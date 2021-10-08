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Поляков був одним із найбільш адекватних і порядних депутатів, - Кучеренко

Поляков був одним із найбільш адекватних і порядних депутатів, - Кучеренко

Загиблий Антон Поляков був одним із найбільш адекватних і порядних народних депутатів.

Про це перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Антон Поляков. Один із найбільш адекватних і порядних депутатів. Дуже неприємна новина просто приголомшила сьогодні.

Щиро співчуваю рідним. Шкода...", - написав Кучеренко.

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР.

Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".
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Топ коментарі
+11
Реально да. Что редкость в Раде. Жаль человека. Соболезнования родственникам.
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08.10.2021 11:24
+8
Чисто украинское убийство,из британского сериала "Чисто английское убийство...",вызывайте Пинкертона или Шерлока Голмса с доктором Ватсоном,иначе опять Безуглая вам очередного дерьма подкинет...
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08.10.2021 11:26
+6
Ща Мавзолейные дерьмоеды с ЛАХТЫ-2 повылазят со своими версиями...
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08.10.2021 11:30
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Реально да. Что редкость в Раде. Жаль человека. Соболезнования родственникам.
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08.10.2021 11:24 Відповісти
Яке ще "реально да"? Це шоха Коломойського, який блокував неугодні його хазяїну закони спамивши тисячі поправок. Здох і добре.
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08.10.2021 12:28 Відповісти
Чисто украинское убийство,из британского сериала "Чисто английское убийство...",вызывайте Пинкертона или Шерлока Голмса с доктором Ватсоном,иначе опять Безуглая вам очередного дерьма подкинет...
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08.10.2021 11:26 Відповісти
Порядочные депутаты ночью на такси не ездют!
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08.10.2021 11:29 Відповісти
якраз порядочні і їздять, а непорядочних возять кортеджами
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08.10.2021 11:39 Відповісти
Погибший и умерший, разные вещи. Но тут, уже герой, а Трускавцы не виноваты? Просто, может быть не вышел из кошмара? Штопор он и есть штопор, трудно выходить, поверьте на слово.
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08.10.2021 11:29 Відповісти
Ща Мавзолейные дерьмоеды с ЛАХТЫ-2 повылазят со своими версиями...
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08.10.2021 11:30 Відповісти
Який прям молодець, закопроекти проти Коломойського спамив поправками
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08.10.2021 11:32 Відповісти
Соболезнования родственникам,погибшего на боевом посту Депутата ВР.
*****Почерк мосада -
сердечная недостаточность , автомобильная катастрофа , выпадение из окна .т .д. Вспомним ЧеЧЕТОВА - выпал с 8 этожа, рассматривая птичек.
он сильно много знал...
Так как узнал количество шекелей за голову верховной Рады -
ВТОРОГО лица в государстве .

" И нет ничего тайного , чтобы не стало явным " .
ОТ Матвея, стих 5.
А где все это время был водитель такси (вопрос) и
почему не помог депутату , хотя бы дать воды .
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08.10.2021 11:38 Відповісти
Чтобы посадить актера Михаила Ефремова ярого критика Путлерской банды Гопников,якобы за смертельное ДТП,понабобилось всего 2 ФСБшника...,один по мобиле сообщил другому,Миша сидит в кафе на Арбате,а дальше дело техники,Мише берут пузырь водки или коньяка,подсажываются за его столик...пару раз налили,потом относят к машине,его готового сажают на заднее сиденье...,а второй ФСБшник садится за руль и совершенно случайно врезается в машину,настолько точно,что жуть...,а далее вы уже знаете...Мише дали срок...и теперь он уже не читает стишки поэта Орлуши...https://youtu.be/lbfRt8QtgYY смотрите эту ссылку
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08.10.2021 11:42 Відповісти
Потому и погиб, что был адекватным и порядочным.
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08.10.2021 11:48 Відповісти
Ахаха... смишно, пеши есчо!
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08.10.2021 15:19 Відповісти
У грудні 2019-го Поляков написав заяву про вихід з партії «Слуга народу»: «Я не можу бути в партії, де є кнопкодави, порохоботи, любителі рішалова і керівники, які в цьому замішані і все це покривають. Я йшов у політику саме для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником».
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08.10.2021 11:53 Відповісти
А що може про порядність говорити депутат Кучеренко, якщо вчора за гроші від Бені знімав разом з вівцями більш менш адекватного спікера Разумкова?
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08.10.2021 11:54 Відповісти
Аж дивуюсь, звідки, з якого свинарника, такі дубоголові боти беруться у Пець Лєксєїча.
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08.10.2021 12:03 Відповісти
Вам краще поцікавитися, звідки понабиралося свиней у свинарнику Косоворотки Гундосовича. Хоча там свиней навіть мало, одні офшорні кнурі.
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08.10.2021 12:15 Відповісти
А сутки назад, хоть кто-то , хоть что-то говорил о его положительных качествах???
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08.10.2021 11:59 Відповісти
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08.10.2021 12:00 Відповісти
АХАХАХАХ
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08.10.2021 12:47 Відповісти
 
 