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"Квартал 95" заявил о переходе на украинский язык

Русский язык останется в выступлениях "Квартала 95" для песен и фонограмм, а также в случаях, когда это "оправдано творческим замыслом".

Об этом сообщает пресс-служба "Квартала 95", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

Перемены связаны с вступлением в силу закона о государственном языке.

"ООО "Квартал 95" в своей деятельности всегда соблюдает все требования действующего законодательства Украины. 16 июля вступают в силу новые нормы Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С сегодняшнего дня, 16 июля, сопровождение (конферанс) всех концертов "Вечернего Квартала" осуществляется на государственном языке", - заявила пресс-служба.

Читайте также: С сегодняшнего дня вступают в силу новые статьи языкового закона

Напомним, согласно закону, концерты, шоу-программы, культурные и развлекательные мероприятия должны проходить на украинском языке.

Напомним, еще в апреле "Квартал 95" высмеивал обязательное употребление украинского языка в сфере обслуживания, поставив номер об украиноязычном борделе.

Читайте: Кабмин не планирует сокращать функционирование украинского языка, - Шмыгаль

Автор: 

Квартал-95 (224) украинский язык (1192)


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Топ комментарии
+81
5 РОКІВ НЕ ДИВЛЮСЯ ЦЮ ШЕЛУПОНЬ!
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16.07.2021 22:48
+79
До 14-го года иногда смотрел, но потом - как отрезало. "Сватов" и прочую ерунду для очень простой публики не смотрел никогда.
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16.07.2021 22:54
+72
;Зеленський- то не український гумор. Зеленський-гумор для бидла;
(Лесь Подерв'янський)
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16.07.2021 22:58
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Захочеш жити (бабок) і не так розкорячишся - закон шоу-бізнесу.
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17.07.2021 10:44 Ответить
зебилы, я тут впервые с вами соглашусь - это порошенко виноват в том, что квартал95 перешел на украинский.
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17.07.2021 05:46 Ответить
Кровосісі - говорив один «велікій» політик
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17.07.2021 06:31 Ответить
юди перефарбувались
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17.07.2021 06:39 Ответить
Це дешеве лайно взагалі треба розігнати
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17.07.2021 07:20 Ответить
95 квартал це п'ята колона паРаші!
А п'ята колона зайва, тому повинна померти!
Армія, Мова і Україна - понад усе!
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17.07.2021 07:47 Ответить
Малоросы
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17.07.2021 07:59 Ответить
Нагадаємо, ще у квітні "Квартал 95" висміював обов'язкове вживання української мови у сфері обслуговування, поставивши номер про україномовний бордель.Джерело: https://censor.net/ua/n3277672. А ще нагадати, як наш гарант відзивався про Україну раніше, що його батько говорить про державну мову...У цієї мразі з 95 відстійника усе залишиться по-старому.
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17.07.2021 08:13 Ответить
З смітника почувсь якийсь голос. Квартал? Хм. Навіщо вони самі-себе в смітник викинули? Хм.
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17.07.2021 08:31 Ответить
Перефразируя Крылова:
А вы, шуты, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
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17.07.2021 09:08 Ответить
И что, теперь мовою будут про термос рассказывать?
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17.07.2021 09:22 Ответить
Дизель шой на русском работает. Что остается смотреть? Таньку и Володьку с их "Володька не позор мене"?
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17.07.2021 09:29 Ответить
дизель-шоу продает свои выпуски в рашу. на канале "че!" показывают
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17.07.2021 16:56 Ответить
Будет шутить на Азiровке?
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17.07.2021 09:31 Ответить
За ті "жарти" про Майдан і Україну їм пора на "кутні зуби жартувати".
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17.07.2021 10:49 Ответить
Фильмы (95 квартала) в московии то же перевести на мову.
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17.07.2021 09:45 Ответить
Судя по перечню которые предоставил " квартал" где они собираются использовать русский язык, украинскому остается только конферанс, МХАТовская пауза и пару шуток про Украину. , и то это будет проходить " на ломанном сербском". Так закон есть .. или закона нет... ( а то ведь у нас " по закону" и в лестничных клетках курить нельзя.. ну и ШО..)
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17.07.2021 11:39 Ответить
фУ..Хто це лайно взагалі дивиться. Рівень гумору - нікчемний.
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17.07.2021 12:42 Ответить
''О вечір , ти увечері раптово настаєш.
І якщо ти , друже , тупо байдики б'єш.
Сьгодні всі ви , і він і вона.
З'їжте трошки криворогульного гімна!
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17.07.2021 12:46 Ответить
"...продовжуйте їсти кривожитківського лайна".
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17.07.2021 17:12 Ответить
Иван и Гоша,пииты вы наши доморощенные...Город то тут при чем?Там же люди,работяги,а вы????...
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17.07.2021 17:16 Ответить
А хто голосував за блазня???? Їжь те!
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21.07.2021 12:48 Ответить
Ги
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17.07.2021 17:54 Ответить
Типичные гешефтмахеры. Работают только с пинка.
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17.07.2021 18:22 Ответить
Побачимо. Побачимо...Чи то буде українська мова. Чи суржик.
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17.07.2021 18:36 Ответить
смотреть квартал после того как они поставили своего карлика президентом и кинули с обещаниями на выборах - удел полностью опущенного зверя.
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17.07.2021 19:27 Ответить
Много денеХ потеряют.
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17.07.2021 19:29 Ответить
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