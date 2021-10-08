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"Слуга народа" Третьякова о смерти нардепа Полякова: "Одним врагом меньше". ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше".

Об этом с трибуны Рады заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица, передает Цензор.НЕТ.

"Хотим обратиться в первую очередь к фракции "Слуга народа". Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заботиться о детях, госпожа Третьякова, написала, что "одним врагом меньше" о смерти Антона Полякова. Я хотел бы попросить Вас, уважаемая фракция "Слуга народа", сделать вывод со слов Третьяковой. Она всем известна отношением к детям, к людям, к стране. Я считаю, что это недопустимо. Каким бы политическим оппонентом или человеком ни был Антон Поляков, умерший человек - обычный человек", - сказал нардеп.

После этих слов нардепа Палицы нардепы начали скандировать "Ганьба!".

Далее нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова взяла слово.

"У меня два замечания. Откуда "За майбутнє" знают о том, что пишут в чате "Слуга народа"? А во-вторых: когда люди борются за свободу слова... и считают, что могут набрасывать кому-то какие-то платки на рот, то мне кажется, что "ганьба" - вам", - сказала Третьякова.

Вице-спикер Стефанчук прервал "слугу народа" и призвал выключить ей микрофон. 

"Жизнь каждого человека - является высшей социальной ценностью ... давайте прекратим спекуляции", - сказал Стефанчук.

Также читайте: Поляков был одним из самых адекватных и порядочных депутатов, - Кучеренко

Автор: 

ВР (29252) Палица Игорь (66) Слуга народа (2631) Третьякова Галина (118) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+58
А этой фразе все лицо слуг этого народа ....
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08.10.2021 11:48
+55
они вообще берега потеряли от власти
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08.10.2021 11:49
+42
А поздравлєніє ***** ківою не хочуть обговорити?
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08.10.2021 11:48
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Нагадаю, що ця істота розмірковувала про "стерилізацію безробітних" і про "дітей низької якості"

Депутат, тля, від Слуги народу, Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів , знову ж від Зеленського

Не здивуюся, якщо і смерть Антона Полякова була помстою від цих істот
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08.10.2021 12:24 Ответить
какая-то эта третьякова ипанутая, матрасом по голове
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08.10.2021 12:26 Ответить
Зато голосує як скажуть.

Доречі, обрана за списком Слуги народу №54
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08.10.2021 12:34 Ответить
Арахамия заявлял, что довира и майбах будут голосовать за снятие Размукова и за "это им ничего не будет"
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08.10.2021 12:33 Ответить
Виходить обманув. Хоча, хто його питав? Він так, проміжна ланка
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08.10.2021 13:01 Ответить
когда эта зеленая мразь сдохнет ее также помянут ..незлим тихим словом.. на одну падлу стало меньше
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08.10.2021 12:33 Ответить
Знаете что еще удивляет и оскор***ет до глубины души, там в этом чате три сотни уродов, каждый из которых прочел эту дичь, и ни у одного не шевельнулось ничего, а даже если шевельнулось то он/она струсили заткнуть ей ******** во самом фракционном чате......
Ой люди-люди, шо-ж вы *** понавыбирали????
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08.10.2021 12:34 Ответить
Пы.Сы. Сами слуги и те кто за них холосовал! Самим не стыдно за свою конченную соратницу/избранницу???
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08.10.2021 12:39 Ответить
ж2 сер... Хронічний недосекс і у гіпопотамів зриває дах.
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08.10.2021 15:15 Ответить
Понавыбирали дол::**** по объявлению, теперь забились по щелям и отмалчиваются.
А? 73% где вы сцыкливые?
А может вам это нравится, и вы такие же ублюдки?
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08.10.2021 12:46 Ответить
В этом сборище каждый второй если не первый конченный урод и мразь, но эта любительница матрасов просто законченная животное.
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08.10.2021 12:49 Ответить
В этом сборище все поголовно конченый урод ... (дальше по тексту)...
А если вдруг не урод, то они уже, не в этом сборище! Иначе нацистов там не было бы. Начиная с зЕлоха и до 73%, все согласны и всем это нравится!
PS: Не оскорбляйте животных, таких как третьякова в природе не существует, даже из простейших...
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08.10.2021 13:13 Ответить

