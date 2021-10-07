Сейчас заберу вещи из кабинета, все государственное останется, - Разумков. ВИДЕО

Экс-спикер Дмитрий Разумков сейчас заберет свои вещи из кабинета.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВР.

Разумков пообещал: "все государственное, останется в кабинете".

По словам политика, он еще не знает, где будет сидеть в сессионном зале. Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли его место находиться возле фракции ЕС, депутат отметил: "Может быть. Не знаю".

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