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Из Украины в Грузию провели экстрадицию экс-чиновника военной полиции Кардаву. ВИДЕО

17 сентября из Киева в Тбилиси экстрадировали бывшего начальника департамента военной полиции МВД Грузии Мегиса Кардаву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал "Новости-Грузия".

Видео прибытия Кардавы в тбилисский аэропорт опубликовали в Facebook телерадиокомпания Imedi TV и Главная прокуратура страны.

В Грузии Кардава является фигурантом 11 уголовных дел, в отношении пяти вынесены приговоры, по шести следствие продолжается.

Портал "Новости – Грузия" отметил, что Кардава был переведен в тюрьму в Рустави.

Автор: 

Грузия (4499) экстрадиция (566)


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Топ комментарии
+6
сулугуни карлсонович напрягся
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17.09.2021 23:24
+6
это временное недоразумение (я про гражданство и про самого "реформатора и лектора") очень легко исправляется. ложь при подаче документов на гражданство никто не отменил. просто пока зеленые закрыли на это глаза.
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18.09.2021 01:31
+4
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17.09.2021 23:24
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сулугуни карлсонович напрягся
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17.09.2021 23:24 Ответить
Саакашвили, гражданин Украины, а наша Конституция запрещает выдавать граждан Украины в другие страны.
Так что напрягаешься ты, когда какать ходишь, а он спокоен.
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18.09.2021 00:48 Ответить
это временное недоразумение (я про гражданство и про самого "реформатора и лектора") очень легко исправляется. ложь при подаче документов на гражданство никто не отменил. просто пока зеленые закрыли на это глаза.
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18.09.2021 01:31 Ответить
Вы рассуждаете как обыватель, а я как юрист говорю, лишить его сейчас гражданства, очень и очень тяжело.
Без админресурса от первых лиц, практически невозможно.
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18.09.2021 09:39 Ответить
ты уверен в своих словах- урист?

а ну расскажи что происходит если вдруг выясняется что одна из сторон при заключении договора предоставила недостоверные данные, существенно влияющие на условия этого договора?
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18.09.2021 14:41 Ответить
Не надо путать Хозяйственный кодекс с Гражданским кодексом, а юридическое лицо с физическим лицом)
Да и вообще https://www.youtube.com/watch?v=Xfy84cIW5f4&ab_channel=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%91%D1%83 https://www.youtube.com/watch?v=Xfy84cIW5f4&ab_channel=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%91%D1%83
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18.09.2021 15:40 Ответить
а тут не гражданский и не хозяйственный. тут уголовный. мошенничество называется

в результате которого он незаконно получил гражданство. а значит в силу вступает процедура не лишения гражданства (расторжения договора) и признание недействительным саму процедуру выдачи (признание договора ничтожным) и если вы юрист то странно что вы не понимаете очевидных вещей
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18.09.2021 18:24 Ответить
Конституция Украины является нормой прямого действия и стоит выше всех законов.:
Статья 25. Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права переменить гражданство. Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан другому государству. Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами.

Закон Украины "О гражданстве Украины":

https://www.refworld.org.ru/pdfid/533e74ba4.pdf
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18.09.2021 22:23 Ответить
ты тупой?

мало того что есть процедура выхода из гражданства - то такое

я тебе пишу про то что он незаконно получил гражданство мошенническим путем а это значит что его не лишат гражданства а аннулируют выдачу. ты не в криворогульском универе учился в зеленкиным?
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19.09.2021 08:28 Ответить
А если туп как дерево
То будешь баобабом,
Тыщу лет, пока помрёшь.
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19.09.2021 10:54 Ответить
слился урист криворагульский. нах пшел
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19.09.2021 12:58 Ответить
Смешные вскукареки немытого ары
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18.09.2021 14:07 Ответить
Я так понимаю, вы у нас метросексуал?
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18.09.2021 15:40 Ответить
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17.09.2021 23:24 Ответить
провели екстрадицію (кого?) Кордави(!)
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17.09.2021 23:29 Ответить
За чий рахунок відправили?
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17.09.2021 23:40 Ответить
За счёт государства которое требует экстрадиции.
Таков закон во всём мире.
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18.09.2021 00:49 Ответить
А сявкошвилю когда???
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18.09.2021 00:24 Ответить
Саакашвили, гражданин Украины, а наша Конституция запрещает выдавать граждан Украины в другие страны.
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18.09.2021 00:47 Ответить
Он НЕ ЗАКОННО получил гражданство и не является гражданином Украины!

Он проиграл ВСЕ суды и только волюнтаризмом зельцмана поимел наш паспорт, который выбросит, как только в Грузию сможет приехать)))
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18.09.2021 01:30 Ответить
Все эти суды уже напрасны, он снова гражданин Украины, если попытаться его лишить этого статуса, надо снова пройти все суды, а это уже будет гораздо сложнее.
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18.09.2021 09:35 Ответить
неправомірним був указ Зе про повернення громадянства, тому копняка Карлсону під дупу і нехай летить до Грузії.
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18.09.2021 12:20 Ответить
Я что то пропустил?
Верховный суд признал этот указ неправомерным?
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18.09.2021 15:42 Ответить
его указ нужно просто отменить, как незаконный)))
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18.09.2021 20:59 Ответить
Кому нужно?
Указ президента, может отменить сам президент, следующий президент, Верховный суд.

Кому из них нужно?
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18.09.2021 22:18 Ответить
он был киллером. при Саакашвили-Мерабишвили - неприкасаемый.
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18.09.2021 01:11 Ответить
Шкода, в Україні, особливо в офісі президента йому велике майбутнє світило або в парії «слуга народа» туди тільки і таких беруть
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18.09.2021 08:02 Ответить
 
 