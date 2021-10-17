РУС
16 005 95

Как депутатство улучшает жизнь нардепов из "Слуги народа", - расследование. ВИДЕО

Журналисткой BIHUS info Марии Землянской проанализировано состояние и бизнес непубличных нардепов из президентской партии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в блоге журналистки.

"Эпоха бедности закончилась? Ну, если у вас нет, то у некоторых из "Слуг Народа" точно. Как за 2 года депутатства обжиться имениями в Козине и научиться покупать тачки подешевке?", - отмечается в блоге.

"Друг  Шария на Гелике Дубинского (конечно же, незадекларированном), нардепа Негулевского, компания которого натендерила миллионы на "большом строительстве". А еще обнаружены фантастические скиллы депутата Брагаря, который купил старую евробляху, но гоняет на новенькой незадекларированной Тойоте. Все о конце эпохи бедности от "слуг", - говорится в описании видеоблога. 

+25
17.10.2021 20:34
+15
КБ «Луч» не отримало від Міноборони жодних замовлень на ПТРК на 2022 рік (фото, відео)

https://tverezo.info/post/145734
17.10.2021 20:29
+14
Саме так.
17.10.2021 20:56
КБ «Луч» не отримало від Міноборони жодних замовлень на ПТРК на 2022 рік (фото, відео)

https://tverezo.info/post/145734
17.10.2021 20:29
Користильов писав, що ЗСУ забезпечене Стугнами і Корсарами на 50% від потреби. Але Зєсранцю потрібні гроші для розробки та оплати транспортування модуля на Місяць. Дурдом? Звісно дурдом.
17.10.2021 20:42
Гроші треба мити на дорогах. Ще стільки грунтових в країні - на три десятки років вистачить. От тоді вже можна і на місяць. Але це для лохів.
17.10.2021 21:19
Обнагліли. Раніше такого не було.
17.10.2021 20:29
Вони ж прийшли як самі чесні і ШО?
Нафіга нам парламент воровитих бабуїнів замість розумних та відповідальних ?
17.10.2021 20:31
Дозвольте поцікавитися, а хто були такі відповідальні ************* ? Мажиротарщики із попереднього складу Ради?
17.10.2021 20:34
Мова іде про теперішніх. Не переводь стрілки.
17.10.2021 20:37
Я писав про мажиротарщиків 2014-2019 років. І писав Ксєнії.
17.10.2021 20:39
А я писав «так треба». Заспокійьесь.
17.10.2021 20:40
И именно поэтому вы привели к власти еще хуже? Логика инфантильного совка.
17.10.2021 20:42
Коли такі були?
17.10.2021 20:35
За Адама і Єви.
17.10.2021 20:38
В минулому скликанні.
17.10.2021 20:38
17.10.2021 20:38
Йой, який же тупенький, курвочка подоляка)
17.10.2021 20:39
Поцікався ким зараз працює Гаврилюк.
17.10.2021 20:47
То він лох з точки зору виборця Зелених. От вони б свого не впустили.
17.10.2021 20:55
Саме так.
17.10.2021 20:56
Ви молодець. Просто я не зразу зрозумів тонкого тролінгу.
17.10.2021 20:39
Ваше завдання розповісти зебілам, що вони не такі вже і лохі, бо ж всі депутати рано чи пізно багатіють і нічого не роблять.
Але це ж не правда.
Ніщо не змиє позор із зебілів за їхній сороміцький вибір.
17.10.2021 20:48
А я про що? Вони при любій владі купались в розкоші.
17.10.2021 20:51
Хто вони ?
Такого балагану навіть біглий овоч собі не дозволяв. А тут прийшли голодранці з баблом воювати. Обіцяли зміни, посадки... І що ? Швидко здулись. І гірше не це. А те що вони тупі і залежні від зеленського. Тому і небезпечні для решти українців.
17.10.2021 21:05
Медведчука притисли, до Труханова потихеньку справа доходить. Чи тобі повилазило?
17.10.2021 21:11
Не смішіте. Притиснули хіба що місце вашої....кхм ...совісті ?
17.10.2021 21:14
Для чого мені вас смішити? Ви все життя з посмішкою.
17.10.2021 21:16
ти краще на себе зебабуїнчику подивись😄зебуінізм - важкий діагноз))

