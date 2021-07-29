УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4346 відвідувачів онлайн
Новини Відео Боротьба з коронавірусом
2 580 35

Виїзна бригада почала вакцинувати ромів на Закарпатті. ВIДЕО

Закарпатська ОДА та медики організували мобільну вакцинацію в ромському поселенні. Вони готові приїхати в будь-яке ромське поселення, куди їх запросять.

Про це повідомив у Фейсбуці представник ромської громади Ужгорода, депутат Ужгородської міськради Мирослав Горват, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Початок покладено. У ромських поселеннях розпочата системна вакцинація від COVID-19", - зазначив він.

За словами Горвата, такі виїзні центри вакцинації працюватимуть і в інших ромських поселеннях області. Він закликав ромів, які живуть на Закарпатті, запрошувати до себе медиків і пообіцяв, що ті обов'язково приїдуть.

Читайте також: Документи, освіта, робота, медицина, - уряд схвалив Стратегію реалізації прав ромів

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) роми (26) Закарпатська область (2089)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Чому всі думають,що коли циган назвати ромами то вони перестануть красти,обманювати і виманювати?А щодо вакцинування то циганські діти майже ніколи не хворіють,надто жорсткий і довгий був природній відбір...Те саме і дорослі...
показати весь коментар
29.07.2021 16:59 Відповісти
+10
Просто скажите им, что это вакцина от сглаза. Приедут все.
показати весь коментар
29.07.2021 16:48 Відповісти
+9
Медведя не забудьте провакцинировать.
показати весь коментар
29.07.2021 16:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джонсон&Джонсон?
показати весь коментар
29.07.2021 16:46 Відповісти
Выездная бригада начала вакцинировать ромов на Закарпатье - Цензор.НЕТ 2911
показати весь коментар
29.07.2021 16:57 Відповісти
Це остаточне вирішення ромського питання!
показати весь коментар
29.07.2021 17:55 Відповісти
беріть вище: Зеленський Дьопйош
показати весь коментар
29.07.2021 16:58 Відповісти
циклон-Б
показати весь коментар
29.07.2021 17:46 Відповісти
Просто скажите им, что это вакцина от сглаза. Приедут все.
показати весь коментар
29.07.2021 16:48 Відповісти
Медведя не забудьте провакцинировать.
показати весь коментар
29.07.2021 16:48 Відповісти
А смысл? Они чо граждане Украины?
показати весь коментар
29.07.2021 16:56 Відповісти
В самую точку. Их пора всех спровадить у кого нет паспорта и регистрации. На родину в Индию
показати весь коментар
29.07.2021 17:44 Відповісти
Тут ты маленько ошибаешься! Это венгры и румыны
показати весь коментар
29.07.2021 21:53 Відповісти
они как малярийные комары
показати весь коментар
29.07.2021 21:00 Відповісти
Я бы спросил, а они налоги платят? чтобы вакцинироваться за деньги налогоплательщиков. Кстати, подобный вопрос легко угомонит ватника-таксиста, лучше всех знающего, как должно быть в стране...
показати весь коментар
29.07.2021 21:19 Відповісти
А з якої країни ті роми ?
показати весь коментар
29.07.2021 16:57 Відповісти
Україна.
показати весь коментар
29.07.2021 17:00 Відповісти
Чому всі думають,що коли циган назвати ромами то вони перестануть красти,обманювати і виманювати?А щодо вакцинування то циганські діти майже ніколи не хворіють,надто жорсткий і довгий був природній відбір...Те саме і дорослі...
показати весь коментар
29.07.2021 16:59 Відповісти
Выездная бригада начала вакцинировать ромов на Закарпатье - Цензор.НЕТ 3367
показати весь коментар
29.07.2021 17:05 Відповісти
Це що вакцинація ЗЕ-виборців після "стрижки"?
показати весь коментар
29.07.2021 17:29 Відповісти
бригада на вакцинації?
показати весь коментар
29.07.2021 17:46 Відповісти
Вакцинация прошла под песни и пляски с гаданием на картах.. Ромалэ...эх раз еще раз мы привились пятый раз...
показати весь коментар
29.07.2021 17:11 Відповісти
После чего из мощности мотора автомобиля выездной бригады пропало 10 лошадиных сил...
показати весь коментар
29.07.2021 17:25 Відповісти
Циганву перед вакцинацією три дні в ваганах випарювати треба, потім вже уколи давати.
показати весь коментар
29.07.2021 17:12 Відповісти
тварини ковідом не хворіють, вакцинувати не потрібно.
показати весь коментар
29.07.2021 17:21 Відповісти
Неожиданный ход на предложение
- Позолоти ручку!
показати весь коментар
29.07.2021 17:24 Відповісти
А по сто баксів давали, як ньюйоркцям, чи хоч по сто гривнів? По іншому їх в кучу не збереш. А взагалі то вони можуть і копита скинути, циганва до пілюль не звикша.
показати весь коментар
29.07.2021 17:51 Відповісти
я платник податку. ніякий хрен не думає мене шукати та вакцинувати. я сам це роблю. а от сепарам, ромам і другому зброду, чомусь превілеї. ЧАМУ ТАК???
показати весь коментар
29.07.2021 18:41 Відповісти
занадто українці толерантні до всіх-
показати весь коментар
29.07.2021 19:00 Відповісти
Для начала своих провакцинируйте!
показати весь коментар
29.07.2021 18:55 Відповісти
Что-то в Украине ромами озаботились, наверное Евросоюз готовит им страну для переселения!
показати весь коментар
29.07.2021 18:57 Відповісти
а рома названого на честь зеленського провакцинували?
показати весь коментар
29.07.2021 18:59 Відповісти
Коли циГани стали ромами?!)))
показати весь коментар
29.07.2021 19:01 Відповісти
Ні,цигани а не роми, і вакцинувати цю нечисть траба їхньою ж циганською ширкою.
показати весь коментар
29.07.2021 19:51 Відповісти
Курва , українців спочатку провакцинуйте . Ви наші слуги чи циганські ? Хто вас паскуд годує ? Цигани ?
показати весь коментар
29.07.2021 21:41 Відповісти
Тут ты маленько ошибаешься! Это венгры и румыны
показати весь коментар
29.07.2021 21:54 Відповісти
 
 