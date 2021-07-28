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Документы, образование, работа, медицина, - правительство одобрило Стратегию реализации прав ромов

Документы, образование, работа, медицина, - правительство одобрило Стратегию реализации прав ромов

Кабинет министров одобрил Стратегию содействия реализации прав и возможностей лиц, принадлежащих к ромскому национальному меньшинству.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

"Это позволит обеспечить ромов документами, предоставлять правовую защиту, образование, услуги по охране здоровья, трудоустройству и улучшить социальную защиту. Речь идет и о необходимости преодоления негативных стереотипов в отношении ромов", - сказано в сообщении.

Финансировать эти мероприятия будут за счет государственного и местных бюджетов, а также средств финансовой и технической помощи международных учреждений и других стран.

Читайте: Мэр Ривного Третяк извинился за слова о ромах

В МКИП отментили, что сейчас паспортов нет у 4-8% ромов. У значительно большего их числа нет документов о браке, месте проживании, праве собственности и трудоустройстве.

Ранее в Украине действовала стратегия защиты и интеграции ромов, рассчитанная на период до 2020 года.

Также читайте: В отношении мэра Ривного Третяка открыто уголовное производство за угрозы ромам, - полиция

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (780) ромы (26)


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Топ комментарии
+17
чиновникам треба ще один розпил бюджетних коштів
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28.07.2021 17:51 Ответить
+16
Кто-то видел работающих и обучающихся цыган? Зато за социалкой , с кучей детворы, они впереди паровоза
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28.07.2021 17:48 Ответить
+14
так он больше на мотоцикле катался чем работал
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28.07.2021 18:00 Ответить
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А воно ім треба??? )))))
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28.07.2021 17:46 Ответить
чиновникам треба ще один розпил бюджетних коштів
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28.07.2021 17:51 Ответить
100 пудово!!!
Кто им не даёт получить документы?
Кто им мешает учиться в школе?
Когда им припирает они очень хорошо лечатся в больнице.
А дома у них 2хэтажные с колоннами, газ по субсидии проведен, электричество тоже 50% компенсации с бюджета на проведение.
Я лично, на минуточку, платил 100% проведения электричества за свой счёт, в компенсации на проведение газа мне отказано. Вот такой бюджет, вот такая справедливость.
Чиновникам снова хочется слямзить 95% выделенных средств, иди потом проверь кто сколько куда потратил.
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28.07.2021 19:03 Ответить
Да им одно право надо НЕ работать!
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28.07.2021 17:48 Ответить
У них это право --- уже тысячу лет..
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28.07.2021 17:56 Ответить
Кто-то видел работающих и обучающихся цыган? Зато за социалкой , с кучей детворы, они впереди паровоза
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28.07.2021 17:48 Ответить
я видел . в кино про Будулая
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28.07.2021 17:53 Ответить
так он больше на мотоцикле катался чем работал
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28.07.2021 18:00 Ответить
именно
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28.07.2021 17:56 Ответить
...і по кругу діти
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28.07.2021 17:58 Ответить
Есть но редко...жестяные мастерские...налоги они естественно не платят
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28.07.2021 19:31 Ответить
я учился с таким. если бы он сам не сказал как то что он цыган - никогда не подумал бы, думал что он кавказец. он рассказывал что у них кастовая система, и ему повезло родиться в высшей, большая семья, никакого табора, живут цивильно в квартирах, как обычные люди, образование получают, занимаются бизнесом (тогда киоски всякие популярны были). по поводу низших каст ромов он пытался объяснить примерно так : вот представь себе тюрьму, ты авторитет, у тебя все что нужно есть, связи, деньги, сигареты... а там в дальнем углу - копошится петух - это низшая каста, между вами в социальной лестнице - всякие шныри уборщики, мужики рабочие, блатные всякие... петуха не то что трогать нельзя, с ним даже разговаривать противопоказано. вобщем он был обычный парень, на армянина или грузина похожий, машина у него была недорогая, обычная, денег чуть больше чем у простых студентов, обычно одетый так же как и все.
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28.07.2021 20:56 Ответить
Финансировать эти мероприятия будут за счет государственного и местных бюджетов, а также средств финансовой и технической помощи международных учреждений и других стран.

