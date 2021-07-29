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Выездная бригада начала вакцинировать ромов на Закарпатье. ВИДЕО

Закарпатская ОГА и медики организовали мобильную вакцинацию в ромском поселении. Они готовы приехать в любое ромское поселение, куда их пригласят.

Об этом сообщил в Фейсбуке представитель ромской общины Ужгорода, депутат Ужгородского горсовета Мирослав Горват, сообщает Цензор.НЕТ.

"Начало положено. В ромских поселениях начата системная вакцинация от COVID-19", - отметил он.

По словам Горвата, такие выездные центры вакцинации будут работать и в других ромских поселениях области. Он призвал живущих на Закарпатье ромов приглашать к себе медиков и пообещал, что те обязательно приедут.

Читайте: Документы, образование, работа, медицина, - правительство одобрило Стратегию реализации прав ромов

Автор: 

вакцина (3815) COVID-19 (18608) ромы (26) Закарпатская область (2617)


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Топ комментарии
+14
Чому всі думають,що коли циган назвати ромами то вони перестануть красти,обманювати і виманювати?А щодо вакцинування то циганські діти майже ніколи не хворіють,надто жорсткий і довгий був природній відбір...Те саме і дорослі...
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29.07.2021 16:59 Ответить
+10
Просто скажите им, что это вакцина от сглаза. Приедут все.
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29.07.2021 16:48 Ответить
+9
Медведя не забудьте провакцинировать.
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29.07.2021 16:48 Ответить
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Джонсон&Джонсон?
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29.07.2021 16:46 Ответить
Выездная бригада начала вакцинировать ромов на Закарпатье - Цензор.НЕТ 2911
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29.07.2021 16:57 Ответить
Це остаточне вирішення ромського питання!
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29.07.2021 17:55 Ответить
беріть вище: Зеленський Дьопйош
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29.07.2021 16:58 Ответить
циклон-Б
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29.07.2021 17:46 Ответить
Просто скажите им, что это вакцина от сглаза. Приедут все.
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29.07.2021 16:48 Ответить
Медведя не забудьте провакцинировать.
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29.07.2021 16:48 Ответить
А смысл? Они чо граждане Украины?
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29.07.2021 16:56 Ответить
В самую точку. Их пора всех спровадить у кого нет паспорта и регистрации. На родину в Индию
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29.07.2021 17:44 Ответить
Тут ты маленько ошибаешься! Это венгры и румыны
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29.07.2021 21:53 Ответить
они как малярийные комары
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29.07.2021 21:00 Ответить
Я бы спросил, а они налоги платят? чтобы вакцинироваться за деньги налогоплательщиков. Кстати, подобный вопрос легко угомонит ватника-таксиста, лучше всех знающего, как должно быть в стране...
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29.07.2021 21:19 Ответить
А з якої країни ті роми ?
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29.07.2021 16:57 Ответить
Україна.
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29.07.2021 17:00 Ответить
Чому всі думають,що коли циган назвати ромами то вони перестануть красти,обманювати і виманювати?А щодо вакцинування то циганські діти майже ніколи не хворіють,надто жорсткий і довгий був природній відбір...Те саме і дорослі...
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29.07.2021 16:59 Ответить
Выездная бригада начала вакцинировать ромов на Закарпатье - Цензор.НЕТ 3367
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29.07.2021 17:05 Ответить
Це що вакцинація ЗЕ-виборців після "стрижки"?
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29.07.2021 17:29 Ответить
бригада на вакцинації?
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29.07.2021 17:46 Ответить
Вакцинация прошла под песни и пляски с гаданием на картах.. Ромалэ...эх раз еще раз мы привились пятый раз...
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29.07.2021 17:11 Ответить
После чего из мощности мотора автомобиля выездной бригады пропало 10 лошадиных сил...
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29.07.2021 17:25 Ответить
Циганву перед вакцинацією три дні в ваганах випарювати треба, потім вже уколи давати.
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29.07.2021 17:12 Ответить
тварини ковідом не хворіють, вакцинувати не потрібно.
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29.07.2021 17:21 Ответить
Неожиданный ход на предложение
- Позолоти ручку!
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29.07.2021 17:24 Ответить
А по сто баксів давали, як ньюйоркцям, чи хоч по сто гривнів? По іншому їх в кучу не збереш. А взагалі то вони можуть і копита скинути, циганва до пілюль не звикша.
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29.07.2021 17:51 Ответить
я платник податку. ніякий хрен не думає мене шукати та вакцинувати. я сам це роблю. а от сепарам, ромам і другому зброду, чомусь превілеї. ЧАМУ ТАК???
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29.07.2021 18:41 Ответить
занадто українці толерантні до всіх-
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29.07.2021 19:00 Ответить
Для начала своих провакцинируйте!
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29.07.2021 18:55 Ответить
Что-то в Украине ромами озаботились, наверное Евросоюз готовит им страну для переселения!
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29.07.2021 18:57 Ответить
а рома названого на честь зеленського провакцинували?
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29.07.2021 18:59 Ответить
Коли циГани стали ромами?!)))
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29.07.2021 19:01 Ответить
Ні,цигани а не роми, і вакцинувати цю нечисть траба їхньою ж циганською ширкою.
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29.07.2021 19:51 Ответить
Курва , українців спочатку провакцинуйте . Ви наші слуги чи циганські ? Хто вас паскуд годує ? Цигани ?
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29.07.2021 21:41 Ответить
Тут ты маленько ошибаешься! Это венгры и румыны
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29.07.2021 21:54 Ответить
 
 