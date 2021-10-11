Моя отставка произошла с нарушениям закона о регламенте, - Разумков. ВИДЕО

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что его отставка прошла с нарушением регламента.

Об этом политик заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что некоторые мои коллеги считают, что закон — это я. Но это не так, закон для всех. Вы можете его читать так, как вам удобно, но он написан четко. Отставка произошла с нарушениям закона о регламенте, коллеги это знают", - сказал Разумков.

Он отметил, что во фракции "Слуга народа" не хватило голосов за его отставку, поэтому пришлось договариваться с другими фракциями.

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