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COVID-реанимация больницы им. Мечникова в Днепре заполнена: Противники вакцинации - основной контингент. ВИДЕО

COVID-реанимация Днепропетровской областной больницы им. Мечникова заполнена больными. Они все не привиты от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил главврач больницы Сергей Рыженко.

"СOVID-реанимация Мечникова заполнена. Самое страшное то, что все больные - люди, которые не получили вакцину. Противники вакцинации являются сегодня нашим основным контингентом и, к счастью, из 15 тяжелобольных людей нам удалось спасти всех", - отметил врач.

По словам Рыженко, старый хирургический корпус и другие отделения больницы отдают под лечения тяжелых больных COVID-19.

Также читайте: Пиковые показатели заболеваемости COVID-19 в Украине могут быть уже в октябре и продлятся до декабря, - Минздрав

Автор: 

больница (1440) вакцина (3815) Днепр (4425) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Щас налетят сливные бачки антиваксеры с воем и криком "вы фсе врете", "в больницах плохо лечат, и ущемляют их права на защиту конфиденциальной информации".
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30.09.2021 13:35
+11
отакої! ну то хай зменшується поголів`я прихильників ОПЗЖ, Зеленського, та усіх тих, хто коли був час та можливість запобігти важкому перебігу захворювання слухав, як завжди, несенітниці від антивакцинаторів, проплачених ботів , недалеких та неосвічених людей, та зробив таки свій, свідомий вибір!
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30.09.2021 13:37
+9
Знову на Трускавець
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30.09.2021 13:32
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Страница 3 из 3
При заболевании корью 1% в год в СССР это означало, что ею переболело 70-80% начеления.
Система Семашко - это финансирование здрваоохранения из бюджета страны. Но в Совке она приняла уродливые формы, когда сраные простыни по 10 раз медсестры пересчитывали, чтобы кто-то не украл (причем, даже в кожно-венерических отделениях) и этот сизифов труд щедро оплачивало государство. А лекрство посложнее аспирина хер достанешь. Тогда за заграничные лекарства бешеные деньги отдавали.
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30.09.2021 18:19 Ответить
И при таких страшных цифрах численность населения росла. А сейчас при отмене зверской неэффективной системы и внедрению умнейших идей Уляны Супрун... мы имеем почему-то минус.
Э - эффективность))

Нюанс. Пациенту грубо говоря никто не мешал обратиться в местное отделение КГБ на предмет того, почему простыни в больнице не меняют или там лекарств нет - там врач что, шпион или вор? Но делали такое редко. Хотя иногда делали а потому врачей иногда судили.
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30.09.2021 18:28 Ответить
Минус не только у нас.

Население Японии в 2017 году уже достигло исторического максимума в 128 млн человек и начало сокращаться. Согласно прогнозу, к концу века оно составит менее 53 млн.

Италию за тот же период ждет не менее резкое сокращение: с 61млн до 28 млн.

К 2100 году должно вдвое сократиться население 23 стран. Среди них, в частности, Испания, Португалия, Таиланд и Южная Корея.
https://www.bbc.com/russian/features-53417388

И кто в этом минусе виноват? Опять Супрун?
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30.09.2021 21:58 Ответить
Супрун - одна из причин. Виноват набор социально-экономических показателей.
Это как с растениями. Не поливать их (аналогия с бедностью) - плохо, засохнут. Поливать черезчур много (аналогия с современным потребл...) - сгниют.
Важен баланс.
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01.10.2021 09:26 Ответить
Ты еще забыл про голодоморы и гулаги с Беломорканалами. Там смертей будет не меньше. а может и больше, чем после заруб.
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30.09.2021 21:53 Ответить
Да-да, тут ты прав. И это тоже.
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01.10.2021 09:29 Ответить
"Пожинаем", Вася, поведение умственно отсталых, которые повсеместно нарушают карантин, и бездеятельность аваковцев, которые не штрафуют нарушителей карантина.
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30.09.2021 16:14 Ответить
Вася! Областная больница принимает только пациентов из сельской местности. В городе есть еще 6 больниц, имеющих в своем составе отделения интенсивной терапии, которые принимают больных КОВИДом. Они, кстати, тоже уже заполнены пациентами!
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30.09.2021 16:11 Ответить
самтывася, на миллионик 6 больниц на 100 пациентов??? Вася ,еще супрун сказала - нахренанамотеотделения, будем как европа, а европа охренела сама, ибо расчет на 100т у них одна больница, и 5 палат на 15-20 человек, 2 врача и 4 медсестры.И когда начали привозить по 100человек они мягкоговоря охренели. Капитализм сжал все до минимума, принимать негде. Если завтра начнется эпидемия тубика - будет пи...ц, ибо инфекционок нет, от слова совсем.Так что вася , твой прогиб под ляшка не засцитан. Переполняемость у нас и во всем мире - потому что нет расчета на эпидемию.
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30.09.2021 16:39 Ответить
Ты прав. Кстати, во многом потому - что мы, как нация и как вид - разучились бороться с эпидемиями. Мы доверились вакцинам и разучились лечить. Теперь пожинаем плоды.
Но ковид - фигня.
Из-за глобального потепления уже тает вечная мерзлота в Канаде и РФ. А что ТАМ, подо льдом находится... одним Богам известно да и то не до конца...
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30.09.2021 16:48 Ответить
А кто борется и довольно успешно с Эбола, http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_2908000/2908689.stm САРС ? Дед пихто, или последователи Семашко?
Разучились бороться, а население Земли растет.
Сегодня людей на Земле больше, чем когда бы то ни было - это факт. Население земного шара - 7,7 млрд человек. Оно растет и уплотняется.
За последние тридцать лет вспышки вирусов в мире стали происходить чаще. Эпидемии инфекционных заболеваний, подобных тем, какие вызывает новый китайский коронавирус, становятся обыденностью. Но почему?
https://www.bbc.com/russian/features-51295555
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30.09.2021 22:07 Ответить
Потому, что для того, чтобы эффективно бороться с НОВЫМ заболеванием - нужно уметь чуть больше чем выполнять действия по согласованному протоколу и уметь делать уколы.
Вот Вам и ответ.
И странно, знаете ли, что при отсутствии вакцины против Эболы - мы от нее не передохли. И даже не заразились сопоставимо например с корью или ковид.
САРС... помню-помню... страшная эпидемия, от которой мы все должны были умереть, от которой тётя Юля завозила то ли Тамифлю то ли Терафлю без сертификации и проверки...
Разводняк не более того. Один из 2000 штаммов гриппа распиарили для получения выгоды.
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01.10.2021 09:24 Ответить
Рад познакомиться, меня зовут - Олег. Я думал Вас зовут Юрий, но, оказывается - Вася.
Рад также, что мы на "ты" теперь.
Ты очень сильно ошибаешься, если думаешь так. Напротив окон квартиры, в которой я жил есть областная детская больница. Она принимает пациентов как из области, так и из города.
Кроме того, согласно действующей нормативной документации - в реанимации прописка вообще не важна. Более того, учитывая тяжесть пострадавшего (безотносительно болезни), наличия свободных мест, скорости, с которой надо доставить больного в реанимацию (ты же понимаешь, что счет может быть на секунды?) - больного доставляют или в больницу где есть нужное для реанимации оборудование / врачи (так моя дочь, например лежала не в районной а в городской больнице с пневмонией - просто потому что осложнения от лекарств пошли на желчный пузырь а в районной ни оборудования ни специалистов, а по аллергии - лечилась вообще в областной... киевской, хотя мы прописаны вааще в Запорожье), наличия мест... и состояния пациента.
И интенсивное - интенсивному рознь. К примеру, в одной из киевских больниц в свое время (прошлой весной) была ситуация. В наличии вроде 30 или около того мест. Из них с ИВЛ - 10. Исправных 8. Занято ... та все заняты. Причем не ковидными, ИВЛ используется не только при реанимации с ковид...
Вот и выходит на бумаге 30 а на деле ноль.