"божьенародистов"
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08.10.2021 18:29 Ответить
Бидло є бидло,нехай дивляться ті дебіли 73% що вони до влади привели
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08.10.2021 12:55 Ответить
Какие еще нужны зашквары, чтобы мы вышли на улицы!
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08.10.2021 13:28 Ответить
Майдан показал, что на месте одного дерьма появляется такое же.
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08.10.2021 13:55 Ответить
Мариш? До чого тут Майдан?
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08.10.2021 14:13 Ответить
Малано-мокшанська мразота.
І який же виборчий округ вирішив, що цей лантух лайна буде відстоювати ЙОГО інтереси?
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08.10.2021 13:29 Ответить
В Верховной Раде одни животные. ХЗ как они туда пролазят.
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08.10.2021 13:54 Ответить
Это верно для люб
ой революции. Но,хотя бы на какое-то время, возникает ощущение торжества справедливости.
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08.10.2021 14:06 Ответить
А скорбеть она будет исключительно по партийному принципу. 🤓💯💩
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08.10.2021 14:12 Ответить
Дно от СН еще оказывается пробито не полностью.
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08.10.2021 14:15 Ответить
Там есть только ДВА депутата, за которыми я бы плакал-Гончаренко и Лерос. Будьте осторожны, ребята! Не доставьте етим козлам удовольствия!
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08.10.2021 14:30 Ответить
На могилаг "слуг" так і буде написано.
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08.10.2021 14:37 Ответить
Цю мерзоту треба ізолювати від людей!!
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08.10.2021 14:48 Ответить
Кинути за ґрати, а на стіні написати "мінус один ворог України". Щоб ця мерзота прокидалася й бачила його кожен день.
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11.10.2021 09:34 Ответить
Даже Стефанчук закрыл ей рот - выключил микрофон. А то б она еще многого наговорила.
С ее моралью она б, наверное, также радовалась, чтобы побольше поумирало пенсионеров, инвалидов - чтобы не платить им пенсии и соцвыплаты.
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08.10.2021 14:58 Ответить
Зелёная гнида притащила воров,не украинцев,безграмотных калек,чтоб на их фоне быть не хуже.А что их ещё объединяет?Родились все у х.я на рогах.Как этот целлюлитный паровоз,без кобылячои трищины,тот кто пытался на нее залесть,влюблён уже в Элтона Джона или повесился.По своим преступлениям и аморальности они давно заслужили высшую меру.
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08.10.2021 15:34 Ответить
)))))))))!Ви зробили мій день!
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08.10.2021 19:15 Ответить
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08.10.2021 16:25 Ответить
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08.10.2021 16:27 Ответить
Конченная ****!
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08.10.2021 16:56 Ответить
...сподіваюсь, не всі забули про першого? невгодного крихітці Зелі Сраліній - бійця, який раптово, молодий, помер від онкозахворювання, де вона казала, що вона не ЛОХ?.... зелень вбиває.. 73%ві зебіли, ви - співучасники злочинів Зєлі Сраліної, на вас,дебілів-експериментаторів...
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08.10.2021 16:58 Ответить
Хайль бригаденфюрер "ЖопанекакуКим"! Фашизм он и в Африке фашизм.
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08.10.2021 16:59 Ответить
Правду сказала... Что у хитрож***го на уме -то у дуры на языке. Всё сходится. Конвульсии и рвота - у любого медэкспера спросите типичные симптомы отравления... Здравствуй рашка-бацкивщина...
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08.10.2021 17:43 Ответить
Эта Третьякова постоянно подает законы, грабящие народ. Она протянула закон, что повесит на жильцов домов оплату всей инфраструктуры, которая подводится к дому. Она протянула много и других грабительских законов.
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08.10.2021 18:02 Ответить
ТВАРЬ!!!!!!!!! КОНЧЕНАЯ ТВАРЬ!!!!!!!!
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09.10.2021 11:18 Ответить
Бессердечная баба. Вместо того, чтобы тактично промолчать и принести извинения за свой гнилой базар, оно решило огрызнуться. Интересно, а её выдворят из фракции?
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11.10.2021 09:29 Ответить
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