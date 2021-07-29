"Квартал-95" рекламує свої концерти на кремлівському телеканалі, - Сюмар. ВIДЕО

Кремлівський телеканал "Перший" рекламує концерти Студії "Квартал-95".

Про це в фейсбуці повідомила нардепка "ЄС" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"Реклама бізнесу Президента України (95 Кварталу) на російському державному "Первом канале". Просто зараз. І точно не "з метою інформаційного впливу на росіян".

Це в рамках заробляння грошей. Як і серіали в Росію. І до одного місця війна, окупація і тисячі загиблих. Бізнес має процвітати, бо гроші - їхнє все.

PS. Хтось може собі уявити рекламу будь-якої української компанії чи бренду на каналі Путіна, Скабєєвоі і Ернста? Ні? А Зеленському і Кварталу- можна", - додала вона.

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