Еще раз. Думай сам. Не позволяй думать за себя - никому. Даже если этот кто-то - скажем министр.
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30.09.2021 16:46 Ответить
На "историческую арену", совершенно неожиданно вышел в полный рост старый персонаж со стандартным набором идиота для идиотов и на третий круг запустил идиотскую сказку про мечникова
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30.09.2021 15:00 Ответить
По словам Рыженко, старый хирургический корпус и другие отделения больницы отдают под лечения тяжелых больных COVID-19. Дайте больше грошей на койко место.И корпус не мешает отремонтировать.
А это вообще пассаж:Противники вакцинации являются сегодня нашим основным контингентом и, к счастью, из 15 тяжелобольных людей нам удалось спасти всех", - отметил врач.
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30.09.2021 15:02 Ответить
Надеюсь кому то спасет жизни. Я медик и видел как вставили на ноги безнадежные и как умирали те, кого не ожидали. Это рулетка. Но ее цена жизнь. Вакцины хоть и новые, но разработаны по давно проверенным технологиям. Конечно бывают редкие случаи когда умирают от вакцины. Но это редкие случаи (бывают люди у кого иммунитет сильно агрессивно реагирует на вакцину). Но от антигрипозной вакцины у них скорее всего такой же результат был бы. У стоматолога тоже можно умереть. Берегите себя и родных.
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30.09.2021 15:06 Ответить
вы еще скажите что РНК вакцины разработаны по давно проверенным технологиям
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01.10.2021 00:06 Ответить
він как мєдік говорить те, що ляшку треба. А Ви його підловили... Не добре так чинити з мєдіками.
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01.10.2021 04:03 Ответить
Пусть теория Дарвина теперь претворяется в жизнь. Популяция должна очиститься от умственно недоразвитых!
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30.09.2021 16:07 Ответить
Совершенно верно..а что делают с умственно недоразвитыми? отправляют на уколы и как правило принудительно
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30.09.2021 17:20 Ответить
істерику розганяє
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30.09.2021 16:27 Ответить
Может быть и основной...но не весь...а 60 на 40 к примеру...то 60 это основной...
Но товаришЧ скромно умалчивает...сколько тех..и сколько других...
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30.09.2021 17:00 Ответить
Противники вакцинации? Может хватит лепить горбатого? Воздухом они пугают! Кто картинку заказывал?
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30.09.2021 17:42 Ответить
Кого слушать? И жутко смущает Израиль. Почти все так или иначе уколотые, а болеют и мрут не хуже, чем и в 2020
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30.09.2021 17:48 Ответить
Больше всего вакцинированных в ОАЭ, свыше 90%. Затем идут Португалия, Катар, Испания, Исландия, Сингапур, за 80%. В Израиле всего 65% вакцинированных, меньше чем в Норвегии, Франции, Канаде, Норвегии, Китае, Южной Корее и т.п.
Вот вам данные, можете изучать: https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/ https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/

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30.09.2021 20:30 Ответить
вопрос в смертности, а не в % вакцинации
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01.10.2021 00:07 Ответить
Среди взрослых в Израиле уколото 88% населения. Дети как болели так и болеют легко и поэтому их можно не считать. В августе среди умерших от ковида было 59% уколотых 2-мя и 3-мя дозами.
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01.10.2021 00:43 Ответить
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