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Сейчас заберу вещи из кабинета, все государственное останется, - Разумков. ВИДЕО
Экс-спикер Дмитрий Разумков сейчас заберет свои вещи из кабинета.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВР.
Разумков пообещал: "все государственное, останется в кабинете".
По словам политика, он еще не знает, где будет сидеть в сессионном зале. Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли его место находиться возле фракции ЕС, депутат отметил: "Может быть. Не знаю".
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Тарас Черновол
забери - они со своими придут....
хм - это какой то непонятный трэш
скатывание в кацапию ускоряется даже быстрее чем все ожидали....
думаю глупо было не дать тогда Порошенко ёщё одну попытку исправить ошибки, если они были
(а они были, ибо не ошибается тот , кто ничего не делает) , а не тупо менять его государственный курс на квартально- цирковой ...
Опять народ будет выбирать из двух зол.
там непідкупних одиниці,
але серед них- практично нема гетьманів
людей з національним стержнем,
одни шавки вороватые
а шавки - не восстают
они - просто меняют хозяев
и те , им бросают кость в будку
(конверт в туалете)