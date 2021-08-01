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Пожар на складах в Одесской области ликвидирован, жертв нет, - ГСЧС. ВИДЕО

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила о ликвидации крупного пожара в отдельно стоящем трехэтажном складском здании в с.Нерубайское Одесского района на 452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса" в воскресенье, 1 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ведомства.

"По состоянию на 11:29 пожар локализован на площади 10 тыс. кв. м. В 12:25 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 84 человека и 22 единицы техники ГСЧС", - отмечается в информации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На складских помещениях в Одесской области возник масштабный пожар, - ГСЧС. ФОТО

Одесская область (3565) пожар (5941) ГСЧС (4965)


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Само згоріло що могло згоріти це не ліквідація
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01.08.2021 13:04 Ответить
Сегодня пож.инспекция будет божится что только вчера проверили эти склады и их туды не пустили..
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01.08.2021 13:15 Ответить
Пожар на складах в Одесской области ликвидирован, жертв нет, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7223
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01.08.2021 13:28 Ответить
противоречивая информация...кто говорит склады АТБ,а кто ,что "наша ряба"
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01.08.2021 13:44 Ответить
А в кінці виявиться що це був логістичний центр що перевозив продукцію.
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01.08.2021 14:31 Ответить
Так оно и есть. Вот, фотка совпадает в деталях:

https://adg-ua.com/arenda/sklad/item/19-sklad-odessa-dachnoe
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01.08.2021 14:50 Ответить
 
 