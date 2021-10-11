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Моя отставка произошла с нарушениям закона о регламенте, - Разумков. ВИДЕО

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что его отставка прошла с нарушением регламента.

Об этом политик заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что некоторые мои коллеги считают, что закон — это я. Но это не так, закон для всех. Вы можете его читать так, как вам удобно, но он написан четко. Отставка произошла с нарушениям закона о регламенте, коллеги это знают", - сказал Разумков.

Он отметил, что во фракции "Слуга народа" не хватило голосов за его отставку, поэтому пришлось договариваться с другими фракциями.

Также читайте: Разумков: Около 50 "слуг" подходили ко мне и извинялись, что проголосовали за мою отставку

Автор: 

ВР (29258) отставка (3156) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+15
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11.10.2021 23:45
+15
э, не... этот цирк со срачем у слуг урода нужно продолжать мсотреть.
зеЛох офшорный и его шобла настолько феерические идиоты - что даже снять розумкова по процедуре НЕ смогли. И это при полном монобольшинстве голосов!

А дальше - суд и восстановление розумкова, что в очередной раз покажет насколько зелох и его шобла - тупые)
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11.10.2021 23:53
+10
Зеля теж розпустив попередню ВР незаконно і нинішню ВР можна вважати не легітимною.
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11.10.2021 23:54
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11.10.2021 23:45 Ответить
э, не... этот цирк со срачем у слуг урода нужно продолжать мсотреть.
зеЛох офшорный и его шобла настолько феерические идиоты - что даже снять розумкова по процедуре НЕ смогли. И это при полном монобольшинстве голосов!

А дальше - суд и восстановление розумкова, что в очередной раз покажет насколько зелох и его шобла - тупые)
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11.10.2021 23:53 Ответить
Если "Отставка произошла с нарушениям закона о регламенте..." - то ты незаконно передал полномочия и за это должен отвечать.

Разумков отвечает за соблюдение регламента - если он не был соблюдён - то не было и отставки. Следовательно Разумков вопреки своим обязанностям содействовал незаконному захвату власти и должен сидеть вместе с подельниками переворота!
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11.10.2021 23:46 Ответить
Так його ж усунули від головування в Раді на час розгляду питання про його звільнення...
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11.10.2021 23:49 Ответить
Он не имел права отдавать свои полномочия т.к. не было законной процедуры.
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11.10.2021 23:54 Ответить
если тебя тормознут гаишники, скажут, что ты под наркотой, и потянут на освидетельствование, ты предлагаешь прыгнуть за руль, и давить педаль, что бы не содействовать незаконному.
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12.10.2021 11:16 Ответить
О... Як це в стилі зеленої пошесті: незаконно звільнити людину і звинуватити в незаконному звільненні ... самого незаконно звільненного. Чудово-блискуче-зеленсько!
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12.10.2021 12:21 Ответить
очередной зебил, а если к милиционеру подойдёт уркоган и скажет: "ну ка отдай пистолет!"

а мент отдаст пистолет и побежит к журналистам жаловаться - у меня "бандит пистолет забрал - это незаконно!"

зебилыпля.
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12.10.2021 16:01 Ответить
Якщо було порушення регламенту, то голосуваня можна вважати не дійсним. Нехай звертається до суду, а не скиглить.
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11.10.2021 23:50 Ответить
Он не имел права отдавать свои полномочия т.к. не было законной процедуры.
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11.10.2021 23:55 Ответить
и как ты себе это представляешь? приковать себя к креслу в ВР или ...?
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11.10.2021 23:56 Ответить
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12.10.2021 02:26 Ответить
Не знаю как. не отдавать печать, не подписывать документы, объявить с трибуны что идёт незаконный захват власти (государственный переворот), обратиться, как должностное (первое) лицо страны за охраной в СБУ, милицию и государственную охрану.

а чмошники бегают по телеканалам и кричат - вот мы харошие, а нас обижают...

