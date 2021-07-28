Документы, образование, работа, медицина, - правительство одобрило Стратегию реализации прав ромов
Кабинет министров одобрил Стратегию содействия реализации прав и возможностей лиц, принадлежащих к ромскому национальному меньшинству.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.
"Это позволит обеспечить ромов документами, предоставлять правовую защиту, образование, услуги по охране здоровья, трудоустройству и улучшить социальную защиту. Речь идет и о необходимости преодоления негативных стереотипов в отношении ромов", - сказано в сообщении.
Финансировать эти мероприятия будут за счет государственного и местных бюджетов, а также средств финансовой и технической помощи международных учреждений и других стран.
В МКИП отментили, что сейчас паспортов нет у 4-8% ромов. У значительно большего их числа нет документов о браке, месте проживании, праве собственности и трудоустройстве.
Ранее в Украине действовала стратегия защиты и интеграции ромов, рассчитанная на период до 2020 года.
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Кто им не даёт получить документы?
Кто им мешает учиться в школе?
Когда им припирает они очень хорошо лечатся в больнице.
А дома у них 2хэтажные с колоннами, газ по субсидии проведен, электричество тоже 50% компенсации с бюджета на проведение.
Я лично, на минуточку, платил 100% проведения электричества за свой счёт, в компенсации на проведение газа мне отказано. Вот такой бюджет, вот такая справедливость.
Чиновникам снова хочется слямзить 95% выделенных средств, иди потом проверь кто сколько куда потратил.
А они до этого, что в правах были ущемлённые? Думаю, затеялось это дело ради сладкого слова "финансирование"
Хотя.... она у них и так давно есть....
Паспорта им выдали и хватит
Детки их в школу ходят до 4 го класса
Это уже трудно для них...
Ну це як українці і хохли...
О трудоустройстве можно поподробнее?
знаю двоих цыган которые ваивали
первый это Яшка, а второй - Будулай,
но никто не покажет цыгана, который сидел за воровство ...
ибо завтра под РОВД будет стоять табор !
поэтому вряд ли цыгана заставишь взять в руки паспорт
и стать ответственным гражданином своей страны,
их Родина там - где можно украсть и ...ломбард под носом
...
Тьху дідько, про що це я?
Вони ж писати не вміють! )))0))0)))
Но словаки потребовали от ромов работать -ромы ходят улицы убирают в восточной Словакии - им платят зарплату . Что хорошо в Словакии - очень строгое законодательство и наказывают ромов конкретно . В Украине с его законодательством будет сложно ромов контролировать