З України до Грузії провели екстрадицію ексчиновника військової поліції Кардаву. ВIДЕО
17 вересня з Києва у Тбілісі екстрадували колишнього начальника департаменту військової поліції МВС Грузії Мегіса Кардаву.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал "Новости-Грузия".
Відео прибуття Кардави в тбіліський аеропорт опублікували в Facebook телерадіокомпанія Imedi TV і Головна прокуратура країни.
У Грузії Кардава є фігурантом 11 кримінальних справ, щодо п'яти винесено вироки, щодо шести слідство триває.
Портал "Новости - Грузия" зазначив, що Кардава був переведений до в'язниці в Руставі.
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Так что напрягаешься ты, когда какать ходишь, а он спокоен.
Без админресурса от первых лиц, практически невозможно.
а ну расскажи что происходит если вдруг выясняется что одна из сторон при заключении договора предоставила недостоверные данные, существенно влияющие на условия этого договора?
Да и вообще https://www.youtube.com/watch?v=Xfy84cIW5f4&ab_channel=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%91%D1%83 https://www.youtube.com/watch?v=Xfy84cIW5f4&ab_channel=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%91%D1%83
в результате которого он незаконно получил гражданство. а значит в силу вступает процедура не лишения гражданства (расторжения договора) и признание недействительным саму процедуру выдачи (признание договора ничтожным) и если вы юрист то странно что вы не понимаете очевидных вещей
Статья 25. Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права переменить гражданство. Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан другому государству. Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами.
Закон Украины "О гражданстве Украины":
https://www.refworld.org.ru/pdfid/533e74ba4.pdf
мало того что есть процедура выхода из гражданства - то такое
я тебе пишу про то что он незаконно получил гражданство мошенническим путем а это значит что его не лишат гражданства а аннулируют выдачу. ты не в криворогульском универе учился в зеленкиным?
То будешь баобабом,
Тыщу лет, пока помрёшь.
Таков закон во всём мире.
Он проиграл ВСЕ суды и только волюнтаризмом зельцмана поимел наш паспорт, который выбросит, как только в Грузию сможет приехать)))
Верховный суд признал этот указ неправомерным?
Указ президента, может отменить сам президент, следующий президент, Верховный суд.
Кому из них нужно?