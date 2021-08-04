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Борец Насибов завоевал серебро для Украины на Олимпиаде-2020. ВИДЕО
Украинский борец греко-римского стиля в категории до 67 кг Парвиз Насибов выиграл серебро на Олимпиаде в Токио.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Украинец боролся с иранцем Мохаммадом Реза Гераи - чемпионом Азиатский Игр 2019.
В финальной схватке Насибов уступил Гераи 1:9 и стал серебреным призером Олимпийских игр-2020.
Эта медаль стала второй серебряной наградой для украинских спортсменов на этих Олимпийских играх. В активе наших спортсменов также 6 бронзовых наград.
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