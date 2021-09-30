COVID-реанимация больницы им. Мечникова в Днепре заполнена: Противники вакцинации - основной контингент. ВИДЕО

COVID-реанимация Днепропетровской областной больницы им. Мечникова заполнена больными. Они все не привиты от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил главврач больницы Сергей Рыженко.

"СOVID-реанимация Мечникова заполнена. Самое страшное то, что все больные - люди, которые не получили вакцину. Противники вакцинации являются сегодня нашим основным контингентом и, к счастью, из 15 тяжелобольных людей нам удалось спасти всех", - отметил врач.

По словам Рыженко, старый хирургический корпус и другие отделения больницы отдают под лечения тяжелых больных COVID-19.

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