Думати може тільки людина , у приматів є тільки рефлекси
18.10.2021 11:06
тому я і не здивований що ти весь час в спамі сидиш.
18.10.2021 11:07
Вам краще не заливати мережу горілкою. Бо тоді ви думки дописувачів не вловлюєте, і такі дурниці верзете, дядьку, що сечі нема.
17.10.2021 21:10
Не подобається - не читай, гуляй мимо.
17.10.2021 21:12
Але ж ви від того не протверезієте. А от якщо змія зеленого кинете, тоді, з часом, і мова заплітатися припинить.
17.10.2021 21:30
Проектуєте свою нездорову тягу до алкоголю на оточуючих?
17.10.2021 21:34
Почитайте себе за три дні, якщо сурми охолонуть. Може усвідомите, чому вам нагадують про брак розуміння.
17.10.2021 21:53
Та мені якось пох на скавуління місцевих ботів. Робота у них така.
17.10.2021 21:56
Облиште юродивого. Тут щось на кшталт дитячого садка: він написав останній, значить переміг. І не важливо яку дурницю він написав. Проте він досить кумедний.
17.10.2021 22:04
Дуже добре, що у вас є якась своя точка зору, якою б вона не була. Але насправді ваша думка нікого не хвилює. Крім вас звісно. )
17.10.2021 22:19
А от ваша думка дуже кумедна. Тому пишіть ще.
18.10.2021 20:02
То дядька сам собі президент!
17.10.2021 21:15
З кожним роком незалежності апетіти делопутів ,гельмінтів-політиканів ростут !!!)))
17.10.2021 20:42
Просто щоб знати з ким маю справу, Зе виборець?
17.10.2021 20:37
Чуму ти раптом вирішив, що у нас якась справа? Ми живемо у вільній країні і кожен має право викладати тут свій погляд на події. Ти мені і нах не потрібен.
17.10.2021 20:45
Сто відсотків із секти Мивсіпрезиденти! Дякую за відповідь.
17.10.2021 20:48
У тебе гарно виходить спілкуватись самому з собою. Розумний хлопчик.
17.10.2021 20:53
Ну все, капітулюю. Урил просто.
17.10.2021 20:55
Дурному не скучно і одному
17.10.2021 20:57
То от чому ви вовк одинак )
17.10.2021 21:10
Та ні, то Віталік, тихо сам з собою, правою рукою. )
17.10.2021 21:13
не звертайте уваги на дебіла,його походу при народженні повитуха об долівку стукнула голівкою,і напевно не один раз.🤣
18.10.2021 11:12
Так они сами выдали на гора свой главный девиз

