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Новости Умер нардеп Поляков
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Кучеренко (111) Поляков (195) Поляков Антон (111)

Поляков был одним из самых адекватных и порядочных депутатов, - Кучеренко

Поляков был одним из самых адекватных и порядочных депутатов, - Кучеренко

Погибший Антон Поляков был одним из самых адекватных и порядочных народных депутатов.

Об этом первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Антон Поляков. Один из самых адекватных и порядочных депутатов. Очень неприятная новость просто потрясла сегодня.
Искренне сочувствую родным. Жаль…", - написал Кучеренко.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД.

Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".
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Топ комментарии
+11
Реально да. Что редкость в Раде. Жаль человека. Соболезнования родственникам.
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08.10.2021 11:24
+8
Чисто украинское убийство,из британского сериала "Чисто английское убийство...",вызывайте Пинкертона или Шерлока Голмса с доктором Ватсоном,иначе опять Безуглая вам очередного дерьма подкинет...
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08.10.2021 11:26
+6
Ща Мавзолейные дерьмоеды с ЛАХТЫ-2 повылазят со своими версиями...
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08.10.2021 11:30
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Реально да. Что редкость в Раде. Жаль человека. Соболезнования родственникам.
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08.10.2021 11:24 Ответить
Яке ще "реально да"? Це шоха Коломойського, який блокував неугодні його хазяїну закони спамивши тисячі поправок. Здох і добре.
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08.10.2021 12:28 Ответить
Чисто украинское убийство,из британского сериала "Чисто английское убийство...",вызывайте Пинкертона или Шерлока Голмса с доктором Ватсоном,иначе опять Безуглая вам очередного дерьма подкинет...
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08.10.2021 11:26 Ответить
Порядочные депутаты ночью на такси не ездют!
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08.10.2021 11:29 Ответить
якраз порядочні і їздять, а непорядочних возять кортеджами
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08.10.2021 11:39 Ответить
Погибший и умерший, разные вещи. Но тут, уже герой, а Трускавцы не виноваты? Просто, может быть не вышел из кошмара? Штопор он и есть штопор, трудно выходить, поверьте на слово.
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08.10.2021 11:29 Ответить
Ща Мавзолейные дерьмоеды с ЛАХТЫ-2 повылазят со своими версиями...
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08.10.2021 11:30 Ответить
Який прям молодець, закопроекти проти Коломойського спамив поправками
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08.10.2021 11:32 Ответить
Соболезнования родственникам,погибшего на боевом посту Депутата ВР.
*****Почерк мосада -
сердечная недостаточность , автомобильная катастрофа , выпадение из окна .т .д. Вспомним ЧеЧЕТОВА - выпал с 8 этожа, рассматривая птичек.
он сильно много знал...
Так как узнал количество шекелей за голову верховной Рады -
ВТОРОГО лица в государстве .

" И нет ничего тайного , чтобы не стало явным " .
ОТ Матвея, стих 5.
А где все это время был водитель такси (вопрос) и
почему не помог депутату , хотя бы дать воды .
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08.10.2021 11:38 Ответить
Чтобы посадить актера Михаила Ефремова ярого критика Путлерской банды Гопников,якобы за смертельное ДТП,понабобилось всего 2 ФСБшника...,один по мобиле сообщил другому,Миша сидит в кафе на Арбате,а дальше дело техники,Мише берут пузырь водки или коньяка,подсажываются за его столик...пару раз налили,потом относят к машине,его готового сажают на заднее сиденье...,а второй ФСБшник садится за руль и совершенно случайно врезается в машину,настолько точно,что жуть...,а далее вы уже знаете...Мише дали срок...и теперь он уже не читает стишки поэта Орлуши...https://youtu.be/lbfRt8QtgYY смотрите эту ссылку
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08.10.2021 11:42 Ответить
Потому и погиб, что был адекватным и порядочным.
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08.10.2021 11:48 Ответить
Ахаха... смишно, пеши есчо!
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08.10.2021 15:19 Ответить
У грудні 2019-го Поляков написав заяву про вихід з партії «Слуга народу»: «Я не можу бути в партії, де є кнопкодави, порохоботи, любителі рішалова і керівники, які в цьому замішані і все це покривають. Я йшов у політику саме для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником».
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08.10.2021 11:53 Ответить
А що може про порядність говорити депутат Кучеренко, якщо вчора за гроші від Бені знімав разом з вівцями більш менш адекватного спікера Разумкова?
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08.10.2021 11:54 Ответить
Аж дивуюсь, звідки, з якого свинарника, такі дубоголові боти беруться у Пець Лєксєїча.
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08.10.2021 12:03 Ответить
Вам краще поцікавитися, звідки понабиралося свиней у свинарнику Косоворотки Гундосовича. Хоча там свиней навіть мало, одні офшорні кнурі.
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08.10.2021 12:15 Ответить
А сутки назад, хоть кто-то , хоть что-то говорил о его положительных качествах???
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08.10.2021 11:59 Ответить
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08.10.2021 12:00 Ответить
АХАХАХАХ
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08.10.2021 12:47 Ответить
 
 