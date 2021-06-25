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Щодо мера Рівного Третяка відкрито кримінальне провадження за погрози ромам, - поліція

Щодо мера Рівного Третяка відкрито кримінальне провадження за погрози ромам, - поліція

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо мера міста Олександра Третяка за погрози ромам. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

У поліції підтвердили, що провадження відкрито за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності.

Читайте також: Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття"

"Так, відкрито провадження за цією статтею", - повідомили у пресслужбі.

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень) або ж обмеження волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Рівного Третяк вибачився за слова про ромів

Нагадаємо, 9 червня в ефірі місцевої радіостанції Третяк висловився про ромів у Рівному так: "Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття".

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Топ коментарі
+15
ну це зрозуміло, образив "мілашек", що займаються наркотой, крадіжками, видурюють гроші у стареньких..
А що там кажуть правопохоронні органи з приводу акту державної зради, що був вчинений президентом і в якому він публічно зізнався?
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25.06.2021 10:29
+11
Полиция открыла уголовное дело, за угрозы людям, у которых даже нет паспортов Украины.
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25.06.2021 10:30
+7
Проти сєпара-колаборанта, мера Добропілля Аксьонова, який організовув антиукраїнський "референдум" Авакян з Бакановим справ не відкривають.
Дозволили йому стати нардепом.
Українофоби на марші.
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25.06.2021 10:33
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ну це зрозуміло, образив "мілашек", що займаються наркотой, крадіжками, видурюють гроші у стареньких..
А що там кажуть правопохоронні органи з приводу акту державної зради, що був вчинений президентом і в якому він публічно зізнався?
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25.06.2021 10:29 Відповісти
Мусора тихо свое дело делают, криминал он такой
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25.06.2021 10:29 Відповісти
Куда там сливу дела вагнеровцев клованом с д'ерьмаком. Тут цыган обидели.
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25.06.2021 10:30 Відповісти
Полиция открыла уголовное дело, за угрозы людям, у которых даже нет паспортов Украины.
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25.06.2021 10:30 Відповісти
наверное, барон пожаловался при передаче очередного конверта, вот и решили напомнить меру, что уважаемые люди находятся под защитой. На 5 лет его, конечно, никто не посадит, а штрафануть могут. Чтобы другим неповадно было.
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25.06.2021 11:13 Відповісти
барон цыганвы должен приравниваться к "вору в законе" со всеми вытекающими..
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25.06.2021 14:22 Відповісти
Проти сєпара-колаборанта, мера Добропілля Аксьонова, який організовув антиукраїнський "референдум" Авакян з Бакановим справ не відкривають.
Дозволили йому стати нардепом.
Українофоби на марші.
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25.06.2021 10:33 Відповісти
Напишу историю одного ДТП с участием ромов. Ромы на своем авто ударили авто украинца. Приехали друзья ромов загрузили их авто на эвакуатор и уехали. После этого приехала украинская полиция, и на возмущение пострадавшего о таком беспределе, вполне спокойно ответили, а что мы им сделаем, у них один паспорт на весь табор.
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25.06.2021 10:35 Відповісти
Непонятно , что он неправильно сказал? Нация воров и наркодиллеров чрезмерно и очень важна для мусороа?
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25.06.2021 10:37 Відповісти
сами цыгане ментам до лампочки, а вот лишаться доходов от крышевания их деятельности очень не хочется, 13 тысяч не хватает.
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25.06.2021 10:51 Відповісти
наций-воров или наций-наркодилеров не существует))
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25.06.2021 11:42 Відповісти
обидел друзей авакова, понимаешь. Так если мусора работают на цыган, то пусть и за зарплатой к ним ходят, а не к украинцам
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25.06.2021 10:44 Відповісти
Цыганский биомусор.
Торговцы наркатой.
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25.06.2021 10:49 Відповісти
Сложилось впечатление, что цыган крышует кто-то из "приближенных". Во всяком случае, за последнее время в Киеве их стало катастрофически много и управы на них нет.
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25.06.2021 11:01 Відповісти
Так, це наїзд влади на Третяка.
За йлго позицію патріота.
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25.06.2021 11:19 Відповісти
При дедушке Адольфе , такой фигни не было.
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25.06.2021 12:12 Відповісти
до купи із ділом Зе до Федини і Звіробій.
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25.06.2021 13:06 Відповісти
А навести по усій Україні порядок з циганами - слабо ?
А то ще якихось ромів попридумували
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25.06.2021 13:52 Відповісти
наведите сначала с цыганвой порядок , толерасты сраные !
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25.06.2021 14:20 Відповісти
 
 