео Мендель уточнила, что подарок сделала как "бывший пресс-секретарь пресс-секретарю президента России".

"Возможно, вам будет полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения", – сказала Мендель.

В конце записи она подтвердила факт отправки указанным адресом на посылке: Пескову Дмитрию, г. Москва, Администрация президента, РФ.

Напомним, книга Мендель "Каждый из нас президент" вышла в издательстве "Клуб семейного досуга". В ней 288 страниц.