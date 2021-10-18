Презентация программы "Триллион долларов для Украины" Украинского института будущего. ВИДЕО

Украинский институт будуещего при участии Андрея Илларионова представляет новую программу "Триллион долларов для Украины".

Андрей Илларионов убеждает, что ВВП в один триллион для Украины - это не сказки и не фантазии, а абсолютно реальная цель.

По его словам, ВВП Украины может расти на 7-8% в год. Таким образом, каждые 10 лет он может удваиваться. Если такой темп будет поддерживаться 20 лет, украинский ВВП достигнет уровня 1 трлн долларов.

Для этого Украине нужна последовательная экономическая политика. В чем именно она должна состоять - смотрите в презентации.

