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Новини Відео Олімпіада-2020
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Борець Насібов завоював срібло для України на Олімпіаді-2020. ВIДЕО

Український борець греко-римського стилю в категорії до 67 кг Парвіз Насібов виграв срібло на Олімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українець боровся з іранцем Мохаммадом Реза Гераї - чемпіоном Азіатський Ігор 2019.

У фінальній сутичці Насібов поступився Гераї 1:9 і став срібним призером Олімпійських ігор-2020.

Ця медаль стала другою срібною нагородою для українських спортсменів на цих Олімпійських іграх. В активі наших спортсменів також 6 бронзових нагород.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українка Черкасова завоювала бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпіаді-2020. ВIДЕО

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1621) боротьба (84)


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Топ коментарі
+24
Парвиз, поздравляем с заслуженным серебром!
Спасибо большое за борьбу, за труд, за силу воли!!!
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04.08.2021 14:09
+17
Хоч якась користь від зебілів буде
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04.08.2021 14:10
+12
Может, хоть Беленюк золото завоюет? Сколько отъедался на депутатских харчах!
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04.08.2021 14:09
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Может, хоть Беленюк золото завоюет? Сколько отъедался на депутатских харчах!
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04.08.2021 14:09 Відповісти
Хоч якась користь від зебілів буде
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04.08.2021 14:10 Відповісти
ЕСТЬ первое золото!!!!
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04.08.2021 14:44 Відповісти
ЙЕС!!! УРА!!! Первый зебил, которому респект и уважуха!!! От всей души поздравляю!!!
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04.08.2021 14:48 Відповісти
Парвиз, поздравляем с заслуженным серебром!
Спасибо большое за борьбу, за труд, за силу воли!!!
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04.08.2021 14:09 Відповісти
Молодец!
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04.08.2021 14:12 Відповісти
парню только 22 все золото еще впереди!!!Спасибо за серебро!!!!
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04.08.2021 14:15 Відповісти
він би не відновився для золота- це видно було по реакції після виходу в фінал... Емоційно виснажився та вважаю, що і не готовий був до такої планки... Молодець та нехай не зупиняється на досягнутому, бо талант.
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04.08.2021 22:01 Відповісти
Для себя он медальку и баблос завоевал, даже бы если бы Сидоренко фамилия его была. Для себя, тренера и кодлы прилипал с минспорта.
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04.08.2021 14:17 Відповісти
Че за заглавие? Серебро он еще вчера завоевал, когда в финал вышел. Что за радость с задержкой на сутки? Сегодня надо сообщать новость - борец Насибов проиграл в финале борцу Абдурахману ибн Хаттабу.
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04.08.2021 14:24 Відповісти
Нарешті. У Беленюка золото.
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04.08.2021 14:43 Відповісти
ДЯКУЄМО !
Борець Насібов завоював срібло для України на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 4822

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04.08.2021 15:04 Відповісти
Слава Україні!!!
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04.08.2021 15:37 Відповісти
троляка, давай я тобі пару копійок капну... Трьох дописів вистачить на канапку?
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04.08.2021 21:54 Відповісти
 
 