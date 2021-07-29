Виїзна бригада почала вакцинувати ромів на Закарпатті. ВIДЕО
Закарпатська ОДА та медики організували мобільну вакцинацію в ромському поселенні. Вони готові приїхати в будь-яке ромське поселення, куди їх запросять.
Про це повідомив у Фейсбуці представник ромської громади Ужгорода, депутат Ужгородської міськради Мирослав Горват, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Початок покладено. У ромських поселеннях розпочата системна вакцинація від COVID-19", - зазначив він.
За словами Горвата, такі виїзні центри вакцинації працюватимуть і в інших ромських поселеннях області. Він закликав ромів, які живуть на Закарпатті, запрошувати до себе медиків і пообіцяв, що ті обов'язково приїдуть.
Топ коментарі
+14 Володимир Бурмей
показати весь коментар29.07.2021 16:59 Відповісти Посилання
+10 Владимир Иванец
показати весь коментар29.07.2021 16:48 Відповісти Посилання
+9 Александр Иванов #442761
показати весь коментар29.07.2021 16:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Позолоти ручку!