17.10.2021 20:41
Це не депутати, а проплачені кнопкодави.
По фізіономіях видно, як вони розжились. Мільйонерами стали...
А як себе почувають їхні обдурені виборці - будуть коментарі?
17.10.2021 20:30
зебобики облизываются на чужой каравай. Но самим придется довольствоваться заплесневелой горбушкой
17.10.2021 20:32
За що боролись зебільні смєтуни ??? Їжте не обляпайтесь !!!)))
17.10.2021 20:34
17.10.2021 20:34
Шедевр!
17.10.2021 20:36
новые литса оказались ненажерливыми харями )))) ой как невдобно получилось )))
17.10.2021 20:35
Что характерно, жизнь улучшается практически у всех депутатов, независимо от фракции и номера созыва.
Одни начинают в лотерею систематически выигрывать, другие вспоминают, что забыли лимоны зарегистрировать...
17.10.2021 20:35
А іх найблужче оточення дуже вдалими бізнесменами ,-вуменами та -грандмамами !!!)))
17.10.2021 20:38
А вам не стыдно, то ваша тёща, в свои 87 лет содержит вашу семью, катает вас на своих джипах, отдала вам один из своих коттеджей, управляет нефтяной и строительной компанией, а вы, здоровый мужик, сидите целыми днями в прокуратуре, бумажки перебираете?
17.10.2021 20:47
Що поробиш ,алеж "Мама любит скорость" !!!))))
17.10.2021 20:49
Депутати попереднього скликання були набагато кращі. В цьому переконана моя сусідка баба Галя.
17.10.2021 20:37
Не переводь стрілки-прийом знаний.
17.10.2021 20:38
А яка твоя особиста думка ? Буи колись чесні депутати ?
17.10.2021 20:42
Какое отношение это имеет к текущей ситуации? Прятаться за спинами других у зебилья не получится.
17.10.2021 20:44
Хіба я у тебе запитував?
17.10.2021 20:49
Какая разница, кто тебе отвечает, если ответ правильный. А ответ таков(еще раз, для непонятливых): спрятать собственное паскудство за чужой спиной зебилью не удастся.
17.10.2021 20:54
Маєш право на свою особисту точку зору, якою б вона не була.
17.10.2021 20:56
Особенно, если она правильная. Да, маю право.
17.10.2021 20:58
Ясно. Ви самі собі вирішили, що вона правильна. Чому б ні? Свої думки завжди здаються геніальним. Правильно?
17.10.2021 21:01
Нет, не всегда. Я достаточно критично к себе отношусь. Но в данном вопросе ответ именно таков: до бесконечности задаваться вопросом, что там было раньше и тем самым пытаться прикрыть паскудство теперешней власти с формальным главой зеленским не получится. Все, прошлое ушло и не вернется. Теперь есть настоящее, которое есть наиболее мерзким за все тридцать лет после распада СССР.
17.10.2021 21:05
Що пропонуєте?
17.10.2021 21:14
Импичмент, перевыборы президента и Рады. Эта власть должна уйти, а ее деятельность расследовать.
17.10.2021 21:19
Ну звісно. Кожна маленька опозиційна партія мріє про це. Щось заважає втілити задумки в життя?
17.10.2021 21:32
Что ручью мешает стать рекой? Да ничего.
17.10.2021 21:37
Ото ж бо.
17.10.2021 21:41
ну ты стахановец! можно сказать, многостаночник! форма оплаты сдельно-премиальная?
18.10.2021 07:42
Не рівняй всіх по собі
18.10.2021 07:44
все таки на работе. это сколько же у вас смена длится?
18.10.2021 07:48
Не можу заборонити вам ваші фантазії. Тим більше що нікого крім вас вони не цікавлять.
18.10.2021 08:00
мдаа! лучше бы ты был негодяем, чем идиотом!
18.10.2021 08:05
Мені якось пох на твої побажання
18.10.2021 08:20
не звертайте увагии на дебіла без мізків😂таких в країні нажаль ще багато.
18.10.2021 11:17
Навіть останній зебіл розуміє ,що в усіх негараздах винні "папередники" ,особливо невгамовний та всюдисущий Порох ,підступний, панамсько-мальдівський олігарх !!!)))
17.10.2021 20:54
17.10.2021 20:37
Бигус решил вступить в игру за гранты
17.10.2021 20:47
Вообще на хрена напряжённо учиться, тяжело работать, порой отказывать себе в необходимом, если просто нужно в нужное время нажать нужную кнопку и - вуаля! жизнь заиграла новыми красками!
17.10.2021 20:49
17.10.2021 20:51
🤣🤣👍
18.10.2021 11:18
Наши слуги- оказались суки продажные -грабящие народ
17.10.2021 20:57
Почему именно только эти? Все, кто "туда" попадает все 30 лет Независимости через квартал становятся на известный путь - не обделить себя!!! Что до сих пор не заметили? И кардинально что-то меняться не будет - идеальные, кристально чистые за всё время существования людей на земле, ещё почему-то не родились. Поэтому смена Президента и ВР с Кабмином - это смена декораций без смены существа этих органов власти, просто появляется новый круг желающих пожить нормально за счет других.
18.10.2021 12:59
Шо ж такоє?! Бігус змінює орієнтацію?! А де ж про Пороха?! Де про Свинарчуків?! Ти, падла, привів зелену потвору до влади! І нехєр тут целкою безуглою вихилятися!
17.10.2021 21:11
Кредо искренних лизоблюдов

Примитивно, как белый свет:

Есть корыто - а свиньи будут.

В них всегда недостатка нет.

(Н.Третьяк)
17.10.2021 21:12
17.10.2021 22:40
красиво жить не запретишь, а бедно не заставишь...
17.10.2021 23:56
18.10.2021 10:59
 
 