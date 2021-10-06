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Тактические ракетные комплексы "Точка-У" на админгранице с оккупированным Крымом отработали точное наведение на цели, - Наев. ВИДЕО

Экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У", которые подчинены командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и несут боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел связей с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

Тренировка по нанесению условных ракетных ударов проходила на одном из полигонов боевой подготовки, на Херсонщине, в условиях максимально приближенных к боевым.

По словам командующего Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время тактико-специальных учений расчеты ТРК "Точка-У" продемонстрировали умелые действия по подготовке исходных данных для ракетной стрельбы, переводу комплексов из походного положения в боевое, а также перегрузке ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

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- Подразделение быстро вышло в район боевого применения и совершило топографическую привязку перед проведением одиночных и групповых пусков по местам сосредоточения воздушного и морского десанта условного противника, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщил командующий, для выхода из-под возможного удара, военные изменили позиционный район и осуществили условные пуски по ракетным комплексам, аэродромам, защищенным объектам и ​​командным пунктам.

Кроме того, боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

- Подразделения, несущие боевую службу на южном направлении, системно занимаются повышением боевых возможностей и постоянно готовы к действиям по назначению, - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Тактические ракетные комплексы Точка-У на админгранице с оккупированным Крымом отработали точное наведение на цели, - Наев 01
Тактические ракетные комплексы Точка-У на админгранице с оккупированным Крымом отработали точное наведение на цели, - Наев 02

Автор: 

Крым (26397) ракеты (3572) ученые (346) Наев Сергей (347) операция Объединенных сил (6766) Херсонская область (4775)


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Топ комментарии
+14
старий, але досить ефективний (дуже схожий на американську систему Ланс)...до того ж нічого більш ********* нема
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06.10.2021 13:05
+8
про пошесть згоден, але Вільха то більше заміна реактивній артилерії типу Град/Ураган...
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06.10.2021 13:11
+8
етим хламом кадировцев накрили и отбили желание приезжать снова
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06.10.2021 13:15
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Правила форума Совет форумчан
Старый советский хлам с дальностью до 120 км.
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06.10.2021 13:04 Ответить
старий, але досить ефективний (дуже схожий на американську систему Ланс)...до того ж нічого більш ********* нема
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06.10.2021 13:05 Ответить
Есть и новее и на порядок точнее - комплекс "Вильха". Он и создавался на замену устаревшим "Точкам". Только вот зеленая пошесть не дала средств на производство.
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06.10.2021 13:09 Ответить
про пошесть згоден, але Вільха то більше заміна реактивній артилерії типу Град/Ураган...
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06.10.2021 13:11 Ответить
Старе допотопне совковське гівно... Але, на жаль, кращого немає...
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06.10.2021 13:12 Ответить
"Вильха Р" да. "Вильха" и "Вильха М" для замены "Точки У".
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06.10.2021 13:33 Ответить
За своїми ТТХ Вільха - М це заміна Точки-У, та ще й в рази точніше промах (3-5) м. А Гради і т.д. та й Точка- У призначені для враження ПЛОЩАДНИХ ЦІЛей
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24.11.2021 18:40 Ответить
Это модернизация Урагана и не не является ТРК.
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06.10.2021 13:14 Ответить
Ракета Ольха-Р c дальностью пуска 70 км и осколочно-фугасной боевой частью весом 250 кг. Первая версия ракеты. Принята на вооружение 25 апреля 2018 года.
Ракета Ольха-М с увеличенной до 120 км дальностью пуска и обновленными системами навигации и управления. Применяется более эффективное ракетное топливо, была улучшена точность наведения. Принята на вооружение в конце 2019 года.
Ракета Ольха с дальностью пуска около 200 км.

Точка имеет ту-же самую дальность что и "Вильха М", меньшую скорость полета и больший вес БЧ, но гораздо меньшую точность наведения. По плану на конец года должны было произвести около 2.5 тыс ракет "Вильха" разных модификаций. Но это при "барыгах".
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06.10.2021 13:32 Ответить
Калибр Ольхи 300 мм а калибр Точки 650 мм.
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06.10.2021 15:14 Ответить
Это не снаряд, это не о чем. Точка накрывает площадь, Ольха - средство прецизионного поражения. Ольху с одной установки можно пускать залпом по разным или одной целям. Смотреть в конце видео.

