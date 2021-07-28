Украина обяжет въезжающих из России и Индии проходить самоизоляцию, - Ляшко. ВИДЕО
Украина изменяет правила пересечения границы, в частности, обяжет въезжающих из РФ и Индии пройти 14-дневную самоизоляцию.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Особенному контролю будут подлежать невакцинированные иностранцы и украинцы, которые прибыли из РФ и Индии. Если они провели последние семь дней в этих странах – они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней без возможности ее досрочного прекращения",- сказал он.
"Новый штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется в Европе. Большая вспышка фиксируется в РФ. Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через семь дней после официальной публикации, чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины. Также благодаря этим изменениям мы сможем проводить более качественные эпидрасследования в случае выявления носителя", - добавил министр.
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А для индусов изоляция, затем вакцинация и отправка в обратный путь.
Чекали поки хусткоголові з мордору привезуть "дельти" вдосталь на хресну ходу?
Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП, Zaxid.net
Прямая речь Дехтяренко: "Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале "Файне місто", завершилась 27 июля. Оснований для запрета находиться в Украине российским группам нет".
на дипломатическом уровне ввести визы!!