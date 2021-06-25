Щодо мера Рівного Третяка відкрито кримінальне провадження за погрози ромам, - поліція
Поліція відкрила кримінальне провадження щодо мера міста Олександра Третяка за погрози ромам. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.
Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.
У поліції підтвердили, що провадження відкрито за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності.
"Так, відкрито провадження за цією статтею", - повідомили у пресслужбі.
Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень) або ж обмеження волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, 9 червня в ефірі місцевої радіостанції Третяк висловився про ромів у Рівному так: "Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття".
Будь ласка, зачекайте...
А що там кажуть правопохоронні органи з приводу акту державної зради, що був вчинений президентом і в якому він публічно зізнався?
Дозволили йому стати нардепом.
Українофоби на марші.
Торговцы наркатой.
За йлго позицію патріота.
А то ще якихось ромів попридумували