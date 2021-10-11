Моя відставка відбулася з порушенням закону про регламент, - Разумков. ВIДЕО

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що його відставка відбулася з порушенням регламенту.

Про це політик заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розумію, що деякі мої колеги вважають, що закон - це я. Але це не так, закон для всіх. Ви можете його читати так, як вам зручно, але він написаний чітко. Відставка відбулася з порушенням закону про регламент, колеги це знають", - сказав Разумков.

Він зазначив, що у фракції "Слуга народу" не вистачило голосів за його відставку, тому довелося домовлятися з іншими фракціями.

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