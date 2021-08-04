Беленюк після перемоги в Токіо станцював гопак. ВІДЕО
30-річний український борець греко-римського стилю, народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк, який 4 лютого став олімпійським чемпіоном, після вирішального поєдинку станцював гопак.
Відео переможного танцю опублікувало видання "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Борець Беленюк завоював перше для України золото на Олімпіаді в Токіо. ВIДЕО
Топ коментарі
+55 Шрек Баблокат
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+40 Странник Виртуальный #486477
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«Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга (россиянок). У нас вообще в принципе нет никаких проблем. Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько усердно каждый из нас работает, чтобы сюда попасть. Поддерживаем друг друга и поздравляем с каждой медалью», - приводит слова Савчук «Матч ТВ».
«Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», - сказала Федина.
Коли критики виграють золото для України на Олімпіаді, то можуть не танцювати)
Так для України корисніше
Олимпийский чемпион Мира !