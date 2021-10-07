7 774 15
Зараз заберу речі з кабінету, все державне залишиться, - Разумков. ВIДЕО
Ексспікер Дмитро Разумков зараз забере свої речі з кабінету.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в ВР.
Разумков пообіцяв: "все державне, залишиться в кабінеті".
За словами політика, він ще не знає, де сидітиме в сесійній залі. Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи буде його місце розташовуватися біля фракції ЄС, депутат зазначив: "Може бути. Не знаю".
Топ коментарі
+5 Стрелок
показати весь коментар07.10.2021 12:17
+2 cimbitep
показати весь коментар07.10.2021 12:18
+1 три - пятнадцать
показати весь коментар07.10.2021 12:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тарас Черновол
забери - они со своими придут....
хм - это какой то непонятный трэш
скатывание в кацапию ускоряется даже быстрее чем все ожидали....
думаю глупо было не дать тогда Порошенко ёщё одну попытку исправить ошибки, если они были
(а они были, ибо не ошибается тот , кто ничего не делает) , а не тупо менять его государственный курс на квартально- цирковой ...
Опять народ будет выбирать из двух зол.
там непідкупних одиниці,
але серед них- практично нема гетьманів
людей з національним стержнем,
одни шавки вороватые
а шавки - не восстают
они - просто меняют хозяев
и те , им бросают кость в будку
(конверт в туалете)