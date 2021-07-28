Документи, освіта, робота, медицина, - уряд схвалив Стратегію реалізації прав ромів
Кабінет міністрів схвалив Стратегію сприяння реалізації прав і можливостей осіб, що належать до ромської національної меншини.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.
"Це дасть змогу забезпечити ромів документами, надавати правовий захист, освіту, послуги з охорони здоров'я, працевлаштування та поліпшити соціальний захист. Йдеться і про необхідність подолання негативних стереотипів щодо ромів", - сказано в повідомленні.
Фінансувати ці заходи будуть за рахунок державного і місцевих бюджетів, а також коштів фінансової та технічної допомоги міжнародних установ та інших країн.
У МКІП зазначили, що зараз паспортів немає у 4-8% ромів. У значно більшої їх кількості немає документів про шлюб, місце проживання, право власності та працевлаштування.
Раніше в Україні діяла стратегія захисту та інтеграції ромів, розрахована на період до 2020 року.
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Кто им не даёт получить документы?
Кто им мешает учиться в школе?
Когда им припирает они очень хорошо лечатся в больнице.
А дома у них 2хэтажные с колоннами, газ по субсидии проведен, электричество тоже 50% компенсации с бюджета на проведение.
Я лично, на минуточку, платил 100% проведения электричества за свой счёт, в компенсации на проведение газа мне отказано. Вот такой бюджет, вот такая справедливость.
Чиновникам снова хочется слямзить 95% выделенных средств, иди потом проверь кто сколько куда потратил.
А они до этого, что в правах были ущемлённые? Думаю, затеялось это дело ради сладкого слова "финансирование"
Хотя.... она у них и так давно есть....
Паспорта им выдали и хватит
Детки их в школу ходят до 4 го класса
Это уже трудно для них...
Ну це як українці і хохли...
О трудоустройстве можно поподробнее?
знаю двоих цыган которые ваивали
первый это Яшка, а второй - Будулай,
но никто не покажет цыгана, который сидел за воровство ...
ибо завтра под РОВД будет стоять табор !
поэтому вряд ли цыгана заставишь взять в руки паспорт
и стать ответственным гражданином своей страны,
их Родина там - где можно украсть и ...ломбард под носом
...
Тьху дідько, про що це я?
Вони ж писати не вміють! )))0))0)))
Но словаки потребовали от ромов работать -ромы ходят улицы убирают в восточной Словакии - им платят зарплату . Что хорошо в Словакии - очень строгое законодательство и наказывают ромов конкретно . В Украине с его законодательством будет сложно ромов контролировать