Тактические ракетные комплексы "Точка-У" на админгранице с оккупированным Крымом отработали точное наведение на цели, - Наев. ВИДЕО
Экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У", которые подчинены командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и несут боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел связей с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.
Тренировка по нанесению условных ракетных ударов проходила на одном из полигонов боевой подготовки, на Херсонщине, в условиях максимально приближенных к боевым.
По словам командующего Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время тактико-специальных учений расчеты ТРК "Точка-У" продемонстрировали умелые действия по подготовке исходных данных для ракетной стрельбы, переводу комплексов из походного положения в боевое, а также перегрузке ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.
- Подразделение быстро вышло в район боевого применения и совершило топографическую привязку перед проведением одиночных и групповых пусков по местам сосредоточения воздушного и морского десанта условного противника, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Как сообщил командующий, для выхода из-под возможного удара, военные изменили позиционный район и осуществили условные пуски по ракетным комплексам, аэродромам, защищенным объектам и командным пунктам.
Кроме того, боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.
- Подразделения, несущие боевую службу на южном направлении, системно занимаются повышением боевых возможностей и постоянно готовы к действиям по назначению, - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
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Ракета Ольха-М с увеличенной до 120 км дальностью пуска и обновленными системами навигации и управления. Применяется более эффективное ракетное топливо, была улучшена точность наведения. Принята на вооружение в конце 2019 года.
Ракета Ольха с дальностью пуска около 200 км.
Точка имеет ту-же самую дальность что и "Вильха М", меньшую скорость полета и больший вес БЧ, но гораздо меньшую точность наведения. По плану на конец года должны было произвести около 2.5 тыс ракет "Вильха" разных модификаций. Но это при "барыгах".
http://www.facebook.com/watch/?v=474081180572368 www.facebook.com/watch/?v=474081180572368
Доказывать бесполезно.
Просто потому что, народ читает текст, до строчки, которая нравится и делают выводы. А вот до точки, дочитать неспособны.
Такі ракети прецизійного удару (PrSM) будуть запускатися з ракетних систем залпового вогню M270A1 (MLRS) та високомобільної артилерійської ракетної системи M142 (HIMARS). Основне призначення ракет PrSM - заміна нинішніх ракет РСЗВ та HIMARS з подвоєнням скорострільності через запуск двох ракет одночасно. https://**********.com.ua/2021/10/kompaniya-lockheed-martin-otrymala-kontrakt-na-novitnyu-systemu-preczyzijnogo-udaru-dlya-armiyi-ssha/ https://**********.com.ua/2021/10/kompaniya-lockheed-martin-otrymala-kontrakt-na-novitnyu-systemu-preczyzijnogo-udaru-dlya-armiyi-ssha/
прикриття на відео немає
і до чого ці показухи стрільби з поля у рядочок - чудова ціль для беспілотника
з лісочка стріляти не пробували ?
где продолжение .
На восточном Фронте их должно быть уже несколько арт. полков.
понятная вещь. денех - н е т ! Так вот же они, Карл.
Гендиректор ликвидируемого "Укроборонпрома"
Гусев поднял себе зарплату до 474 тыс. грнИсточник:
Чем Вы , герои, теперь производить пуски будете ( вопрос , конечно интересный).
Пугать ,
только развертыванием ПУ с учебными ракетами на границе ... Фарисеи.
8к76 , отр -22" Темп С " с ЯБЧ 1.2 килотоны с дальностью 950 км и с разгонным блоком до 2000 км.Вот чего боялись наши противники .
путем отрезания последней задней оси МАЗ 543.
Вот тогда и враги .
токо скопом стоят
Задам "дебильный" вопрос и сам на него отвечу:
- Когда последний раз на учениях стреляли боевой "точкой У"?
- Никогда.
А это проверенная годами техника и в 2014 году отработавшая на 100%.
Все ушло в оффшоры на Виргинские острова.
пошел против Черновила , а после избрания ком. секретаря по идеологии цк кпу
со стажем 25 лет оболванивания масс кравчука -в президенты.
и после избрания комми уехал в Канаду - послом ...
А цитаты у маркса были в " Капитале" - любые .
Он только одних детей наклепал аж 12 челов и
ни одного , Карл, дня не работал.
Все на средства фридриха энельса , тоже той нац.
PS: Так вы не согласны с высказыванием???
Родился в селе Хриповка Городнянского района https://file.liga.net/region/chernigov_i_chernigovskaya_oblast Черниговской области .
В 1958 году окончил Московский госуниверситет им.Ломоносова.
Карьера. В 1944-1953 гг. служил в Советской Армии.
В 1953-м вступил в КПСС.
После университета работал пропагандистом Радеховского райкома КПСС.
этим все объясняется..
Только иметь оружие и иметь смелость его применить - это разные вещи.
Глядя, как бездарно отдают флот и как пользовались точками У, я думаю, что никто разрешения даже не спрашивал тогда.
Какая сетка наухуй сетка
Какая дистанция !!!! **** не туда мои налоги идут!!!
Вас ************* один выстрел1!!!