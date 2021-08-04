Беленюк после победы в Токио станцевал гопак. ВИДЕО

30-летний украинский борец греко-римского стиля, народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк, который 4 августа стал олимпийским чемпионом, после решающего поединка станцевал гопак.

Видео победного танца опубликовало издание "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

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