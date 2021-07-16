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"Квартал 95" заявив про перехід на українську мову

Російська мова залишиться у виступах "Кварталу 95" для пісень і фонограм, а також у випадках, коли це "виправдано творчим задумом".

Про це повідомляє пресслужба "Кварталу 95", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

Зміни пов'язані з набранням сили закону про державну мову.

"ТОВ "Квартал 95" у своїй діяльності завжди дотримується всіх вимог чинного законодавства України. 16 липня набувають чинності нові норми Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Від сьогодні, 16 липня, супровід (конферанс) усіх концертів "вечірнього Кварталу" здійснюється державною мовою", - заявила пресслужба.

Читайте також: Від сьогодні набувають чинності нові статті мовного закону

Нагадаємо, відповідно до закону, концерти, шоу-програми, культурні та розважальні заходи мають проходити українською мовою.

Нагадаємо, ще у квітні "Квартал 95" висміював обов'язкове вживання української мови у сфері обслуговування, поставивши номер про україномовний бордель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закон про державну мову почне працювати в повному обсязі 16 липня, його треба виконувати, зокрема і "95-му кварталу", - Порошенко. ВIДЕО

Автор: 

Квартал-95 (184) українська мова (836)


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Топ коментарі
+81
5 РОКІВ НЕ ДИВЛЮСЯ ЦЮ ШЕЛУПОНЬ!
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16.07.2021 22:48
+79
До 14-го года иногда смотрел, но потом - как отрезало. "Сватов" и прочую ерунду для очень простой публики не смотрел никогда.
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16.07.2021 22:54
+72
;Зеленський- то не український гумор. Зеленський-гумор для бидла;
(Лесь Подерв'янський)
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16.07.2021 22:58
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Захочеш жити (бабок) і не так розкорячишся - закон шоу-бізнесу.
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17.07.2021 10:44 Відповісти
зебилы, я тут впервые с вами соглашусь - это порошенко виноват в том, что квартал95 перешел на украинский.
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17.07.2021 05:46 Відповісти
Кровосісі - говорив один «велікій» політик
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17.07.2021 06:31 Відповісти
юди перефарбувались
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17.07.2021 06:39 Відповісти
Це дешеве лайно взагалі треба розігнати
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17.07.2021 07:20 Відповісти
95 квартал це п'ята колона паРаші!
А п'ята колона зайва, тому повинна померти!
Армія, Мова і Україна - понад усе!
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17.07.2021 07:47 Відповісти
Малоросы
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17.07.2021 07:59 Відповісти
Нагадаємо, ще у квітні "Квартал 95" висміював обов'язкове вживання української мови у сфері обслуговування, поставивши номер про україномовний бордель.Джерело: https://censor.net/ua/n3277672. А ще нагадати, як наш гарант відзивався про Україну раніше, що його батько говорить про державну мову...У цієї мразі з 95 відстійника усе залишиться по-старому.
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17.07.2021 08:13 Відповісти
З смітника почувсь якийсь голос. Квартал? Хм. Навіщо вони самі-себе в смітник викинули? Хм.
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17.07.2021 08:31 Відповісти
Перефразируя Крылова:
А вы, шуты, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
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17.07.2021 09:08 Відповісти
И что, теперь мовою будут про термос рассказывать?
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17.07.2021 09:22 Відповісти
Дизель шой на русском работает. Что остается смотреть? Таньку и Володьку с их "Володька не позор мене"?
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17.07.2021 09:29 Відповісти
дизель-шоу продает свои выпуски в рашу. на канале "че!" показывают
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17.07.2021 16:56 Відповісти
Будет шутить на Азiровке?
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17.07.2021 09:31 Відповісти
За ті "жарти" про Майдан і Україну їм пора на "кутні зуби жартувати".
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17.07.2021 10:49 Відповісти
Фильмы (95 квартала) в московии то же перевести на мову.
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17.07.2021 09:45 Відповісти
Судя по перечню которые предоставил " квартал" где они собираются использовать русский язык, украинскому остается только конферанс, МХАТовская пауза и пару шуток про Украину. , и то это будет проходить " на ломанном сербском". Так закон есть .. или закона нет... ( а то ведь у нас " по закону" и в лестничных клетках курить нельзя.. ну и ШО..)
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17.07.2021 11:39 Відповісти
фУ..Хто це лайно взагалі дивиться. Рівень гумору - нікчемний.
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17.07.2021 12:42 Відповісти
''О вечір , ти увечері раптово настаєш.
І якщо ти , друже , тупо байдики б'єш.
Сьгодні всі ви , і він і вона.
З'їжте трошки криворогульного гімна!
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17.07.2021 12:46 Відповісти
"...продовжуйте їсти кривожитківського лайна".
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17.07.2021 17:12 Відповісти
Иван и Гоша,пииты вы наши доморощенные...Город то тут при чем?Там же люди,работяги,а вы????...
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17.07.2021 17:16 Відповісти
А хто голосував за блазня???? Їжь те!
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21.07.2021 12:48 Відповісти
Ги
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17.07.2021 17:54 Відповісти
Типичные гешефтмахеры. Работают только с пинка.
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17.07.2021 18:22 Відповісти
Побачимо. Побачимо...Чи то буде українська мова. Чи суржик.
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17.07.2021 18:36 Відповісти
смотреть квартал после того как они поставили своего карлика президентом и кинули с обещаниями на выборах - удел полностью опущенного зверя.
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17.07.2021 19:27 Відповісти
Много денеХ потеряют.
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17.07.2021 19:29 Відповісти
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