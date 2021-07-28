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Украина обяжет въезжающих из России и Индии проходить самоизоляцию, - Ляшко. ВИДЕО

Украина изменяет правила пересечения границы, в частности, обяжет въезжающих из РФ и Индии пройти 14-дневную самоизоляцию.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Особенному контролю будут подлежать невакцинированные иностранцы и украинцы, которые прибыли из РФ и Индии. Если они провели последние семь дней в этих странах – они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней без возможности ее досрочного прекращения",- сказал он.

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"Новый штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется в Европе. Большая вспышка фиксируется в РФ. Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через семь дней после официальной публикации, чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины. Также благодаря этим изменениям мы сможем проводить более качественные эпидрасследования в случае выявления носителя", - добавил министр.

Автор: 

Индия (426) карантин (16729) путешествие (98) россия (96413) туризм (1543) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+16
Всё тот же бесконечный хронический ежедневный ПУСТОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ТРЁП...
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28.07.2021 15:17 Ответить
+12
Хай лаптеногие изолируются за поребриком
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28.07.2021 15:11 Ответить
+8
Какая на х.. самоизоляция! Прямо на пунктах пересечения границы *********** клизма и волшебный пендель для придания ускорения в обратном направлении! Это для коцапов.
А для индусов изоляция, затем вакцинация и отправка в обратный путь.
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28.07.2021 15:18 Ответить
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Хай лаптеногие изолируются за поребриком
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28.07.2021 15:11 Ответить
Въезжающим из паРаши не самоизоляция, а самоликвидация необходима!!!!
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28.07.2021 20:16 Ответить
Чо и басту и моргерштреном тоже на две недели посадят в карцер?
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28.07.2021 15:17 Ответить
А че на 2 недельный карантин в платную тюрьму и концерт проведут.
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28.07.2021 15:23 Ответить
Всё тот же бесконечный хронический ежедневный ПУСТОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ТРЁП...
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28.07.2021 15:17 Ответить
Какая на х.. самоизоляция! Прямо на пунктах пересечения границы *********** клизма и волшебный пендель для придания ускорения в обратном направлении! Это для коцапов.
А для индусов изоляция, затем вакцинация и отправка в обратный путь.
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28.07.2021 15:18 Ответить
А місяць назад чого так не можна було зробити?
Чекали поки хусткоголові з мордору привезуть "дельти" вдосталь на хресну ходу?
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28.07.2021 15:19 Ответить
Да не пускать их вообще в Украину, поехали на похороны на россию и пусть не возвращаются пока мир Ковид не победит.
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28.07.2021 15:23 Ответить
самоликвидацию ?
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28.07.2021 15:29 Ответить
Не скажу за Индию, но заблудшим баранам из раисскай ********* кроме самоизоляции еще и самобичевание прописать нужно.
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28.07.2021 15:30 Ответить
Въезжающих из засрашки и Индии???😵 Вот дебилы.
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28.07.2021 15:31 Ответить
А зачем нам тут скоты из рассейки? Нехай Щастыть!!!
Україна зобов'яже осіб, що в'їжджають з Росії та Індії, проходити самоізоляцію, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7274
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28.07.2021 15:33 Ответить
это типа в лагеря их - а шо это таки да ,индусов правда чуть чуть жалко - но ,всех так всех))
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28.07.2021 15:33 Ответить
почему вообще граница открыта для въезда оккупантам?
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28.07.2021 15:34 Ответить
Потому што мыши-братья, один на рот. У нас какаяразниц все таки не менее 73% населения.
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28.07.2021 15:37 Ответить
у меня складывается впечатление, что есть какой-то негласный договорняк, не зря же после встречи Байдена с ******, к нам массово поперли мыши-братья оккупанты с концертами и лаптеплясками..
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28.07.2021 15:45 Ответить
В этом есть логика. После того, как Байден с "фрау Риббентроп" сняли с лаптеногих головняк с северным потоком-2, у них банально появились дополнительные час та натхнэння заваливать нас рузьгамирским информационным говном. Так что дальше будет только гуще.
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28.07.2021 15:51 Ответить
Другі країни закрили давно кордони з Індією і Росією, а наші тільки собіраються вводити самоізоляцію. МОЗ начинає шевелиться, коли вже жареним начинає пахнути.
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28.07.2021 15:37 Ответить
Служба безопасности Украины завершила проверку российских граждан, которые приедут на фестиваль "Файне місто" в Тернополь и не нашла оснований запрещать им выступать.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП, Zaxid.net

Прямая речь Дехтяренко: "Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале "Файне місто", завершилась 27 июля. Оснований для запрета находиться в Украине российским группам нет".
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28.07.2021 15:37 Ответить
почему нельзя в принципе запретить въезд выезд. не признавать вакцинацию Спутником!

