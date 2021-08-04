Беленюк після перемоги в Токіо станцював гопак. ВІДЕО

30-річний український борець греко-римського стилю, народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк, який 4 лютого став олімпійським чемпіоном, після вирішального поєдинку станцював гопак.

Відео переможного танцю опублікувало видання "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

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