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"Квартал-95" рекламує свої концерти на кремлівському телеканалі, - Сюмар. ВIДЕО

Кремлівський телеканал "Перший" рекламує концерти Студії "Квартал-95".

Про це в фейсбуці повідомила нардепка "ЄС" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"Реклама бізнесу Президента України (95 Кварталу) на російському державному "Первом канале". Просто зараз. І точно не "з метою інформаційного впливу на росіян".

Це в рамках заробляння грошей. Як і серіали в Росію. І до одного місця війна, окупація і тисячі загиблих. Бізнес має процвітати, бо гроші - їхнє все.

PS. Хтось може собі уявити рекламу будь-якої української компанії чи бренду на каналі Путіна, Скабєєвоі і Ернста? Ні? А Зеленському і Кварталу- можна", - додала вона.

Також читайте: "Квартал 95" заявив про перехід на українську мову

Зеленський Володимир (24558) Квартал-95 (187) росія (66431) Сюмар Вікторія (274)


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Топ коментарі
+67
"Квартал-95" рекламирует свои концерты на кремлевском телеканале, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1241
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29.07.2021 10:24 Відповісти
+66
Это Порошенко проплатил рекламу конфетами с липецкой фабрики, что бы подставить найвеличнишого лидера **********
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29.07.2021 10:27 Відповісти
+52
"Квартал-95" рекламирует свои концерты на кремлевском телеканале, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9433
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29.07.2021 10:27 Відповісти
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"Квартал-95" рекламує свої концерти на кремлівському телеканалі, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1830 в одном году было сразу ТРИ разных ПУТЛЕРА в эфирах ТВ РАБссии...
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29.07.2021 11:00 Відповісти
Вікторія, ставьте "паузу" на 3 секунді ролику який ви додаете і уважно придивіться - росіяни рекламують виступи 95 кварталу в містах Німеччини!
Це більше на провокацію схоже, а не на "зраду"....
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29.07.2021 11:01 Відповісти
І прдаж серіалу "Свати " каналу СТС теж рашистська провокація ))))))))))) І маєток в окупованому Криму, за який справно сплачується у бюджет підерації і куплений на початку війни - теж провокація. А може це ЛІПЄЦЬК?????????????
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29.07.2021 11:08 Відповісти
Шоновна, це не до мене.... Я не бачив Сватів і не є прихильником творчості Зеленського ще з часів масляковського КВН, він мені не до вподоби через його гнусавість, та й не тіки він...

Але ж це ніяк не вплине на зміст маніпулювання від Сюмар, яка каже одно, а на справді е шось інше.
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29.07.2021 11:16 Відповісти
А каким боком к кварталу может быть кацапский канал СТС , путь даже он рекламирует на Германию??? Каким, не расскажите нам, честный вы наш и порядочный??? Больше всего не терплю таких гнид как ты, которые из по сути ерунды, вывернут для тупоголовых зебилов все так, что э то Порошенко виноват. Это просто сволочизм и больше никак это не назовешь.. И когда же будут объяснения праведные- что делает реклама на квартала на канале СТС?????
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29.07.2021 13:27 Відповісти
Москалику, ти для початку мову вивчи, а то верзеш по методичці якусь маячню до справи ніякого відношення не маючу, навчись людей не відомих тобі не ображати, мо в тебе життя й не таке гидотне буде!
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29.07.2021 13:45 Відповісти
Причому тут те, що реклама стосується Німеччини? Якщо рекламує це касапський державний анал? Ти пойняв? касапський державний несе цю рекламу!
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29.07.2021 14:24 Відповісти
Дурень ольгінський, не "причому" - а "до чого", не "пойняв" - а "зрозумів"...

