Виїзна бригада почала вакцинувати ромів на Закарпатті. ВIДЕО

Закарпатська ОДА та медики організували мобільну вакцинацію в ромському поселенні. Вони готові приїхати в будь-яке ромське поселення, куди їх запросять.

Про це повідомив у Фейсбуці представник ромської громади Ужгорода, депутат Ужгородської міськради Мирослав Горват, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Початок покладено. У ромських поселеннях розпочата системна вакцинація від COVID-19", - зазначив він.

За словами Горвата, такі виїзні центри вакцинації працюватимуть і в інших ромських поселеннях області. Він закликав ромів, які живуть на Закарпатті, запрошувати до себе медиків і пообіцяв, що ті обов'язково приїдуть.

Читайте також: Документи, освіта, робота, медицина, - уряд схвалив Стратегію реалізації прав ромів