http://www.facebook.com/watch/?v=474081180572368 www.facebook.com/watch/?v=474081180572368
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06.10.2021 15:20 Ответить
Граждане путают РСЗО и ОТР.
Доказывать бесполезно.
Просто потому что, народ читает текст, до строчки, которая нравится и делают выводы. А вот до точки, дочитать неспособны.
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07.10.2021 08:08 Ответить
Если очень точно, то это модификация "Смерча".
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07.10.2021 08:06 Ответить
Космический пират Весельчак У стырил заготовленные для "Вильхи" бабки и купил у Алисы мелафон.
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06.10.2021 13:19 Ответить
Вильха это пипец все знают, но никто не видел.
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06.10.2021 14:07 Ответить
Ага, почти не видели. Уже на єкспорт поставляют

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06.10.2021 14:54 Ответить
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06.10.2021 14:55 Ответить
какой экспорт. Вы сало и то завозите.
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06.10.2021 15:02 Ответить
Ага, только в ваших больных мозгах.
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06.10.2021 15:04 Ответить
грубость и хамство ваше национальная черта?
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06.10.2021 16:35 Ответить
Как аукнулось, точно также и откликнулось. Абсолютно. Чем теперь недоволен?
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06.10.2021 17:07 Ответить
www.facebook.com/watch/?v=474081180572368
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06.10.2021 15:00 Ответить
Новина зі США...
Такі ракети прецизійного удару (PrSM) будуть запускатися з ракетних систем залпового вогню M270A1 (MLRS) та високомобільної артилерійської ракетної системи M142 (HIMARS). Основне призначення ракет PrSM - заміна нинішніх ракет РСЗВ та HIMARS з подвоєнням скорострільності через запуск двох ракет одночасно. https://**********.com.ua/2021/10/kompaniya-lockheed-martin-otrymala-kontrakt-na-novitnyu-systemu-preczyzijnogo-udaru-dlya-armiyi-ssha/ https://**********.com.ua/2021/10/kompaniya-lockheed-martin-otrymala-kontrakt-na-novitnyu-systemu-preczyzijnogo-udaru-dlya-armiyi-ssha/

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06.10.2021 13:24 Ответить
етим хламом кадировцев накрили и отбили желание приезжать снова
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06.10.2021 13:15 Ответить
а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

прикриття на відео немає
і до чого ці показухи стрільби з поля у рядочок - чудова ціль для беспілотника
з лісочка стріляти не пробували ?

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06.10.2021 13:30 Ответить
не тупи. какие лесочки на юге херсонщины?
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06.10.2021 15:38 Ответить
херсонские лесочки - "посадки" (лесополосы)
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06.10.2021 15:41 Ответить
Они все прошли модернизацию наведения, попадают точно в цель + - 20-25м
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06.10.2021 13:33 Ответить
прилетить мало не буде
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06.10.2021 14:00 Ответить
В 2018 году создали этого монстра и
где продолжение .
На восточном Фронте их должно быть уже несколько арт. полков.
понятная вещь. денех - н е т ! Так вот же они, Карл.

Гендиректор ликвидируемого "Укроборонпрома" Гусев поднял себе зарплату до 474 тыс. грн Источник:

