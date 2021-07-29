"Квартал-95" рекламирует свои концерты на кремлевском телеканале, - Сюмар. ВИДЕО
Кремлевский телеканал "Первый" рекламирует концерты Студии "Квартал-95".
Об этом в Facebook сообщила нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.
"Реклама бизнеса Президента Украины (95 Квартала) на российском государственном "Первом канале". Прямо сейчас. И точно не "с целью информационного воздействия на россиян". Это в рамках зарабатывания денег. Как и сериалы в Россию. И до одного места война, оккупация и тысячи погибших. Бизнес должен процветать, потому что деньги - их все", - говорится в сообщении.
"PS. Кто-то может себе представить рекламу любой украинской компании или бренда на канале Путина, Скабеевой и Эрнста? Нет? А Зеленскому и Кварталу - можно", - добавила парламентарий.
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+67 Прощай немытая раССея
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+66 Підлога Маккартні
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+52 Прощай немытая раССея
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Це більше на провокацію схоже, а не на "зраду"....
Але ж це ніяк не вплине на зміст маніпулювання від Сюмар, яка каже одно, а на справді е шось інше.
Коли відповідаешь мовою, то пиши вже без помилок!
считать ещё наши дети....
обоюдоопасный.... как у мух - кто будет мамой под вопросом.....
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "торговля на крови, Липецкая фабрика, торговля на крови"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы,
новый гарант тайно продает свои сериалы в Россию, торговля на крови, Офшоры ...
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Липецкую фабрику?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
баранов больше влазитЪ
и вы поймёте их сегодняшние действия и политику,
страну надо срочно спасать от продажного
зебильства, замаскированного под патриотизм,пока не поздно,
потому что эта агрессивная маскировка - самый важный элемент "мирного" захвата Украины и путинской гибридной войны !
ну и где спят Парасюки, Билецкие, Парубии , Чорновол ???
Эта зрада слабовата! Несите следующую.))
почему сюмар смотрит 1 канал рф для Германии?
Об этом в https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2243706119097194&id=100003734820659 Facebook сообщила нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, передает https://censor.net/. Источник: https://censor.net/ru/v3279739
РОБОТА Зе КЛОУНА НА КРЕМЛЬ ЛЕГАЛІЗОВАНА
евреи или поволжские немцы... и те и другие плоховато годятся на массовую аудиторию этой
отрыжки совка, а 95гавнял другой тематики кроме постсовкового местичкового стебалова не
имеетЪ........ и ещё одна странность - за последние лет 20 гораздо более мощная группа миг-
рировала в страны "романского" кластера это Италия/Испания/Португалия и кроме того там
"накладные расходы" значительно ниже ерманских..... то есть факт можно рассматривать как
искусственно созданый прицедент, некую альтернативу рассейской направленности..... ну шо
гаспада шефиры думаю следущим прицедентом надо пробнуть Китай..... или сразу сев.Корею
**** мелочится темболее монике скоро к Байдену надож как то старичка размять..... хххех