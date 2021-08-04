Беленюк после победы в Токио станцевал гопак. ВИДЕО
30-летний украинский борец греко-римского стиля, народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк, который 4 августа стал олимпийским чемпионом, после решающего поединка станцевал гопак.
Видео победного танца опубликовало издание "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Борец Беленюк завоевал первое для Украины золото на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО
Топ комментарии
+55 Шрек Баблокат
показать весь комментарий04.08.2021 18:43
+40 Странник Виртуальный #486477
показать весь комментарий04.08.2021 18:45
+37 Taras Klunyk
показать весь комментарий04.08.2021 18:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга (россиянок). У нас вообще в принципе нет никаких проблем. Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько усердно каждый из нас работает, чтобы сюда попасть. Поддерживаем друг друга и поздравляем с каждой медалью», - приводит слова Савчук «Матч ТВ».
«Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», - сказала Федина.
Коли критики виграють золото для України на Олімпіаді, то можуть не танцювати)
Так для України корисніше
Олимпийский чемпион Мира !