Моя отставка произошла с нарушениям закона о регламенте, - Разумков. ВИДЕО
Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что его отставка прошла с нарушением регламента.
Об этом политик заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Я понимаю, что некоторые мои коллеги считают, что закон — это я. Но это не так, закон для всех. Вы можете его читать так, как вам удобно, но он написан четко. Отставка произошла с нарушениям закона о регламенте, коллеги это знают", - сказал Разумков.
Он отметил, что во фракции "Слуга народа" не хватило голосов за его отставку, поэтому пришлось договариваться с другими фракциями.
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зеЛох офшорный и его шобла настолько феерические идиоты - что даже снять розумкова по процедуре НЕ смогли. И это при полном монобольшинстве голосов!
А дальше - суд и восстановление розумкова, что в очередной раз покажет насколько зелох и его шобла - тупые)
Разумков отвечает за соблюдение регламента - если он не был соблюдён - то не было и отставки. Следовательно Разумков вопреки своим обязанностям содействовал незаконному захвату власти и должен сидеть вместе с подельниками переворота!
а мент отдаст пистолет и побежит к журналистам жаловаться - у меня "бандит пистолет забрал - это незаконно!"
зебилыпля.
а чмошники бегают по телеканалам и кричат - вот мы харошие, а нас обижают...
задрала срань не выполняющая свои обязанности - отсюда ВСЕ беды - несоблюдение законов и процедур.
А Разумков из всей стаи ЗЕбанутого монобольшинства единственный умный депутат. Он тоже не раз нарушал закон, не давая опозиции высказываться с трибуны. Хоть он и умный ЗЕбанько, но ему не скоро удастся отмыться от этой тухлой ЗЕленой плесени.
А незаконное - это без выполнения процедур. Так может Вирастюк подойти и сказать
- ну ка отдай мне печать председателя.
- на, возьми - работай, а я побегу на телевидение говрить что меня незаконно сместили.
И вообще - мне кажется что Разумков просто играет роль в совместном шоу квартала 95 - якобы он не вместе с обосравшимися.
На ВСЕ встречи, дебаты и т.п. приходил именно розумков.. пока клован пускал сопли себе на одежду в видосиках
у клоуна квартального одна дорога - вниз, опираться на все более тупых "соратников"...
И это еще оптимистичный прогноз.. ибо как сказал кто-то из них:
"у нас бешенный дефицит кадров - никто из НОРМАЛЬНЫХ людей не хочет с нами сотрудничать, одни долпо*****"
Здесь наверняка клонирование подконтрольных Бене партий. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии, хитрого карабаса Бени.
Сколько можно ходить и ныть? Ноет и ноет, задолбало видеть его это лицо в ящике.
Ушел бы, наконец, по-мужски.
Возможно, беня решил перестраховаться таким образом.