Поляков был одним из самых адекватных и порядочных депутатов, - Кучеренко
Погибший Антон Поляков был одним из самых адекватных и порядочных народных депутатов.
Об этом первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Антон Поляков. Один из самых адекватных и порядочных депутатов. Очень неприятная новость просто потрясла сегодня.
Искренне сочувствую родным. Жаль…", - написал Кучеренко.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД.
Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".
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*****Почерк мосада -
сердечная недостаточность , автомобильная катастрофа , выпадение из окна .т .д. Вспомним ЧеЧЕТОВА - выпал с 8 этожа, рассматривая птичек.
он сильно много знал...
Так как узнал количество шекелей за голову верховной Рады -
ВТОРОГОлица в государстве .
" И нет ничего тайного , чтобы не стало явным " .
ОТ Матвея, стих 5.
А где все это время был водитель такси (вопрос) и
почему не помог депутату , хотя бы дать воды .