Коли відповідаешь мовою, то пиши вже без помилок!
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29.07.2021 17:47 Відповісти
Сметуны, вы хде?! 🤣🤣🤣🤣😂😂😂
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29.07.2021 11:02 Відповісти
Українці обирали "порядну людину", а отримали "брехливого скомороха"(с)

"Квартал-95" рекламує свої концерти на кремлівському телеканалі, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2291
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29.07.2021 11:04 Відповісти
шпиёна.... при чём дюжжжже дорогэнькый..... убытки от этой палестинской абизяны будут
считать ещё наши дети....
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30.07.2021 07:27 Відповісти
Зеленского никто не видел реально с пятницы...,поехал в Грузию и ПРОПАЛ гарант...,неужели повторил подвиг Вити Индюковича...на Ростов...
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29.07.2021 11:04 Відповісти
он залетел от мэндэль и готовится стать матерью..... унисекс он такой млть....
обоюдоопасный.... как у мух - кто будет мамой под вопросом.....
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30.07.2021 07:29 Відповісти
А чого дивуватися і до чого порівняння, яке використовує Сюмар, з "іншим українським бізнесом" квартал - це жидівський бізнес, того їм немає різниці де рекламу замовляти.
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29.07.2021 11:04 Відповісти
То есть судя по твоему высеру ты мечтаешь о повторении Бабиного Яра, с..ка?
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29.07.2021 11:55 Відповісти
А с чего ты это вообще взял?
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29.07.2021 12:05 Відповісти
Пастухи: "Порошенко, Офшоры, Липецкая фабрика, торговля на крови"
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "торговля на крови, Липецкая фабрика, торговля на крови"
Овцы: "Бээээээ"

... выборы, перевыборы,
новый гарант тайно продает свои сериалы в Россию, торговля на крови, Офшоры ...

Овцы чухают копытами головы.

Пастухи: "А помните Липецкую фабрику?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
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29.07.2021 11:08 Відповісти
Эту инфу о рекламе 95 говна передало Дойче Велле,а не Сюмар..
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29.07.2021 11:09 Відповісти
Бо Сюмар не дивиться рашка змі.
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29.07.2021 11:11 Відповісти
"Квартал-95" рекламує свої концерти на кремлівському телеканалі, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2718
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29.07.2021 11:10 Відповісти
Ты хоть поясни - кто сверху? Потому что не понятно, кто тебя на картинке оседлал?
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29.07.2021 11:50 Відповісти
«Почему ваши конфеты можно до сих пор свободно купить в магазинах Москвы?» Вопрос Зеленского на дебатах на стадионе. Сможет ли президент Зеленский ответить на свои же вопросы, заданные в 2019 году?!
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29.07.2021 11:10 Відповісти
Пока ещё ответы не написали, оно должно ещё их заучить
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29.07.2021 11:30 Відповісти
как двапальцаобасфальт.... ******* тока дай микрофон и сцену желательно стадион -
баранов больше влазитЪ
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30.07.2021 07:31 Відповісти
Судя по городам на экране снимали с телевизора где-то в Германии.
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29.07.2021 11:11 Відповісти
Там еще даты концертов по городам Германии.
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29.07.2021 11:53 Відповісти
Опять- а какого хрена это рекламируют кацапские каналы? Шо вы как попки дураки заладили- германия, германия. В очке кремлевская методичка застряла?
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29.07.2021 13:29 Відповісти
"Квартал-95" рекламує свої концерти на кремлівському телеканалі, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9740
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29.07.2021 11:13 Відповісти
Матюкнуться, что-ли?... Как же я ненавижу обладателя этой мерзкой рожи...
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29.07.2021 11:16 Відповісти
Упс, какой нежданчик для сметунов 😂🤣😂🤣
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29.07.2021 11:14 Відповісти
паРАША Тудей Маргариты Симоньян работает по всей Европе....,эта падаль везде успевает...
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29.07.2021 11:18 Відповісти
Позорище. Так же со спивунами-патриотами. В рашку не ездят, но вертят задницей для кацапов по всему миру. Ведь никому больше они нафиг не нужны.
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29.07.2021 11:18 Відповісти
В Польше "РАБссиянцы" из Германии организовали зеленый Майдан против строительства в Польше атомной станции...,но строить ее будут НЕ Мавзолейные уроды Хмыря питерского...потому и протест нарисовали...,все легко читается...
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29.07.2021 11:21 Відповісти
Вау! А че ж она этот канал смотрит! Упоротым преподносит себя в патриотическом свете, а сама вражеские каналы, причем запрещенные в Украине, смотрит?! И тарелочка у нее именно на эти каналы настроена. А там не осталась реклама Липецкой фабрики Петци Липецкого за 2014, 2015 и т.д года
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29.07.2021 11:26 Відповісти
О, выскочил один сметун😂😂😂😂
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29.07.2021 11:28 Відповісти
"Квартал-95" рекламує свої концерти на кремлівському телеканалі, - Сюмар - Цензор.НЕТ 919
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29.07.2021 11:28 Відповісти
достаточно спросить был ли хотя бы один квартальщик на Майдане в 2014 году ...

