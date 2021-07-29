"Квартал-95" рекламує свої концерти на кремлівському телеканалі, - Сюмар. ВIДЕО
Кремлівський телеканал "Перший" рекламує концерти Студії "Квартал-95".
Про це в фейсбуці повідомила нардепка "ЄС" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.
"Реклама бізнесу Президента України (95 Кварталу) на російському державному "Первом канале". Просто зараз. І точно не "з метою інформаційного впливу на росіян".
Це в рамках заробляння грошей. Як і серіали в Росію. І до одного місця війна, окупація і тисячі загиблих. Бізнес має процвітати, бо гроші - їхнє все.
PS. Хтось може собі уявити рекламу будь-якої української компанії чи бренду на каналі Путіна, Скабєєвоі і Ернста? Ні? А Зеленському і Кварталу- можна", - додала вона.
Топ коментарі
+67 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.07.2021 10:24 Відповісти Посилання
+66 Підлога Маккартні
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+52 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.07.2021 10:27 Відповісти Посилання
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Це більше на провокацію схоже, а не на "зраду"....
Але ж це ніяк не вплине на зміст маніпулювання від Сюмар, яка каже одно, а на справді е шось інше.
Коли відповідаешь мовою, то пиши вже без помилок!
считать ещё наши дети....
обоюдоопасный.... как у мух - кто будет мамой под вопросом.....
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "торговля на крови, Липецкая фабрика, торговля на крови"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы,
новый гарант тайно продает свои сериалы в Россию, торговля на крови, Офшоры ...
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Липецкую фабрику?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
баранов больше влазитЪ
и вы поймёте их сегодняшние действия и политику,
страну надо срочно спасать от продажного
зебильства, замаскированного под патриотизм,пока не поздно,
потому что эта агрессивная маскировка - самый важный элемент "мирного" захвата Украины и путинской гибридной войны !
ну и где спят Парасюки, Билецкие, Парубии , Чорновол ???
Эта зрада слабовата! Несите следующую.))
почему сюмар смотрит 1 канал рф для Германии?
Об этом в https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2243706119097194&id=100003734820659 Facebook сообщила нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, передает https://censor.net/. Источник: https://censor.net/ru/v3279739
РОБОТА Зе КЛОУНА НА КРЕМЛЬ ЛЕГАЛІЗОВАНА
евреи или поволжские немцы... и те и другие плоховато годятся на массовую аудиторию этой
отрыжки совка, а 95гавнял другой тематики кроме постсовкового местичкового стебалова не
имеетЪ........ и ещё одна странность - за последние лет 20 гораздо более мощная группа миг-
рировала в страны "романского" кластера это Италия/Испания/Португалия и кроме того там
"накладные расходы" значительно ниже ерманских..... то есть факт можно рассматривать как
искусственно созданый прицедент, некую альтернативу рассейской направленности..... ну шо
гаспада шефиры думаю следущим прицедентом надо пробнуть Китай..... или сразу сев.Корею
**** мелочится темболее монике скоро к Байдену надож как то старичка размять..... хххех