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06.10.2021 14:12 Ответить
этот старый совковый хлам превращает на крыме любого удмурта или мордвина в небольшую вонючую кучку.
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06.10.2021 15:37 Ответить
цікаво, скільки у нас цих Точок? І непогано було б мати щось більш ******* на кшталт ударного ракетного комплексу, Сапсан, здається, який зараз успішно поховали зелені...
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06.10.2021 13:04 Ответить
Так 2 арсенала с запасом изделий для " Точки " У были уничтожены в Балаклее и Виннице .
Чем Вы , герои, теперь производить пуски будете ( вопрос , конечно интересный).
Пугать ,
только развертыванием ПУ с учебными ракетами на границе ... Фарисеи.
8к76 , отр -22" Темп С " с ЯБЧ 1.2 килотоны с дальностью 950 км и с разгонным блоком до 2000 км.Вот чего боялись наши противники .
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06.10.2021 13:16 Ответить
наши протівнікі це хто?
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06.10.2021 13:17 Ответить
А когда в Барановичах , Беларусь была уничтожена последняя из 170 ПУ 9П120
путем отрезания последней задней оси МАЗ 543.
Вот тогда и враги .
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06.10.2021 13:26 Ответить
зрозуміло...ваші вороги на Заході
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06.10.2021 13:38 Ответить
Что спамите . Правды боитесь ?8к76 , отр -22" Темп С " с ЯБЧ 1.2 килотоны с дальностью 950 км и с разгонным блоком до 2000 км.
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06.10.2021 13:48 Ответить
"Гром 2" с увеличенной дальностью скоростью и маневренностью вполне способна доставать до масквабада. Украине вполне хватит чтобы рашенские тела боялись. Они уже активно обсуждают что их хваленые С400 неспособны перехватить эти ракеты в полете.
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06.10.2021 13:39 Ответить
А российские ракеты до Киева достанут или " а нас за шо"
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06.10.2021 14:10 Ответить
Спроси на своих форумах. Они не вписываются в кривизну земли и любят падать.
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06.10.2021 14:47 Ответить
тож бачите на фото кількість ракет: 4
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06.10.2021 13:21 Ответить
нормально, джанкойские ватники от них уже в афуе...
токо скопом стоят
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06.10.2021 13:07 Ответить
Покатушки дело нужное, но я стесняюсь спросить: "А оно, вообще, стреляет? Ракета боеспособна? ТТХ прежние?"
Задам "дебильный" вопрос и сам на него отвечу:
- Когда последний раз на учениях стреляли боевой "точкой У"?
- Никогда.
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06.10.2021 13:07 Ответить
В Домбабве ими хорошо постреляли, поищи на ютубе. Лишнехромосомный генетический мусор оценил
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06.10.2021 16:32 Ответить
Мне не надо ничего искать. Пост я не просто так написал. Сосед в 14 на них служил. Рассказывал что из 5-и запущенных, только одна попала в намеченную цель, 3 улетели *** знает куда, а одна вообще не запустилась.
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06.10.2021 16:47 Ответить
Тренироваться точками У? Проще 10 джавелинов пульнуть в небо.
А это проверенная годами техника и в 2014 году отработавшая на 100%.
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06.10.2021 16:38 Ответить
Про Гром уже года 2-3 ничего не слышно, похоже похоронили проект.
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06.10.2021 13:07 Ответить
так, зелені його поховали...але система дуже непогана. Майже аналог Іскандера
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06.10.2021 13:12 Ответить
Денех - нет даже для з/п специалистам ЮжМаша и Павлоградского НХЗ.
Все ушло в оффшоры на Виргинские острова.
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06.10.2021 13:20 Ответить
Похоже "украинский зонтик" немного потрёпан. Но ничего, для парадов сгодится.
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06.10.2021 13:21 Ответить
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06.10.2021 13:29 Ответить
Так почему же тогда Лукъяненко на выборах 1990 года
пошел против Черновила , а после избрания ком. секретаря по идеологии цк кпу

со стажем 25 лет оболванивания масс кравчука -в президенты.
и после избрания комми уехал в Канаду - послом ...

А цитаты у маркса были в " Капитале" - любые .

Он только одних детей наклепал аж 12 челов и
ни одного , Карл, дня не работал.
Все на средства фридриха энельса , тоже той нац.
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06.10.2021 13:42 Ответить
Кстати бандеровца Фридриха Энгельса, следует писать с большой буквы! Фридрих Энгельс, как и Карл Маркс, был жутким кацапофобом: «И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс
PS: Так вы не согласны с высказыванием???
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06.10.2021 14:18 Ответить
Левко Лукъяненко - из биографии ..

Родился в селе Хриповка Городнянского района https://file.liga.net/region/chernigov_i_chernigovskaya_oblast Черниговской области .
В 1958 году окончил Московский госуниверситет им.Ломоносова.
Карьера. В 1944-1953 гг. служил в Советской Армии.
В 1953-м вступил в КПСС.
После университета работал пропагандистом Радеховского райкома КПСС.
этим все объясняется..
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06.10.2021 14:27 Ответить
Давно пора запускать в производство новый ОТРК ,Гром или Сапсан , не важно как его окончательно назовут , важно что бы по больше выпустили и побыстрее , а то эти 4 Точки , особой погоды не сделают !
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06.10.2021 14:06 Ответить
ну их не 4, а около 90шт. в Украине...
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06.10.2021 14:56 Ответить
Развернулись свернулись это можно и на территории части делать.Без пусков ракет рассчет не получает опыта эффективности таких учений...
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06.10.2021 14:55 Ответить
та хто ж ******* зброю тут буде рекламувати )))) діти
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06.10.2021 15:16 Ответить
Точки У - это именно то оружие, что остановило орков в 2014 году.
Только иметь оружие и иметь смелость его применить - это разные вещи.
Глядя, как бездарно отдают флот и как пользовались точками У, я думаю, что никто разрешения даже не спрашивал тогда.
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06.10.2021 16:35 Ответить
БЛатьь вы ***********!!!
Какая сетка наухуй сетка
Какая дистанция !!!! **** не туда мои налоги идут!!!
Вас ************* один выстрел1!!!
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06.10.2021 17:20 Ответить
Кацапулі зціпились не з тими. ми не ті які лише зуби скалять, МИ ГРИЗЕМО і не відпускаємо...
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06.10.2021 17:42 Ответить
 
 