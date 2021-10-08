Поляков був одним із найбільш адекватних і порядних депутатів, - Кучеренко

Загиблий Антон Поляков був одним із найбільш адекватних і порядних народних депутатів.

Про це перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Антон Поляков. Один із найбільш адекватних і порядних депутатів. Дуже неприємна новина просто приголомшила сьогодні.

Щиро співчуваю рідним. Шкода...", - написав Кучеренко.

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР.

Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".