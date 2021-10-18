РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3884 посетителя онлайн
Новости Видео
6 767 63

Презентация программы "Триллион долларов для Украины" Украинского института будущего. ВИДЕО

Украинский институт будуещего при участии Андрея Илларионова представляет новую программу "Триллион долларов для Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Андрей Илларионов убеждает, что ВВП в один триллион для Украины - это не сказки и не фантазии, а абсолютно реальная цель.

По его словам, ВВП Украины может расти на 7-8% в год. Таким образом, каждые 10 лет он может удваиваться. Если такой темп будет поддерживаться 20 лет, украинский ВВП достигнет уровня 1 трлн долларов.

Для этого Украине нужна последовательная экономическая политика. В чем именно она должна состоять - смотрите в презентации.

Читайте: Илларионов возглавил программу "Триллион долларов для Украины" в Украинском институте будущего

Автор: 

Илларионов Андрей (58) Украинский институт будущего (24)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Зебилы, для вас элементарный расчёт: миллиард деревьев на Поле Чудес, и на каждом висит по штуке баксов. Вперёд, за лопаты.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:33 Ответить
+20
А почему не триллиард зелиардов? Недорабатывает 95 команда... Лысого на сцену с эбонитовой палочкой!
показать весь комментарий
18.10.2021 18:34 Ответить
+15
показать весь комментарий
18.10.2021 18:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.10.2021 18:29 Ответить
Я теж так думаю. Шапіто95 не зхаває, подавиться або попа склеїться
показать весь комментарий
18.10.2021 19:41 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 18:30 Ответить
Бамбармия, зебобики.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:31 Ответить
Зебилы, для вас элементарный расчёт: миллиард деревьев на Поле Чудес, и на каждом висит по штуке баксов. Вперёд, за лопаты.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:33 Ответить
А почему не триллиард зелиардов? Недорабатывает 95 команда... Лысого на сцену с эбонитовой палочкой!
показать весь комментарий
18.10.2021 18:34 Ответить
ЗЕленые укурки вновь в стадии обострения...
показать весь комментарий
18.10.2021 18:35 Ответить
Это агент , глубоко законспирированый агент . Как он 14-15 деморализировал украинцев никогда не забуду
показать весь комментарий
18.10.2021 18:35 Ответить
Новий Міхо- тільки вже абсолютно Путінський ,слухайте Швеця на ЮТУБ про цього "антипутінця"
показать весь комментарий
18.10.2021 18:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iRe-6WVQb_0 https://www.youtube.com/watch?v=iRe-6WVQb_0