А они до этого, что в правах были ущемлённые? Думаю, затеялось это дело ради сладкого слова "финансирование"
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28.07.2021 17:52 Ответить
Дайте им льготу --- на 10 лет свободно торговать наркотой!
Хотя.... она у них и так давно есть....
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28.07.2021 17:54 Ответить
Документы, образование, работа, медицина, членство в партії "Слуга народу", - правительство одобрило Стратегию реализации прав ромов.... В тому числі малого цигана з Закарпаття на ім'я Зеленський.
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28.07.2021 17:54 Ответить
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28.07.2021 19:21 Ответить
Угу.Дьопйош Зеленский Евгеньевич.ФИО этого цыганчука такое же непонятное и бессмысленное как и сам презедент,в честь которого его назвали.Вот тут совпало.
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28.07.2021 20:44 Ответить
Да этой цыганве не нужно ни первое, ни второе, ни третье, ни четвертое. От слова "совсем". Где вы видели хоть одного работающего цыгана? Ну разве только в фильме про Будулая.
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28.07.2021 17:55 Ответить
Я видел! Один раз, в советские еще времена, когда была статья за тунеядство. Впереди баро с вилами на плече ( с одними на всех) , сзади гуськом весь табор..)) Не знаю, правда, сколько сена они теми вилами заготовили..))
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28.07.2021 18:03 Ответить
Вряд ли они шли работать, а уж тем более цыганский барон, ведь после этого ни один его раб не будет его уважать и платить дань
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28.07.2021 18:24 Ответить
так и я о том же...))
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28.07.2021 18:31 Ответить
Щас почнуть працювати.
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28.07.2021 17:57 Ответить
Циганські три кити-крадіжки,шахрайство і наркота !!!)))
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28.07.2021 17:59 Ответить
Вообще-то цигане - как раз самые натуральные потомки ариев, если шо.
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28.07.2021 18:06 Ответить
Цікаво,чому вони за тисячі років, не створили власної держави ???))))
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28.07.2021 18:10 Ответить
А красть тогда -- у кого??
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28.07.2021 18:12 Ответить
Ну так Ізраїль якось існує !!!)))
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28.07.2021 18:14 Ответить
!!
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28.07.2021 18:16 Ответить
может им , как жидам, где в пустыне местечко найти?
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28.07.2021 18:24 Ответить
СРСР вже створював ЕАО Бірабіджан !!!))))
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28.07.2021 18:26 Ответить
И такие выдающиеся потомки, что их еще тысячу лет назад из ариев выгнали..
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28.07.2021 18:11 Ответить
Гитлер и Будулай потомки ариев, у Чингизхана - потомки... . Чем больше комплекс неполноценности тем предки знаменитей. Одним залесцам не повезло, угрофинотюркославяне, в окско-волжком междуречье другие не жили. А сейчас у каждого третьего Этруски предки.
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28.07.2021 18:20 Ответить
Классна ідея по списуванню бабла. Взагалі їх права нічим не обмежені.
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28.07.2021 18:10 Ответить
Скажите Зеле, что цыг... простите, ромы --- на выборы не ходят!
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28.07.2021 18:10 Ответить
Не трогайте тех цыган
Паспорта им выдали и хватит
Детки их в школу ходят до 4 го класса
Это уже трудно для них...
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28.07.2021 18:10 Ответить
После 4 го женятся --- жизнь удалась!
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28.07.2021 18:14 Ответить
Роми - це такі, як Петя Чорний - ті, хто соціалізувався і прийняв умови нашого суспільства... А ті, хто торгує наркотою і грабує людей - самі натуральні цигани!

Ну це як українці і хохли...
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28.07.2021 18:10 Ответить
У значительно большего их числа нет документов о браке, месте проживании, праве собственности и трудоустройстве.

