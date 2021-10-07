УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7933 відвідувача онлайн
Новини Відео Відставка Разумкова
7 774 15

Зараз заберу речі з кабінету, все державне залишиться, - Разумков. ВIДЕО

Ексспікер Дмитро Разумков зараз забере свої речі з кабінету.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в ВР.

Разумков пообіцяв: "все державне, залишиться в кабінеті".

За словами політика, він ще не знає, де сидітиме в сесійній залі. Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи буде його місце розташовуватися біля фракції ЄС, депутат зазначив: "Може бути. Не знаю".

Також читайте: З поста спікера ніхто не ставав президентом. Сьогодні цей запобіжник знятий, - Разумков

Автор: 

ВР (14976) відставка (1464) Разумков Дмитро (1527)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Абревіатура нової коаліції (Батьківщина + Довіра + Слуги + Майбутнє і частина Голосу): БДСМ-порно + маленьке "Ге".
Тарас Черновол
показати весь коментар
07.10.2021 12:17
+2
сегодня на "цензоре" день украинофоба димасика разумного?
показати весь коментар
07.10.2021 12:18
+1
там в нижнем ящичке слева кацапские скрепы и пара тройка лишних хромосом - помнишь ты их из дома принес?
забери - они со своими придут....
показати весь коментар
07.10.2021 12:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Абревіатура нової коаліції (Батьківщина + Довіра + Слуги + Майбутнє і частина Голосу): БДСМ-порно + маленьке "Ге".
Тарас Черновол
показати весь коментар
07.10.2021 12:17 Відповісти
сегодня на "цензоре" день украинофоба димасика разумного?
показати весь коментар
07.10.2021 12:18 Відповісти
Ну, тут така справа... Порохоботство, як зрештою і вся тупа біомаса країни, корчить з себе патр-р-ріотів, а насправді її влаштовує оце рускамірське лайно разумков і такий стан речей вони вважають прийнятним
показати весь коментар
07.10.2021 15:25 Відповісти
там в нижнем ящичке слева кацапские скрепы и пара тройка лишних хромосом - помнишь ты их из дома принес?
забери - они со своими придут....
показати весь коментар
07.10.2021 12:19 Відповісти
ничего не сворую иными словами - вот такой я !
хм - это какой то непонятный трэш
показати весь коментар
07.10.2021 12:23 Відповісти
поздравляю, панове!
скатывание в кацапию ускоряется даже быстрее чем все ожидали....
показати весь коментар
07.10.2021 12:24 Відповісти
зачем вы выбрали клоунов в 2019-м, зебобики ?

думаю глупо было не дать тогда Порошенко ёщё одну попытку исправить ошибки, если они были
(а они были, ибо не ошибается тот , кто ничего не делает) , а не тупо менять его государственный курс на квартально- цирковой ...
показати весь коментар
07.10.2021 12:28 Відповісти
А без Порошенко Украине никак? Неужели в Украине перевелись казаки? Так и будем ходить по пустыне в поисках счастья. Одни бараны одно дерьмо делают,другие другое...
показати весь коментар
07.10.2021 22:58 Відповісти
например, назовите имя
показати весь коментар
07.10.2021 23:06 Відповісти
Как ни странно, не могу назвать никого.
Опять народ будет выбирать из двух зол.
показати весь коментар
07.10.2021 23:22 Відповісти
отож
показати весь коментар
07.10.2021 23:32 Відповісти
Ваш ответ(ниже) R.V описывает точно ситуацию в стране на много лет вперед.
показати весь коментар
07.10.2021 23:50 Відповісти
разумков хитра підла людинка. Хотів усім догоджати, кормився зьрук багатьох падлюк. Не можна всидіти довго на трьох стільчиках!
показати весь коментар
07.10.2021 12:37 Відповісти
згоден на всі сто,
там непідкупних одиниці,
але серед них- практично нема гетьманів
людей з національним стержнем,
одни шавки вороватые
а шавки - не восстают
они - просто меняют хозяев
и те , им бросают кость в будку
(конверт в туалете)
показати весь коментар
07.10.2021 12:45 Відповісти
Давай. А мы проверим.
показати весь коментар
07.10.2021 12:55 Відповісти
 
 