Тактические ракетные комплексы "Точка-У" на админгранице с оккупированным Крымом отработали точное наведение на цели, - Наев. ВИДЕО

Экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У", которые подчинены командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и несут боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел связей с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

Тренировка по нанесению условных ракетных ударов проходила на одном из полигонов боевой подготовки, на Херсонщине, в условиях максимально приближенных к боевым.

По словам командующего Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время тактико-специальных учений расчеты ТРК "Точка-У" продемонстрировали умелые действия по подготовке исходных данных для ракетной стрельбы, переводу комплексов из походного положения в боевое, а также перегрузке ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

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- Подразделение быстро вышло в район боевого применения и совершило топографическую привязку перед проведением одиночных и групповых пусков по местам сосредоточения воздушного и морского десанта условного противника, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщил командующий, для выхода из-под возможного удара, военные изменили позиционный район и осуществили условные пуски по ракетным комплексам, аэродромам, защищенным объектам и ​​командным пунктам.

Кроме того, боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

- Подразделения, несущие боевую службу на южном направлении, системно занимаются повышением боевых возможностей и постоянно готовы к действиям по назначению, - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.







