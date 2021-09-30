COVID-реанімація лікарні ім. Мечникова в Дніпрі заповнена: Противники вакцинації - основний контингент. ВIДЕО

COVID-реанімація Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова заповнена хворими. Вони всі не щеплені від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив головлікар лікарні Сергій Риженко.

"СOVID-реанімація Мечникова заповнена. Найстрашніше те, що всі хворі - люди, які не отримали вакцину. Противники вакцинації є сьогодні нашим основним контингентом і, на щастя, з 15 тяжкохворих людей нам вдалося врятувати всіх", - зазначив лікар.

За словами Риженка, старий хірургічний корпус та інші відділення лікарні віддають під лікування важких хворих COVID-19.

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