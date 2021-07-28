Документи, освіта, робота, медицина, - уряд схвалив Стратегію реалізації прав ромів

Кабінет міністрів схвалив Стратегію сприяння реалізації прав і можливостей осіб, що належать до ромської національної меншини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

"Це дасть змогу забезпечити ромів документами, надавати правовий захист, освіту, послуги з охорони здоров'я, працевлаштування та поліпшити соціальний захист. Йдеться і про необхідність подолання негативних стереотипів щодо ромів", - сказано в повідомленні.

Фінансувати ці заходи будуть за рахунок державного і місцевих бюджетів, а також коштів фінансової та технічної допомоги міжнародних установ та інших країн.

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У МКІП зазначили, що зараз паспортів немає у 4-8% ромів. У значно більшої їх кількості немає документів про шлюб, місце проживання, право власності та працевлаштування.

Раніше в Україні діяла стратегія захисту та інтеграції ромів, розрахована на період до 2020 року.