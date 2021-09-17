Из Украины в Грузию провели экстрадицию экс-чиновника военной полиции Кардаву. ВИДЕО

17 сентября из Киева в Тбилиси экстрадировали бывшего начальника департамента военной полиции МВД Грузии Мегиса Кардаву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал "Новости-Грузия".

Видео прибытия Кардавы в тбилисский аэропорт опубликовали в Facebook телерадиокомпания Imedi TV и Главная прокуратура страны.

В Грузии Кардава является фигурантом 11 уголовных дел, в отношении пяти вынесены приговоры, по шести следствие продолжается.



Портал "Новости – Грузия" отметил, что Кардава был переведен в тюрьму в Рустави.