21.06.2021 г. Юрий Швец: "Дезинформация Илларионова после саммита в Женеве"
показать весь комментарий
18.10.2021 18:56 Ответить
Я не розумію свинячого рохкання.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:39 Ответить
та квадрильйон, не відказуйте собі в задоволенні
показать весь комментарий
18.10.2021 18:39 Ответить
Квінтільйон,не менше,даю зуб)))...
показать весь комментарий
18.10.2021 18:42 Ответить
Осталось только узнать с какого перепуга ВВП начнет стабильно расти на 7-8% если промышленность в упадке а население вымирает и уезжает.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:39 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 18:39 Ответить
Интересно сколько денег ушло с бюджета на составление этого радужного плана?))
показать весь комментарий
18.10.2021 18:41 Ответить
о ***, во оно как ...
показать весь комментарий
18.10.2021 18:42 Ответить
Говорит что за 30 лет украинский ВВП снизился, а через 20 лет должен достичь триллиона.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:45 Ответить
Ты когда заходишь на этот сайт,вспоминаешь про убитых вами украинцев?Или так хочется сильно засунуть свои рога,шо плевать на совесть?Хотя у кого я спрашиваю....
показать весь комментарий
18.10.2021 19:32 Ответить
Чувак на самокаті вже розповідав. Проходили, знаємо.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:48 Ответить
"Илларион долларов для Украины" - так будет даже красивее звучать. Согласитесь, что в Евро или Фунтах было бы не так красиво.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:49 Ответить
И что такое курят что глючит на триллионы?
показать весь комментарий
18.10.2021 18:50 Ответить
https://youtu.be/o9zFsRUb8H4
показать весь комментарий
18.10.2021 18:51 Ответить
Как перекупались и ставились на гос ЗП боты и ломы гундосого
показать весь комментарий
18.10.2021 18:53 Ответить
через 20 лет буде трильон....комунизьм вже є, буде вам й трильон..почекайте
показать весь комментарий
18.10.2021 18:52 Ответить
Этот триллион будет на том миллиарде деревьев расти...или под деревьями???
показать весь комментарий
18.10.2021 18:52 Ответить
не... под мульярдом деревьями асфальт... который ведет к 100 школам, 100 детсадам , 100 стадионам, 100 библиотекам, 100 аэропортам и 100 космодромам в год... и маленькая тропинка в ЗЕлеЛенду и ХоліБосіВуду...
показать весь комментарий
18.10.2021 18:59 Ответить
Не знаю,но видимо ВР Ураины и ОП вообще оторваны от реальности или действительно что-то курят или чем-то колются,иначе никак нельзя объяснить их действия трезвым умом.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:53 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 18:55 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 18:55 Ответить
Только что на канале Блумберг ТВ сказали что Зеленский недоволен работой главы Нацбанка и хочет его сменить - у инвесторов началась очередная паника.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:00 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 19:01 Ответить
Хтось вірить , що радники уХйла можуть бути бувшими?
показать весь комментарий
18.10.2021 19:05 Ответить
Конечно бывают.
Только вот, живут они не очень долго.
Гибнут в дтп, тонут в море, падают в пропасть и тд.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:34 Ответить
становятся пропагандонами для Трумпа...
показать весь комментарий
18.10.2021 20:02 Ответить
Бу-га-га три раза . Этот год еще не закончен, возьмем за основу расчет прошлый. В уе ВВП составил 155 582 лимона. По расчетам этого великого ученого получается, что если 155,582 миллиардов умножить на 4, то получится триллион, а не 622,328 миллиарда. Срочно в школу, в младшие классы.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:13 Ответить
Да, а вы заметили прогресс? Деревьев был миллиард, баксов будет триллион. С содроганием жду очередной цяцянки на биллион хрен знает чего. А потом и биллиард нарисуется
показать весь комментарий
18.10.2021 19:18 Ответить
вообще-то биллион это и есть миллиард, натуральное число с единицей и 9-ю нолями
показать весь комментарий
18.10.2021 19:28 Ответить
Это по короткой шкале. По длинной - это 12 нулей. Я имел в виду длинную.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:08 Ответить
В мережі з'явилася тема наступного форуму: через двадцять років українці будуть жити при комунізмі
показать весь комментарий
18.10.2021 19:14 Ответить
Головна ціль Іларіонова , після вигнання з США знайти роботу в Україні. - Юрій Швець. двивимося з 21,5 хв багато цікавенького про
Іларіонова
https://www.youtube.com/watch?v=iRe-6WVQb_0
показать весь комментарий
18.10.2021 19:16 Ответить
Що цікаво, ЯК!!! коректний Швець , не обсираючи прямо нашого нелошистого , розбомблюючи Іларіонова , робить свою справу для просвіти 73-х відсоткових .

Й це було сказано ще в тихі для вови часи-червень 2021 р , а шо тяпєрь страшно й подумати, яка срака для вовоЄрмаківщини - й тут й згодився Іларіонов
показать весь комментарий
18.10.2021 19:26 Ответить
обоже. хмегалион долларов, и экономика зарастет, дадада.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:17 Ответить
Смішні до горя, ці зелебобіки )))
показать весь комментарий
18.10.2021 19:22 Ответить
Я вже 10 років на цензорі пишу одне і те саме ,а пан Іларіонов тільки зараз про це згадав про велику кількість держави у бізнесі. Є тільки один рецепт як повернути довіру інвесторів та започаткувати інвестиційний бум в Україні який збільшіть щорічний приріст ВВП в кілька разів .І цей рецепт прост це-економічний лібералізм.Повний вихід держави з бізнесу,одночасно реформувати антимонопольні органи які в країні наділі не працюють,наділивши їх більшою незалежністю від політики.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:26 Ответить
😀
показать весь комментарий
18.10.2021 19:28 Ответить
А почему не триллиард?
показать весь комментарий
18.10.2021 19:35 Ответить
Зебилам понравится. Могут уже прямо сейчас начинать представлять себе батоны, намазанные черной икрой.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:49 Ответить
Илларионов: Чем дольше Зеленский будет находиться на посту президента, тем больше ущерба нанесет Украине.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/illarionov-chem-dolshe-zelenskiy-budet-nahoditsya-na-postu-prezidenta-tem-bolshe-ushcherba-naneset-ukraine-ne-zhelaya-etogo-1492236.html https://gordonua.com/publications/illarionov-chem-dolshe-zelenskiy-budet-nahoditsya-na-postu-prezidenta-tem-bolshe-ushcherba-naneset-ukraine-ne-zhelaya-etogo-1492236.html