на дипломатическом уровне ввести визы!!
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28.07.2021 15:37 Ответить
ага, і руки ... з милом
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28.07.2021 15:47 Ответить
Ідіоти, блін! А що, ще рано, ще мало зарази навезли? От суки зебільні...
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28.07.2021 15:47 Ответить
че за бред??? нужно запретить въезд из РФ и Индии, потому что там кошмар твориться. В РФ смертность от ковида бьет рекорды, а в Индии вообще кошмар и там и ковид рекорды бьет и от черной плесени мрет народа ежедневно тысячами. Закрыть полностью въезд, как от прокаженных! И война идет с РФ еще и так должны закрыть все и уже давно и без ковида. У власти не те люди, они по всем графикам и статистикам по показателям провалили все - медицину, экономику, платжки, зарплаты, преступность, нищета, цены, падение числа населения, долги страны, оборона страны, дипломатию провалили, коррупция всего госаппарата зашкаливает и олигархи с оргпреступностью усиливаются, добыча ресурсов и экспорт маленький, ВВП падает, куда не плюнь, кругом ужас! Украине нужны перемены! Нужно навести порядок в стране! Нужна зачистка Украины от олигархов и всего коррумпированного госаппарата. Вече собирать надо и решать народом планы действий против всего этого зла. Нужно реформировать страну - убрать вредительский орган Раду в котором никто не несет ответственность за то, что принимает за законы, а еще они не компетентны в вопросах за которые голосуют. Оставляем министров, которые будут отвечать за все сферы - экономику, обороны, правопорядок, медицину, и т.д. И они будут нести полную ответственность перед народом за свои сферы и если в сфере будет плохо все, то народ уволит министра плохого и назначит нового. Инструмент для народа - это создание сайта в котором будут отображены рейтинги министров и весь народ будет голосовать - поддерживает министра или нет и если рейтинг падает ниже определенного процента, то это увольнение. Дальше на этот сайт подаются заявки на должность министра и прикрепляется план действий и тот, за кого проголосует больше, тот станет министром новым, а не будет выполнять обещания программы, то его уволить опять может народ. То бишь народ теперь может и выбирать власть и отзывать. Тоже самое по всему госаппарату - генпрокурора назначает народ, какого хочет(я бы Стерненко сделал ген прокурором), потом главу СБУ и других спецслужб по тому же принципу народ назначает, тоже самое по президенту. Государство - это народ Украины и народ Украины должен навести порядок для жизни, которую народ хочет в Украине ибо жить здесь народу Украины! Народно демократическое государство будет Украина, а не олигархическо-мафиозное в котором народу плохо жить. А мы сейчас на плохом этом уровне государства, а нужно быстрее переходить к здоровому государству с нормальной системой в которой народ контролирует власть. Ведь сейчас народ их не контролирует и они в безумие с катушек слетели и сделали из страны полный бардак.
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28.07.2021 16:00 Ответить
Не хотите ли в 2024 баллотироваться? Мы вас поддержим )
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28.07.2021 16:10 Ответить
Ты давай притормози, двоечник. Народ то, народ сё. Народ уже избрал себе слуг, а воглаве скомороха поставил. Так что иди со своими умозаключениями в задницу.
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28.07.2021 17:02 Ответить
Узко мыслишь. Копай глубже - не "избрал", а постоянно все 30 лет избирает тех, кто больше обещает (и после выборов уходит в спячку до следующих выборов)
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29.07.2021 08:28 Ответить
Поздновато хватился, надо было месяца полтора-два назад
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28.07.2021 16:08 Ответить
Снова обяжет, снова в будущем. Когда уже будет сегодня - Украина обязала, Украина закрыла, Украина ввела, как уже эта аморфность осточертела.
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28.07.2021 16:58 Ответить
Та не поспішайте. Все що кацапи планували зробити, вони зробили. Вчора.
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28.07.2021 17:17 Ответить
Не скажу ничего про тех, кто из Индии. А тем, кто от мышебратьев приехал, срать на самоизоляцию, пойдут разносить заразу по всему закарпатскому селу.
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28.07.2021 17:34 Ответить
Обяжит а они хер дожили, контролировать как будите?
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29.07.2021 00:29 Ответить
при вьезде закачивается эта вдома, и выкидывается телефон. На этом всё.
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29.07.2021 07:40 Ответить
 
 