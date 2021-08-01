Пожар на складах в Одесской области ликвидирован, жертв нет, - ГСЧС. ВИДЕО
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила о ликвидации крупного пожара в отдельно стоящем трехэтажном складском здании в с.Нерубайское Одесского района на 452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса" в воскресенье, 1 августа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ведомства.
"По состоянию на 11:29 пожар локализован на площади 10 тыс. кв. м. В 12:25 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 84 человека и 22 единицы техники ГСЧС", - отмечается в информации.
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