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Пожежу на складах в Одеській області ліквідовано, жертв немає, - ДСНС. ВIДЕО

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила про ліквідацію великої пожежі в окремо розташованій триповерховій складській будівлі в с. Нерубайське Одеського району (452 км автодороги М-05 "Київ-Одеса") в неділю, 1 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті відомства.

"Станом на 11:29 пожежу локалізовано на площі 10 тис. кв. м. О 12:25 ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. До гасіння було залучено 84 людини і 22 одиниці техніки ДСНС", - наголошується в інформації.

Дивіться також: На складських приміщеннях в Одеській області виникла масштабна пожежа, - ДСНС. ФОТО

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Одеська область (3208) пожежа (4322) ДСНС (5105)


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Само згоріло що могло згоріти це не ліквідація
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01.08.2021 13:04 Відповісти
Сегодня пож.инспекция будет божится что только вчера проверили эти склады и их туды не пустили..
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01.08.2021 13:15 Відповісти
Пожар на складах в Одесской области ликвидирован, жертв нет, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7223
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01.08.2021 13:28 Відповісти
противоречивая информация...кто говорит склады АТБ,а кто ,что "наша ряба"
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01.08.2021 13:44 Відповісти
А в кінці виявиться що це був логістичний центр що перевозив продукцію.
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01.08.2021 14:31 Відповісти
Так оно и есть. Вот, фотка совпадает в деталях:

https://adg-ua.com/arenda/sklad/item/19-sklad-odessa-dachnoe
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01.08.2021 14:50 Відповісти
 
 