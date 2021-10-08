Поляков був одним із найбільш адекватних і порядних депутатів, - Кучеренко
Загиблий Антон Поляков був одним із найбільш адекватних і порядних народних депутатів.
Про це перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Антон Поляков. Один із найбільш адекватних і порядних депутатів. Дуже неприємна новина просто приголомшила сьогодні.
Щиро співчуваю рідним. Шкода...", - написав Кучеренко.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР.
Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".
Будь ласка, зачекайте...
*****Почерк мосада -
сердечная недостаточность , автомобильная катастрофа , выпадение из окна .т .д. Вспомним ЧеЧЕТОВА - выпал с 8 этожа, рассматривая птичек.
он сильно много знал...
Так как узнал количество шекелей за голову верховной Рады -
ВТОРОГОлица в государстве .
" И нет ничего тайного , чтобы не стало явным " .
ОТ Матвея, стих 5.
А где все это время был водитель такси (вопрос) и
почему не помог депутату , хотя бы дать воды .