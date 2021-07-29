Выездная бригада начала вакцинировать ромов на Закарпатье. ВИДЕО

Закарпатская ОГА и медики организовали мобильную вакцинацию в ромском поселении. Они готовы приехать в любое ромское поселение, куда их пригласят.

Об этом сообщил в Фейсбуке представитель ромской общины Ужгорода, депутат Ужгородского горсовета Мирослав Горват, сообщает Цензор.НЕТ.

"Начало положено. В ромских поселениях начата системная вакцинация от COVID-19", - отметил он.

По словам Горвата, такие выездные центры вакцинации будут работать и в других ромских поселениях области. Он призвал живущих на Закарпатье ромов приглашать к себе медиков и пообещал, что те обязательно приедут.

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