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Беленюк после победы в Токио станцевал гопак. ВИДЕО

30-летний украинский борец греко-римского стиля, народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк, который 4 августа стал олимпийским чемпионом, после решающего поединка станцевал гопак.

Видео победного танца опубликовало издание "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Борец Беленюк завоевал первое для Украины золото на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО 

Автор: 

Олимпиада (1136) танец (55) Беленюк Жан (59)


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Топ комментарии
+55
ну всё.. у Скабеева с Захаровой будет обширный батхёрт..
Молодец, Жан!.. Украина гордится тобою!
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04.08.2021 18:43
+40
А в чем собственно стрем то? В том что украинец продемонстрировал отдельные элементы национального танца?
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04.08.2021 18:45
+37
Стремно? Чувак, ты живешь в Беларуси, вот то действительно стремно)
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04.08.2021 18:49
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Наши бронзовые синхронистки несколько обосрались:
«Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга (россиянок). У нас вообще в принципе нет никаких проблем. Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько усердно каждый из нас работает, чтобы сюда попасть. Поддерживаем друг друга и поздравляем с каждой медалью», - приводит слова Савчук «Матч ТВ».
«Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», - сказала Федина.
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04.08.2021 21:01 Ответить
Ай, молодець!!!
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04.08.2021 21:14 Ответить
Та й гарно ж станцював! Одразу видно що не москаль!!)))
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04.08.2021 21:16 Ответить
красавчик! Реальное крутое достижение.
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04.08.2021 21:31 Ответить
Здесь ---молодец! А со слугами--мокнулся в дерьмо...
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04.08.2021 21:42 Ответить
Хай танцює - він переможець, він має право
Коли критики виграють золото для України на Олімпіаді, то можуть не танцювати)
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04.08.2021 23:17 Ответить
Хоча краще хай буде борцем ніж депутатом.
Так для України корисніше
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04.08.2021 23:17 Ответить
Реальный красава: воспитанный, вежливый, без звёздной болезни, и при этом -
Олимпийский чемпион Мира !
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04.08.2021 23:34 Ответить
Беленюк після перемоги в Токіо станцював гопак - Цензор.НЕТ 9049
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05.08.2021 06:22 Ответить
От теж була б у захваті від особи цього слуги народу. Але те, що він топить за шмарклю, не дає розсипатися у похвалах.
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05.08.2021 08:33 Ответить
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