задрала срань не выполняющая свои обязанности - отсюда ВСЕ беды - несоблюдение законов и процедур.
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12.10.2021 08:25 Ответить
Чергове шоу 95 кварталу. Слуги обісрані, а Разумков білий та пухнастий. Я вже писав яка ціль цього спектаклю.
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12.10.2021 00:06 Ответить
Был такой деятель от сосИалистической партии Ткаченко, спикером ВР, с 98 по 2000 г. Так он никак не хотел покидать свой пост после всех законных решений ВР. Так некоторые депутаты предлагали ему подарить на память кресло, на котором он сидел, чтобы только ушел.
А Разумков из всей стаи ЗЕбанутого монобольшинства единственный умный депутат. Он тоже не раз нарушал закон, не давая опозиции высказываться с трибуны. Хоть он и умный ЗЕбанько, но ему не скоро удастся отмыться от этой тухлой ЗЕленой плесени.
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12.10.2021 08:00 Ответить
мужик, ты же написал "покидать свой пост после всех законных решений ВР"

А незаконное - это без выполнения процедур. Так может Вирастюк подойти и сказать
- ну ка отдай мне печать председателя.
- на, возьми - работай, а я побегу на телевидение говрить что меня незаконно сместили.
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12.10.2021 08:28 Ответить
Разумков не имел права передавать свои полномочия непонятно кому (если не были выполнены законодательные процедуры).

