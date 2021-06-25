Щодо мера Рівного Третяка відкрито кримінальне провадження за погрози ромам, - поліція

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо мера міста Олександра Третяка за погрози ромам. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

У поліції підтвердили, що провадження відкрито за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності.

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"Так, відкрито провадження за цією статтею", - повідомили у пресслужбі.

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень) або ж обмеження волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Нагадаємо, 9 червня в ефірі місцевої радіостанції Третяк висловився про ромів у Рівному так: "Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття".