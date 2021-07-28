Документы, образование, работа, медицина, - правительство одобрило Стратегию реализации прав ромов

Кабинет министров одобрил Стратегию содействия реализации прав и возможностей лиц, принадлежащих к ромскому национальному меньшинству.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

"Это позволит обеспечить ромов документами, предоставлять правовую защиту, образование, услуги по охране здоровья, трудоустройству и улучшить социальную защиту. Речь идет и о необходимости преодоления негативных стереотипов в отношении ромов", - сказано в сообщении.

Финансировать эти мероприятия будут за счет государственного и местных бюджетов, а также средств финансовой и технической помощи международных учреждений и других стран.

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В МКИП отментили, что сейчас паспортов нет у 4-8% ромов. У значительно большего их числа нет документов о браке, месте проживании, праве собственности и трудоустройстве.

Ранее в Украине действовала стратегия защиты и интеграции ромов, рассчитанная на период до 2020 года.

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