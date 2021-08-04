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Борець Насібов завоював срібло для України на Олімпіаді-2020. ВIДЕО
Український борець греко-римського стилю в категорії до 67 кг Парвіз Насібов виграв срібло на Олімпіаді в Токіо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Українець боровся з іранцем Мохаммадом Реза Гераї - чемпіоном Азіатський Ігор 2019.
У фінальній сутичці Насібов поступився Гераї 1:9 і став срібним призером Олімпійських ігор-2020.
Ця медаль стала другою срібною нагородою для українських спортсменів на цих Олімпійських іграх. В активі наших спортсменів також 6 бронзових нагород.
Топ коментарі
+24 Nataliya Krynytska / Krinitskaya
показати весь коментар04.08.2021 14:09
+17 Muni
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+12 Владимир Иванец
показати весь коментар04.08.2021 14:09
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Спасибо большое за борьбу, за труд, за силу воли!!!
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