Как депутатство улучшает жизнь нардепов из "Слуги народа", - расследование. ВИДЕО

Журналисткой BIHUS info Марии Землянской проанализировано состояние и бизнес непубличных нардепов из президентской партии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в блоге журналистки.

"Эпоха бедности закончилась? Ну, если у вас нет, то у некоторых из "Слуг Народа" точно. Как за 2 года депутатства обжиться имениями в Козине и научиться покупать тачки подешевке?", - отмечается в блоге.

"Друг Шария на Гелике Дубинского (конечно же, незадекларированном), нардепа Негулевского, компания которого натендерила миллионы на "большом строительстве". А еще обнаружены фантастические скиллы депутата Брагаря, который купил старую евробляху, но гоняет на новенькой незадекларированной Тойоте. Все о конце эпохи бедности от "слуг", - говорится в описании видеоблога.

