"Слуга народа" Третьякова о смерти нардепа Полякова: "Одним врагом меньше". ВИДЕО
Нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше".
Об этом с трибуны Рады заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица, передает Цензор.НЕТ.
"Хотим обратиться в первую очередь к фракции "Слуга народа". Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заботиться о детях, госпожа Третьякова, написала, что "одним врагом меньше" о смерти Антона Полякова. Я хотел бы попросить Вас, уважаемая фракция "Слуга народа", сделать вывод со слов Третьяковой. Она всем известна отношением к детям, к людям, к стране. Я считаю, что это недопустимо. Каким бы политическим оппонентом или человеком ни был Антон Поляков, умерший человек - обычный человек", - сказал нардеп.
После этих слов нардепа Палицы нардепы начали скандировать "Ганьба!".
Далее нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова взяла слово.
"У меня два замечания. Откуда "За майбутнє" знают о том, что пишут в чате "Слуга народа"? А во-вторых: когда люди борются за свободу слова... и считают, что могут набрасывать кому-то какие-то платки на рот, то мне кажется, что "ганьба" - вам", - сказала Третьякова.
Вице-спикер Стефанчук прервал "слугу народа" и призвал выключить ей микрофон.
"Жизнь каждого человека - является высшей социальной ценностью ... давайте прекратим спекуляции", - сказал Стефанчук.
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Депутат, тля, від Слуги народу, Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів , знову ж від Зеленського
Не здивуюся, якщо і смерть Антона Полякова була помстою від цих істот
Доречі, обрана за списком Слуги народу №54
Ой люди-люди, шо-ж вы *** понавыбирали????
А? 73% где вы сцыкливые?
А может вам это нравится, и вы такие же ублюдки?
А если вдруг не урод, то они уже, не в этом сборище! Иначе нацистов там не было бы. Начиная с зЕлоха и до 73%, все согласны и всем это нравится!
PS: Не оскорбляйте животных, таких как третьякова в природе не существует, даже из простейших...
"божьенародистов"
І який же виборчий округ вирішив, що цей лантух лайна буде відстоювати ЙОГО інтереси?
ой революции. Но,хотя бы на какое-то время, возникает ощущение торжества справедливости.
С ее моралью она б, наверное, также радовалась, чтобы побольше поумирало пенсионеров, инвалидов - чтобы не платить им пенсии и соцвыплаты.