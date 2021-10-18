Презентация программы "Триллион долларов для Украины" Украинского института будущего. ВИДЕО
Украинский институт будуещего при участии Андрея Илларионова представляет новую программу "Триллион долларов для Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Андрей Илларионов убеждает, что ВВП в один триллион для Украины - это не сказки и не фантазии, а абсолютно реальная цель.
По его словам, ВВП Украины может расти на 7-8% в год. Таким образом, каждые 10 лет он может удваиваться. Если такой темп будет поддерживаться 20 лет, украинский ВВП достигнет уровня 1 трлн долларов.
Для этого Украине нужна последовательная экономическая политика. В чем именно она должна состоять - смотрите в презентации.
Только вот, живут они не очень долго.
Гибнут в дтп, тонут в море, падают в пропасть и тд.
Іларіонова
Й це було сказано ще в тихі для вови часи-червень 2021 р , а шо тяпєрь страшно й подумати, яка срака для вовоЄрмаківщини - й тут й згодився Іларіонов
эй любители обещанных дешовых тарифов вам привет от голоборотьки
Если поднять цены на газ, отопление, вывоз мусора ... в 10 раз, ВВП сразу утроится!