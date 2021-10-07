Зараз заберу речі з кабінету, все державне залишиться, - Разумков. ВIДЕО

Ексспікер Дмитро Разумков зараз забере свої речі з кабінету.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в ВР.

Разумков пообіцяв: "все державне, залишиться в кабінеті".

За словами політика, він ще не знає, де сидітиме в сесійній залі. Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи буде його місце розташовуватися біля фракції ЄС, депутат зазначив: "Може бути. Не знаю".

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