показать весь комментарий
18.10.2021 20:21 Ответить
Исходя из этого: Зеленский очень хороший Президент.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:38 Ответить
Очередная многоходовочка...
показать весь комментарий
18.10.2021 19:56 Ответить
"...І тут Остапа понесло!". А отой інститут майбутнього потрібно найменувати на честь Манілова (Н. Гоголь "Мертві душі"). Господи,їм негайно потрібно перебиратись із Банкової до палати №6. Ну,їй Богу, і сміх ігріх. Немає слів.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:00 Ответить
Илларионов это путинская консерва, умная и хитрая, легендированная, как "некогда поссорившийся с ху@лом"... Он "работает" на думающую часть украинской аудитории, поэтому в его "проповедях" вы не увидите тупой пропаганды в духе Соловьева и Секелева, расчитанной на зрителей "сКатов" и "кварталов", он в смысловой ряд своих выступлений хитро исподволь вплетает кремлевские пропагандистские тезисы, замаскированные под "экономические выводы" и "экономическую аналитику"... В своем выступлении "Триллион долларов для Украины" он в одном из выводов, где то ближе к концу своего выступления, говоря о выходе Украинской экономики из кризиса после военной агрессии его родины - Рашки, заявил, что мол Украина вышла из экономического кризиса в 2016 г., медленнее, чем могла бы, по причине "преступной банковской политики Гонтаревой и прошлой власти" ... Он слово в слово повторил один из главных тезисов кремлевской пропаганды периода предвыборной борьбы за пост президента 2019 г., раскручивавшийся тогда ЗЕлеными "слугами" ... И, почему-то Илларионов ни словом не обмолвился про то, что все банки, ликвидированные в период с 2014 по 2016 г. были неплатежеспособными, большинство из них использовалось, как "помойки" для обналичивания черного "нала" и уклонения от налогов. А национализация Приватбанка тогда не дала возможности его бывшему владельцу осуществить коллапс на банковском рынке Украины.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:30 Ответить
Штирлиц Илларионов...тебе пора на Дембель.... Плешивый тебе вернет на должность главного Дурака РАБссии... зуб даю
показать весь комментарий
18.10.2021 20:36 Ответить
а офшори не лопнуть?
показать весь комментарий
18.10.2021 20:39 Ответить
Штирлиц а зачем тебе Украина,Крым,кусок Донбасса и прочие Приднестровья с Абхазией?Илларионов посоветовал.....
показать весь комментарий
18.10.2021 20:42 Ответить
а в реальности вот это
https://biz.censor.net/resonance/3292974/shkoli_ditsadki_kupuyut_gaz_po_3545_tis_grn_a_chastina_naselennya_bude_splachuvati_vdvch_blshe
эй любители обещанных дешовых тарифов вам привет от голоборотьки
показать весь комментарий
18.10.2021 20:44 Ответить
умного негодяя вычислить легко...он даже скажет Крым это Украина....Илларионов их этого дерьма слеплен...
показать весь комментарий
18.10.2021 20:46 Ответить
Подолання корупції - от головний пріорітет
показать весь комментарий
18.10.2021 22:10 Ответить
Презентация программы "Триллион долларов для Украины" Украинского института будущего. Источник:

показать весь комментарий
18.10.2021 22:36 Ответить
ВВП за счет чего?
Если поднять цены на газ, отопление, вывоз мусора ... в 10 раз, ВВП сразу утроится!
показать весь комментарий
19.10.2021 10:19 Ответить
Илларионов - умница.
показать весь комментарий
20.10.2021 01:36 Ответить
 
 