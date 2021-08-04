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Новости Видео Олимпиада-2020
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Борец Насибов завоевал серебро для Украины на Олимпиаде-2020. ВИДЕО

Украинский борец греко-римского стиля в категории до 67 кг Парвиз Насибов выиграл серебро на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинец боролся с иранцем Мохаммадом Реза Гераи - чемпионом Азиатский Игр 2019.

В финальной схватке Насибов уступил Гераи 1:9 и стал серебреным призером Олимпийских игр-2020.

Эта медаль стала второй серебряной наградой для украинских спортсменов на этих Олимпийских играх. В активе наших спортсменов также 6 бронзовых наград.

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Автор: 

Олимпиада (1136) спорт (2429) борьба (135)


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Топ комментарии
+24
Парвиз, поздравляем с заслуженным серебром!
Спасибо большое за борьбу, за труд, за силу воли!!!
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04.08.2021 14:09
+17
Хоч якась користь від зебілів буде
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04.08.2021 14:10
+12
Может, хоть Беленюк золото завоюет? Сколько отъедался на депутатских харчах!
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04.08.2021 14:09
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Может, хоть Беленюк золото завоюет? Сколько отъедался на депутатских харчах!
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04.08.2021 14:09 Ответить
Хоч якась користь від зебілів буде
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04.08.2021 14:10 Ответить
ЕСТЬ первое золото!!!!
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04.08.2021 14:44 Ответить
ЙЕС!!! УРА!!! Первый зебил, которому респект и уважуха!!! От всей души поздравляю!!!
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04.08.2021 14:48 Ответить
Парвиз, поздравляем с заслуженным серебром!
Спасибо большое за борьбу, за труд, за силу воли!!!
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04.08.2021 14:09 Ответить
Молодец!
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04.08.2021 14:12 Ответить
парню только 22 все золото еще впереди!!!Спасибо за серебро!!!!
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04.08.2021 14:15 Ответить
він би не відновився для золота- це видно було по реакції після виходу в фінал... Емоційно виснажився та вважаю, що і не готовий був до такої планки... Молодець та нехай не зупиняється на досягнутому, бо талант.
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04.08.2021 22:01 Ответить
Для себя он медальку и баблос завоевал, даже бы если бы Сидоренко фамилия его была. Для себя, тренера и кодлы прилипал с минспорта.
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04.08.2021 14:17 Ответить
Че за заглавие? Серебро он еще вчера завоевал, когда в финал вышел. Что за радость с задержкой на сутки? Сегодня надо сообщать новость - борец Насибов проиграл в финале борцу Абдурахману ибн Хаттабу.
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04.08.2021 14:24 Ответить
Нарешті. У Беленюка золото.
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04.08.2021 14:43 Ответить
ДЯКУЄМО !
Борець Насібов завоював срібло для України на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 4822

.
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04.08.2021 15:04 Ответить
Слава Україні!!!
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04.08.2021 15:37 Ответить
троляка, давай я тобі пару копійок капну... Трьох дописів вистачить на канапку?
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04.08.2021 21:54 Ответить
 
 