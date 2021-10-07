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Сейчас заберу вещи из кабинета, все государственное останется, - Разумков. ВИДЕО

Экс-спикер Дмитрий Разумков сейчас заберет свои вещи из кабинета.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВР.

Разумков пообещал: "все государственное, останется в кабинете".

По словам политика, он еще не знает, где будет сидеть в сессионном зале. Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли его место находиться возле фракции ЕС, депутат отметил: "Может быть. Не знаю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о возможном лишении мандата: Это будет незаконно, но сейчас далеко не все происходит согласно закону

Автор: 

ВР (29247) отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+5
Абревіатура нової коаліції (Батьківщина + Довіра + Слуги + Майбутнє і частина Голосу): БДСМ-порно + маленьке "Ге".
Тарас Черновол
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07.10.2021 12:17
+2
сегодня на "цензоре" день украинофоба димасика разумного?
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07.10.2021 12:18
+1
там в нижнем ящичке слева кацапские скрепы и пара тройка лишних хромосом - помнишь ты их из дома принес?
забери - они со своими придут....
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07.10.2021 12:19
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Абревіатура нової коаліції (Батьківщина + Довіра + Слуги + Майбутнє і частина Голосу): БДСМ-порно + маленьке "Ге".
Тарас Черновол
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07.10.2021 12:17 Ответить
сегодня на "цензоре" день украинофоба димасика разумного?
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07.10.2021 12:18 Ответить
Ну, тут така справа... Порохоботство, як зрештою і вся тупа біомаса країни, корчить з себе патр-р-ріотів, а насправді її влаштовує оце рускамірське лайно разумков і такий стан речей вони вважають прийнятним
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07.10.2021 15:25 Ответить
там в нижнем ящичке слева кацапские скрепы и пара тройка лишних хромосом - помнишь ты их из дома принес?
забери - они со своими придут....
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07.10.2021 12:19 Ответить
ничего не сворую иными словами - вот такой я !
хм - это какой то непонятный трэш
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07.10.2021 12:23 Ответить
поздравляю, панове!
скатывание в кацапию ускоряется даже быстрее чем все ожидали....
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07.10.2021 12:24 Ответить
зачем вы выбрали клоунов в 2019-м, зебобики ?

думаю глупо было не дать тогда Порошенко ёщё одну попытку исправить ошибки, если они были
(а они были, ибо не ошибается тот , кто ничего не делает) , а не тупо менять его государственный курс на квартально- цирковой ...
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07.10.2021 12:28 Ответить
А без Порошенко Украине никак? Неужели в Украине перевелись казаки? Так и будем ходить по пустыне в поисках счастья. Одни бараны одно дерьмо делают,другие другое...
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07.10.2021 22:58 Ответить
например, назовите имя
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07.10.2021 23:06 Ответить
Как ни странно, не могу назвать никого.
Опять народ будет выбирать из двух зол.
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07.10.2021 23:22 Ответить
отож
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07.10.2021 23:32 Ответить
Ваш ответ(ниже) R.V описывает точно ситуацию в стране на много лет вперед.
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07.10.2021 23:50 Ответить
разумков хитра підла людинка. Хотів усім догоджати, кормився зьрук багатьох падлюк. Не можна всидіти довго на трьох стільчиках!
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07.10.2021 12:37 Ответить
згоден на всі сто,
там непідкупних одиниці,
але серед них- практично нема гетьманів
людей з національним стержнем,
одни шавки вороватые
а шавки - не восстают
они - просто меняют хозяев
и те , им бросают кость в будку
(конверт в туалете)
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07.10.2021 12:45 Ответить
Давай. А мы проверим.
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07.10.2021 12:55 Ответить
 
 