И вообще - мне кажется что Разумков просто играет роль в совместном шоу квартала 95 - якобы он не вместе с обосравшимися.
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11.10.2021 23:52 Ответить
Та він все-таки трохи розумніший за пересічних зелених, а тому допетрав, що пора валить...
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11.10.2021 23:56 Ответить
если вспомнишь - розумков и был "головой" зеЛоха офшорного во время выборов 19.
На ВСЕ встречи, дебаты и т.п. приходил именно розумков.. пока клован пускал сопли себе на одежду в видосиках
у клоуна квартального одна дорога - вниз, опираться на все более тупых "соратников"...
И это еще оптимистичный прогноз.. ибо как сказал кто-то из них:
"у нас бешенный дефицит кадров - никто из НОРМАЛЬНЫХ людей не хочет с нами сотрудничать, одни долпо*****"
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12.10.2021 00:00 Ответить
И с изнасилованием в кулуарах
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11.10.2021 23:48 Ответить
Как можно изнасиловать проститутку?
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11.10.2021 23:55 Ответить
пару лет назад незаконно предвыборная агитация велась незаконно, и ничего. пипл схавал, да и ты димон))
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11.10.2021 23:49 Ответить
Зеля теж розпустив попередню ВР незаконно і нинішню ВР можна вважати не легітимною.
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11.10.2021 23:54 Ответить
Распустил незаконно и породил политический кризис... А любой такой кризис решается только на досрочных выборах...
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12.10.2021 02:01 Ответить
гламурну свиню відірвали від корита, і вона почала ображено хрюкати.
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11.10.2021 23:54 Ответить
Поздно,Димон,пить "Боржоми". Знал ведь о готовящейсе каке,так надо было принимать меры, а не расчитывать на закон о регламенте. Почти три года возглавлял ВР, а еще не понял,что для мелких мошеников на кшталт АраХамов и его друзей-однопартийцев нормальных законов не существует в принципе, существуют только законы дикого стада (что и было продемонстрировано в Трускавце). Так что не уподобляйся "легитимному" шапкокраду, оравшего на всех кацапских перекрестках о незаконности его отстранения от власти, а готовься к серьезной борьбе с бывшими "товарищами". Может,повезет.
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12.10.2021 06:12 Ответить
По моєму, всім пох. Навіть самому Дурачкову.
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11.10.2021 23:58 Ответить
Ну, Разумков не по-дитячому мочить зелених! Вони стоять, як обі*рані
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12.10.2021 00:04 Ответить
Они от рождения с переполненными штанами. Удивляет другое,с чего 73 процентам от голосующих захотелось отведать их гуано?
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12.10.2021 01:14 Ответить
Маладой рыгианал вспомнил про какие-то законы))))
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12.10.2021 00:08 Ответить
Разумков легитимный спикер)
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12.10.2021 00:31 Ответить
Тю ! Так він же на усіх ефірах заявляв що мовляв « за крісло не тримаюся»
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12.10.2021 00:46 Ответить
Так він і не тримається, ні руками, ні зубами. Відставили, він і сказав - хрін з вами. От тільки яким боком твоє "тю" до порушення закону монозбродом?
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12.10.2021 15:01 Ответить
А ти лише помітив ,як монозброд порушує регламент ? А коли овочеві риги голосували рогами і копитами за « драконівські закони» , чи пєдро евроінтегратор при виключеному табло і вигнавши журналістів за особливий статус колоборантам на Донбасі - всьо було в порядку ?
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12.10.2021 20:39 Ответить
Здесь не борьба добра со злом. Разумков почти всегда в главных вопросах голосовал так как голосовала вся фракция СН.
Здесь наверняка клонирование подконтрольных Бене партий. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии, хитрого карабаса Бени.
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12.10.2021 01:25 Ответить
Протистояння Зеленский - Разумков це шоу для плебса легковірних.
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12.10.2021 01:26 Ответить
https://youtu.be/Vvsrt0cSHu4?t=1 Никого не жалко, никого...
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12.10.2021 01:57 Ответить
це просто турбо режим! Все в нормі.
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12.10.2021 02:11 Ответить
Без водки с метадоном не разобраться, шо он плетет
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12.10.2021 02:22 Ответить
Панове, а є хтось в цій гілці фаховий юрист? Просто хочеться почути фахову думку, а саме - які наслідки можуть бути, якщо відставка голови ВР відбулася з порушенням Регламенту ВР?
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12.10.2021 06:22 Ответить
А звернутися в суд, що перешкоджає? Острах позбавлення депутатства? Арахамія вже натякнув напряму.
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12.10.2021 06:42 Ответить
Только его отставка прошла с нарушением? А все остальные проекты законов Разумков принимал согласно регламенту? Не в турборежиме? А самый главный закон о земле он как протянул?
Сколько можно ходить и ныть? Ноет и ноет, задолбало видеть его это лицо в ящике.
Ушел бы, наконец, по-мужски.
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12.10.2021 07:04 Ответить
Что посеешь - то и пожнешь! Закон природы.
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12.10.2021 07:06 Ответить
В свете документов Пандора пейперс отстранение разумкова выглядит иначе. В случае отстранения или отставки зелоха, власть перешла бы к разумкову.
Возможно, беня решил перестраховаться таким образом.
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12.10.2021 07:59 Ответить
не ну вполне ынтеллигентно выглядит, кива отдыхает
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12.10.2021 14:10 Ответить
Этот лощеный рускамирец сам не раз и не два нарушал закон "О регламенте ВРУ". Яркий и вопиющий пример ночной ЗЕкон о "Базарной распродаже земли".
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12.10.2021 08:04 Ответить
Закон против малого бизнеса тоже протащили с нарушениями,но ты тихо молчал,теперь даже если тебя незаконно затолкают за решетку никто не пожалеет.
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12.10.2021 08:24 Ответить
сейчас димон начнет вздрачивать зелень по полной программе... надо же как-то и кому-то от вагнергейта и зеленых оффшоров отвлекать...
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12.10.2021 08:25 Ответить
Занудный типаж...
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12.10.2021 08:34 Ответить
Ще одного від корита відігнали. І починається скавуління: незаконно, політична мотивація, я не заслужив і т.д.
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12.10.2021 08:47 Ответить
Хато сколько видгодованых зеленых свиней получили более хлебные места у того корыта
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12.10.2021 10:27 Ответить
святе місце пустим не буває )
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12.10.2021 10:40 Ответить
Урод ..вспомнил о законах))
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12.10.2021 09:06 Ответить
нічого дивного! Зелені обіцяли "зруйнувати цю державу", вони це й виконують
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12.10.2021 09:50 Ответить
"Для того чтобы получить гражданство некоторых европейских стран, например, Греции, Болгарии или Румынии, гражданам Украины достаточно было доказать свою принадлежность к национальностям этих стран." ...
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12.10.2021 10:52 Ответить
ПНХ дитя "ПР"
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12.10.2021 10:58 Ответить
Блин, столько комментариев по совершенно бесполезному поводу! Сначала Разумкова обкакали, потом он сам обкакался, а тут на форуме разнюхивают.
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12.10.2021 11:17 Ответить
Похож на обиженного ребенка.
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12.10.2021 11:26 Ответить
Задолбал "регламентёр", говорил не будет цеплятся за кресло, какого хрена на всех каналах пиарится на отставке, назад всё равно уже не возьмут.
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12.10.2021 12:14 Ответить
Не плач девчонка...
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12.10.2021 12:22 Ответить
Раньше надо было законность утверждать, что посеет чел, то и пожнет. Читай Библию
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12.10.2021 14:04 Ответить
http://www.bible-for-you.org/Biblio/bible/by.php
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12.10.2021 14:07 Ответить
Зелена пліснява робить зі свого члена великомученика, як запасний варіант на вибори препизедента.
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12.10.2021 17:08 Ответить
Да какой там великомученник?Просто перестал дуть в"зеленый"парус,на том и погорел
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13.10.2021 09:46 Ответить
 
 