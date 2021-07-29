"Квартал-95" рекламирует свои концерты на кремлевском телеканале, - Сюмар. ВИДЕО

Кремлевский телеканал "Первый" рекламирует концерты Студии "Квартал-95".

Об этом в Facebook сообщила нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

"Реклама бизнеса Президента Украины (95 Квартала) на российском государственном "Первом канале". Прямо сейчас. И точно не "с целью информационного воздействия на россиян". Это в рамках зарабатывания денег. Как и сериалы в Россию. И до одного места война, оккупация и тысячи погибших. Бизнес должен процветать, потому что деньги - их все", - говорится в сообщении.

"PS. Кто-то может себе представить рекламу любой украинской компании или бренда на канале Путина, Скабеевой и Эрнста? Нет? А Зеленскому и Кварталу - можно", - добавила парламентарий.

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