О трудоустройстве можно поподробнее?
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28.07.2021 18:10 Ответить
!!
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28.07.2021 18:15 Ответить
главное разрешите им воровать, это их главная потребность
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28.07.2021 18:22 Ответить
При зеленском у нас резко начали думать о евгеях, циганах, мадярах и тд. Вот только об украинцах зеленой своре наплевать
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28.07.2021 18:23 Ответить
тут главное , чтобы розенблюмам хорошо жилось, а им сейчас раздолье, они везде, как мухи на говне
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28.07.2021 18:25 Ответить
документы. образование, работа , медицина , ломбард
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28.07.2021 18:26 Ответить
Шоб ты жил на одну зарплату!...(С) 😆
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28.07.2021 18:30 Ответить
Польша впроваджує аналогічні програми,і досить успішно. Ромів ставлять в умови, коли їм стає не вигідно жити по-старому. Проте якщо ромські громади чинять опір - а таке трапляється - то виникають загострення. Проте країна справляється.
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28.07.2021 18:34 Ответить
Может скоро и до прав украинцев доберутся.. Но пока ромы в приоритете
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28.07.2021 18:58 Ответить
Всех на паравоз и на расию, пущай им там Путин паспорта роздает
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28.07.2021 19:00 Ответить
спосибо..ай ненээнээ
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28.07.2021 19:01 Ответить
Їм головне соцвиплати при народженні підійміть і вони вам лохторат народять і демографічну кризу подолають.
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28.07.2021 19:06 Ответить
Недоработал Адик.
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28.07.2021 19:07 Ответить
И не только в отношении єтих, но и тех
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28.07.2021 19:17 Ответить
для одних закон, для других - полное беззаконие
знаю двоих цыган которые ваивали
первый это Яшка, а второй - Будулай,
но никто не покажет цыгана, который сидел за воровство ...
ибо завтра под РОВД будет стоять табор !
поэтому вряд ли цыгана заставишь взять в руки паспорт
и стать ответственным гражданином своей страны,
их Родина там - где можно украсть и ...ломбард под носом
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28.07.2021 19:19 Ответить
Щось не бачу обурених циг... ромів у коментах
...
Тьху дідько, про що це я?
Вони ж писати не вміють! )))0))0)))
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28.07.2021 19:26 Ответить
главное, считать уметь
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28.07.2021 19:30 Ответить
То вони добре вміють. Награбоване, прибутки від наркоти... із підрахуйством там усе гаразд.
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28.07.2021 23:47 Ответить
А украинцам? Образование, работа, медицина?
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28.07.2021 19:28 Ответить
Украинцы - титульная нация . Депутаты считают , что нац меншинам хуже живётся 😀😀😀, чем украинцам
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28.07.2021 19:37 Ответить
Надо перенимать опыт работы с ромами в Словакии . Там ЕС «наградил» спокойных словаков и завёз с ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ( обратите на это внимание) цыган. Построили им дома на деньги ЕС. Блин, что они с этими домам сделали - это теперь просто трущебы.

Но словаки потребовали от ромов работать -ромы ходят улицы убирают в восточной Словакии - им платят зарплату . Что хорошо в Словакии - очень строгое законодательство и наказывают ромов конкретно . В Украине с его законодательством будет сложно ромов контролировать
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28.07.2021 19:35 Ответить
Я це бачив, проїжджав повз такі будинки... Навколо все так красиво гарні хатки, все чисто прибрано і тут бац! трущоби з купами сміття!
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28.07.2021 20:01 Ответить
Як на Кошіце їхати з Ужгорода, то якраз біля траси...
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28.07.2021 20:01 Ответить
Чергова дурість ..Вони не уміють і не хочуть жити по іншому (!!) Чехія років 20 назад таку ж программу запустила і нічого з того не вийшло
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28.07.2021 19:56 Ответить
Работать не пойдут, а вот права качать...
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28.07.2021 19:58 Ответить
Резервацию пропустили . А с неё и надо начинать .
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28.07.2021 20:33 Ответить
Нет, надо начинать с депортации...
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28.07.2021 21:06 Ответить
Депортацию хотят провести все страны . А таких , что согласились бы принять нет .
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28.07.2021 21:16 Ответить
Запам"ятай, чужинець, в Україні хазяїн...
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28.07.2021 23:55 Ответить
Не надо делить людей на ромов или неромов, нужно разделять по принцмпу НЕЕДЕСПОСОБНЫЙ и ДЕЕСПОСОБНЫЙ с соответвующим органицением в правах /и обязаностях тоже/, тем кто не в состояниии обеспечить свою жизнь самостоятельно должны принудительно определены в РАБОТНЫЕ ДОМА под ОПЕКУ /частную или государственную/!
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29.07.2021 10:11 Ответить
 
 