Борец Насибов завоевал серебро для Украины на Олимпиаде-2020. ВИДЕО

Украинский борец греко-римского стиля в категории до 67 кг Парвиз Насибов выиграл серебро на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинец боролся с иранцем Мохаммадом Реза Гераи - чемпионом Азиатский Игр 2019.

В финальной схватке Насибов уступил Гераи 1:9 и стал серебреным призером Олимпийских игр-2020.

Эта медаль стала второй серебряной наградой для украинских спортсменов на этих Олимпийских играх. В активе наших спортсменов также 6 бронзовых наград.

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