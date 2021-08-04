Борець Насібов завоював срібло для України на Олімпіаді-2020. ВIДЕО

Український борець греко-римського стилю в категорії до 67 кг Парвіз Насібов виграв срібло на Олімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українець боровся з іранцем Мохаммадом Реза Гераї - чемпіоном Азіатський Ігор 2019.

У фінальній сутичці Насібов поступився Гераї 1:9 і став срібним призером Олімпійських ігор-2020.

Ця медаль стала другою срібною нагородою для українських спортсменів на цих Олімпійських іграх. В активі наших спортсменів також 6 бронзових нагород.

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