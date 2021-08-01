Пожежу на складах в Одеській області ліквідовано, жертв немає, - ДСНС. ВIДЕО
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила про ліквідацію великої пожежі в окремо розташованій триповерховій складській будівлі в с. Нерубайське Одеського району (452 км автодороги М-05 "Київ-Одеса") в неділю, 1 серпня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті відомства.
"Станом на 11:29 пожежу локалізовано на площі 10 тис. кв. м. О 12:25 ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. До гасіння було залучено 84 людини і 22 одиниці техніки ДСНС", - наголошується в інформації.
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