"Слуга народа" Третьякова о смерти нардепа Полякова: "Одним врагом меньше". ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше".

Об этом с трибуны Рады заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица, передает Цензор.НЕТ.

"Хотим обратиться в первую очередь к фракции "Слуга народа". Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заботиться о детях, госпожа Третьякова, написала, что "одним врагом меньше" о смерти Антона Полякова. Я хотел бы попросить Вас, уважаемая фракция "Слуга народа", сделать вывод со слов Третьяковой. Она всем известна отношением к детям, к людям, к стране. Я считаю, что это недопустимо. Каким бы политическим оппонентом или человеком ни был Антон Поляков, умерший человек - обычный человек", - сказал нардеп.

После этих слов нардепа Палицы нардепы начали скандировать "Ганьба!".

Далее нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова взяла слово.

"У меня два замечания. Откуда "За майбутнє" знают о том, что пишут в чате "Слуга народа"? А во-вторых: когда люди борются за свободу слова... и считают, что могут набрасывать кому-то какие-то платки на рот, то мне кажется, что "ганьба" - вам", - сказала Третьякова.

Вице-спикер Стефанчук прервал "слугу народа" и призвал выключить ей микрофон.

"Жизнь каждого человека - является высшей социальной ценностью ... давайте прекратим спекуляции", - сказал Стефанчук.

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