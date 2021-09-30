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Переміщення колони російської військової техніки зафіксовано в окупованому Криму. ВIДЕО

У середу, 29 вересня, зафіксовано рух колони російської військової техніки трасою "Таврида" в окупованому Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За словами очевидців, колона рухалася вглиб півострова з боку Керченського моста. У складі колони були командно-штабні машини, бронетранспортери, автомобілі для перевезення особового складу, машини технічної служби та цистерни з ПММ.

Раніше кореспондент Крим.Реалії повідомив, що в Джанкої на залізничному вокзалі перебуває ешелон військової техніки, що складається з десятка бронетранспортерів БТР-80.

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Напередодні повідомлялося про проведення на кримському полігоні Опук масштабних навчань десантно-штурмового і артилерійського полків Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з'єднання ВДВ за участю приблизно двох тисяч військовослужбовців і понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Автор: 

армія рф (17468) Крим (14168)


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Топ коментарі
+4
мордва соляру выпаливает в конце месяца под списание.
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30.09.2021 01:38
+4
Украина готова к этому давно. Их не боится ни кто.
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30.09.2021 01:51
+3
у Нас война идет уже 7 лет !!! я о полномасштабном вторжении.. все к этому и идет.. возьми проанализируй всю инфу не только с передвижением кацапо-войск и поймешь...
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30.09.2021 01:19
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Все произойдет в следующем месяце...тянуть дольше кацапы уже не смогут...война...
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30.09.2021 01:06 Відповісти
«22 июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война»
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30.09.2021 01:09 Відповісти
у Нас война идет уже 7 лет !!! я о полномасштабном вторжении.. все к этому и идет.. возьми проанализируй всю инфу не только с передвижением кацапо-войск и поймешь...
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30.09.2021 01:19 Відповісти
К сожалению, вы правы. Не даром с завтрашнего дня, ***** снимает ОБСЕ
на пунктах пропуска. Пойдут на Украину со стороны Донбасса и Крыма одновременно. Может еще и картофельный диктатор вмешается...
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30.09.2021 01:28 Відповісти
+ и еще приднестровье ну и с моря р-он Одесской обл.. и самое обидное что Мы не успеем им помешать..потери будут большие и у Нас и у русни.... ну да - зайти то зайдути - наведут немного шухера - выходить придется им только 200-сотыми.. Слава Украине !!!
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30.09.2021 01:35 Відповісти
И вы правы что дольше эта война на Донбассе продолжаться не может. ***** уже не мальчик, ему 8 десяток и если он действительно хочет присоединить Юго-восток Украины, то ему нужно начинать это делать уже сейчас, ну или красиво убратся из Донбасса и закончить эту войну, при этом сохранив лицо. Это запасной вариант для *****, в случае неудачи...
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30.09.2021 02:39 Відповісти
Ты ИПСО шник российский на зарплате.
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30.09.2021 07:36 Відповісти
Тут именно, ты, кацабчег, и спалился)))) А как именно спалился, мы тебе не напишем. Вы ж тупые, вам в методичках по ПсО закладывают те вещи, на которых вы для украинца палитесь на раз. Зарплату за эти свои перлы не получишь. 😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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30.09.2021 09:10 Відповісти
Не пиши, не выставляй себя на посмешище лишний раз. Я не давал повода называть себя кацапом. Я могу тебя кацапом назвать и это будет ближе к истине, знаешь почему? Только кацапы могут не зная человека ярлыки клеить... Так что ты спалился, коцык...
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30.09.2021 16:41 Відповісти
Вражеский ИПСошник, может и вышивата на зарплате
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30.09.2021 18:07 Відповісти
Они и с ОБСЕ что хотели, то и завозили.
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30.09.2021 01:52 Відповісти
Украина готова к этому давно. Их не боится ни кто.
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30.09.2021 01:51 Відповісти
Прямо один в один как с концом света, как с фильмом про "варнегейт", как с "хохлы замёрзнут". Каждую неделю одно и тоже самое, уже 7 лет.
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30.09.2021 02:05 Відповісти
Well yo i am kindda thinking 'bout it, it's coming. I don't give a shit 'bout Donbabwe\Luganda, but Syrec, Kyiv is my motherland. If it will be a total mobilization, where and when am i supposed to arrive?
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30.09.2021 07:42 Відповісти
мордва соляру выпаливает в конце месяца под списание.
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30.09.2021 01:38 Відповісти
В Крыму 11 военных складов,2 из которых весьма опасны....пара Томагавков в склад и Крыма нет....
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30.09.2021 02:04 Відповісти
Это называется Пороховая бочка...
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30.09.2021 02:06 Відповісти
Лечи РАБссиянского Ысторика Марка Солонина,это все он рассказывает пра Гираический Крым и Брестскую сраную крепость.... времен 1941 года....юбаран ты бАРМАЛЕЙ...я..... отсебятину никогда не пишу....пшол вон..
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30.09.2021 02:55 Відповісти
Дыма без огня не бывает.
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30.09.2021 03:10 Відповісти
И дым и огонь появились на Свет Божий темною ночью с 25 на 26 октября 1917 года...когда краснопузое быдло зажгло пожар Мировой ливарюции чЛенина....
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30.09.2021 03:12 Відповісти
лапотники блин...
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30.09.2021 03:15 Відповісти
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30.09.2021 03:21 Відповісти
а эти всё *** всю свою жизнь только и перемещаются по миру сосвоим оружием .....такие **** кровожадные и непосидючие..... их так много размножается по миру . мамки нарожали для войн сыновей,везде как тараканы уже по миру и в африке и в антарктиде, ничего не созидают.... только войны, окупации , и провокации и убийства....((
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30.09.2021 09:00 Відповісти
Москалі закінчуються. Подзвоніть хтось )(.йлу!
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26.02.2022 03:32 Відповісти
 
 