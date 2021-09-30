Переміщення колони російської військової техніки зафіксовано в окупованому Криму. ВIДЕО
У середу, 29 вересня, зафіксовано рух колони російської військової техніки трасою "Таврида" в окупованому Криму.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
За словами очевидців, колона рухалася вглиб півострова з боку Керченського моста. У складі колони були командно-штабні машини, бронетранспортери, автомобілі для перевезення особового складу, машини технічної служби та цистерни з ПММ.
Раніше кореспондент Крим.Реалії повідомив, що в Джанкої на залізничному вокзалі перебуває ешелон військової техніки, що складається з десятка бронетранспортерів БТР-80.
Напередодні повідомлялося про проведення на кримському полігоні Опук масштабних навчань десантно-штурмового і артилерійського полків Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з'єднання ВДВ за участю приблизно двох тисяч військовослужбовців і понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на пунктах пропуска. Пойдут на Украину со стороны Донбасса и Крыма одновременно. Может еще и картофельный диктатор вмешается...