и вы поймёте их сегодняшние действия и политику,
страну надо срочно спасать от продажного
зебильства, замаскированного под патриотизм,пока не поздно,
потому что эта агрессивная маскировка - самый важный элемент "мирного" захвата Украины и путинской гибридной войны !
ну и где спят Парасюки, Билецкие, Парубии , Чорновол ???
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29.07.2021 11:29 Відповісти
Говноеды Мавзолейные,у вас на роже вылезла гримаса...Порошенко построил Новороссию Путлера от Харькова до Одессы и обосрал ее гибелью Псковской дивизии ВДВ......дяревня Выбуты...Псковская область...,хоронили быдло то без надписей и надгробий НОЧЬЮ...,почему ночью,знаете?
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29.07.2021 11:30 Відповісти
Именно Порох накрыл их собою? Не украинские солдаты и добровольцы? Чем накрыл, тем чем он к народу на стадионе повернулся - зад..ей, ой, простите, спиной?
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29.07.2021 11:34 Відповісти
*****,он повернулся к жене погибшего воина и встал на одно колено,о твое чмо упало на оба колена,как последний предатель
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29.07.2021 13:47 Відповісти
Ура! Я дождался! Первый пошел! Че так скромно - "сметун". А весь свой упоротый "лексикон" забыл?
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29.07.2021 11:31 Відповісти
Даже не пойму, кого я больше ненавижу. ЗЕшута-наркомана или быдлоскот, который его выбрал
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29.07.2021 11:31 Відповісти
А так прикольно, когда тот, кто голосовал за Зелю потом такие слова пишет
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29.07.2021 11:48 Відповісти
Молчание, значит в точку попал! Люблю игру "Морской бой" !
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29.07.2021 11:58 Відповісти
Прикольно то прикольно, но они же в этом не признаются
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29.07.2021 11:58 Відповісти
а Петю и его тухлую компашку ты наверняка боготворишь )
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29.07.2021 11:58 Відповісти
Решением Бассманного Суда города Москвы от 8 апреля 2015 года Липецкая фабрика перешла в руки главе Следственного комитета РАБссии Александра Бастрыкина...,Бараны Мавзоленйные вы хоть немного следите за Судами на РАБссии сраной...
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29.07.2021 11:33 Відповісти
Ага, а 5 июня 2015 он Заявил ""Я б дуже хотів її продати, але вона арештована російською владою". Арестована, а не передана кому-то в руки и готовилась к переходу в слепой траст Ротшильдам. Упоротый, почувствуй разницу - арестована, а не передана кому-то в руки. Попробуй включить ту часть мозга, которая еще круглые сутки не скандирует ПО-РО-ШЕН-КО! ПО-РО-ШЕН-КО!
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29.07.2021 11:44 Відповісти
Это реклама в Германии ! И что там кто в их канал вставил все вопросы к фрицам ! Может и спецом сделали , а может просто зарабатывают !
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29.07.2021 11:37 Відповісти
Наконец-то появился хотя бы один критически мыслящий человек!
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29.07.2021 11:46 Відповісти
В Ольгіно кімнату ділите, дівчата?
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29.07.2021 12:43 Відповісти
Опять методичка в опе застряла- почему на рус канале реклама? Хоть одна кремлевская падаль ответит?
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29.07.2021 13:32 Відповісти
это называется - "к слову о проститутках"....
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29.07.2021 11:39 Відповісти
Я не защитник и не поклонник Зеленского . но и не Сюмар рассказывать о зелепупиках . Я прекрасно помню как Сюмар за колонной в ВР целовалась с Шуфричем в то время . когда война идёт в Украине .
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29.07.2021 11:57 Відповісти
