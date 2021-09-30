Перемещение колонны российской военной техники зафиксировано в оккупированном Крыму. ВИДЕО

В среду, 29 сентября, зафиксировано движение колонны российской военной техники по трассе "Таврида" в оккупированном Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крим.Реалии.

По словам очевидцев, колонна двигались вглубь полуострова со стороны Керченского моста. В составе колонны были командно-штабные машины, бронетранспортеры, автомобили для перевозки личного состава, машины технической службы и цистерны с ГСМ.

Ранее корреспондент Крим.Реалии сообщил, что в Джанкое на железнодорожном вокзале находится эшелон военной техники, состоящий из десятка бронетранспортеров БТР-80.

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Накануне сообщалось о проведении на крымском полигоне Опук масштабных учений десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ при участии примерно двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.