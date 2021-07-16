"Квартал 95" заявил о переходе на украинский язык

Русский язык останется в выступлениях "Квартала 95" для песен и фонограмм, а также в случаях, когда это "оправдано творческим замыслом".

Об этом сообщает пресс-служба "Квартала 95", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

Перемены связаны с вступлением в силу закона о государственном языке.

"ООО "Квартал 95" в своей деятельности всегда соблюдает все требования действующего законодательства Украины. 16 июля вступают в силу новые нормы Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С сегодняшнего дня, 16 июля, сопровождение (конферанс) всех концертов "Вечернего Квартала" осуществляется на государственном языке", - заявила пресс-служба.

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Напомним, согласно закону, концерты, шоу-программы, культурные и развлекательные мероприятия должны проходить на украинском языке.

Напомним, еще в апреле "Квартал 95" высмеивал обязательное употребление украинского языка в сфере обслуживания, поставив номер об украиноязычном борделе.

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