Упоротые склонны к забывчивости о неудобных моментах из жизни их идолов. Абсолютно так же, как и у путлера - история рашки начинается не с пустых московских болот во времена Великого Киева, а именно с удобных для него 17-18, а иногда и с 19 веков. Так же и у порохоботов. Иногда такое впечатление, что вместо всей этой публики работает один ИИ, которого купил хозяин (все поняли кто это) с определенными настройками. И он дальше этих настроек мыслить не способен. Ущербный какой-то ИИ
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29.07.2021 12:06 Відповісти
Уявіть, з людьми з яким менталітетом ми живемо в одній країні!
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29.07.2021 12:08 Відповісти
Поки в нас будуть президенти бариги толку не буде. Вибирати потрібно українців патріотів а не бізнесменів.
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29.07.2021 12:19 Відповісти
Поки в нас будуть президенти бариги толку не буде. Вибирати потрібно українців патріотів а не бізнесменів.
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29.07.2021 12:19 Відповісти
Що скажеш про Ющенка?
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29.07.2021 12:25 Відповісти
Советский народ все равно выберет социально близкого
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29.07.2021 13:14 Відповісти
акакаяразница?
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29.07.2021 12:29 Відповісти
Почему Сюмар смотрит рашинские каналы? Теперь понятно откуда у неё в голове вава.
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29.07.2021 12:31 Відповісти
А шо делать ? Закон требует скабрезничать украинскою ,а челюсти не ворочаются.... Где же еще раздобыть на пропитание? Тока к фюреру ,там прикормят и обласкают.Да и верховному квартальцу перепадет.
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29.07.2021 12:52 Відповісти
Какаяразница
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29.07.2021 13:11 Відповісти
Ну такой себе вброс… На троечку.) Реклама концертов в Германии. Рекламой концертов, как и всеми остальными организационными вопросами занимается местный организатор этих концертов, а не сам гастролёр.
Эта зрада слабовата! Несите следующую.))
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29.07.2021 13:49 Відповісти
гниды паскудные...
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29.07.2021 14:13 Відповісти
какой-то немецкий канал, реклама для территории ФРГ.
почему сюмар смотрит 1 канал рф для Германии?
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29.07.2021 16:39 Відповісти
Почему косоворотько торгует на крови?
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29.07.2021 21:15 Відповісти
не называй потужнейшего сладчашего косоворотьком.
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30.07.2021 06:35 Відповісти
Кремлевский телеканал "Первый" рекламирует концерты Студии "Квартал-95".
Об этом в https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2243706119097194&id=100003734820659 Facebook сообщила нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, передает https://censor.net/. Источник: https://censor.net/ru/v3279739
РОБОТА Зе КЛОУНА НА КРЕМЛЬ ЛЕГАЛІЗОВАНА
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29.07.2021 21:16 Відповісти
ну какбэ какаято логика просматривается но..... уехавшие на пмж в ермань преимущественно
евреи или поволжские немцы... и те и другие плоховато годятся на массовую аудиторию этой
отрыжки совка, а 95гавнял другой тематики кроме постсовкового местичкового стебалова не
имеетЪ........ и ещё одна странность - за последние лет 20 гораздо более мощная группа миг-
рировала в страны "романского" кластера это Италия/Испания/Португалия и кроме того там
"накладные расходы" значительно ниже ерманских..... то есть факт можно рассматривать как
искусственно созданый прицедент, некую альтернативу рассейской направленности..... ну шо
гаспада шефиры думаю следущим прицедентом надо пробнуть Китай..... или сразу сев.Корею
**** мелочится темболее монике скоро к Байдену надож как то старичка размять..... хххех
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30.07.2021 07:49 Відповісти
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