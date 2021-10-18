УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3993 відвідувача онлайн
Новини Відео
6 767 63

Презентація програми "Трильйон доларів для України" Українського інституту майбутнього. ВIДЕО

Український інститут майбутнього за участю Андрія Ілларіонова представляє нову програму "Трильйон доларів для України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Андрій Ілларіонов переконує, що ВВП в один трильйон для України - це не казки і не фантазії, а абсолютно реальна мета.

За його словами, ВВП України може зростати на 7-8% на рік. Таким чином, кожні 10 років він може подвоюватися. Якщо такий темп підтримуватиметься 20 років, український ВВП досягне рівня 1 трлн доларів.

Для цього Україні потрібна послідовна економічна політика. У чому саме вона повинна полягати - дивіться в презентації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ілларіонов очолив програму "Трильйон доларів для України" в Українському інституті майбутнього

Автор: 

Ілларіонов Андрій (10) Український інститут майбутнього (24)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Зебилы, для вас элементарный расчёт: миллиард деревьев на Поле Чудес, и на каждом висит по штуке баксов. Вперёд, за лопаты.
показати весь коментар
18.10.2021 18:33 Відповісти
+20
А почему не триллиард зелиардов? Недорабатывает 95 команда... Лысого на сцену с эбонитовой палочкой!
показати весь коментар
18.10.2021 18:34 Відповісти
+15
показати весь коментар
18.10.2021 18:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.10.2021 18:29 Відповісти
Я теж так думаю. Шапіто95 не зхаває, подавиться або попа склеїться
показати весь коментар
18.10.2021 19:41 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 18:30 Відповісти
Бамбармия, зебобики.
показати весь коментар
18.10.2021 18:31 Відповісти
Зебилы, для вас элементарный расчёт: миллиард деревьев на Поле Чудес, и на каждом висит по штуке баксов. Вперёд, за лопаты.
показати весь коментар
18.10.2021 18:33 Відповісти
А почему не триллиард зелиардов? Недорабатывает 95 команда... Лысого на сцену с эбонитовой палочкой!
показати весь коментар
18.10.2021 18:34 Відповісти
ЗЕленые укурки вновь в стадии обострения...
показати весь коментар
18.10.2021 18:35 Відповісти
Это агент , глубоко законспирированый агент . Как он 14-15 деморализировал украинцев никогда не забуду
показати весь коментар
18.10.2021 18:35 Відповісти
Новий Міхо- тільки вже абсолютно Путінський ,слухайте Швеця на ЮТУБ про цього "антипутінця"
показати весь коментар
18.10.2021 18:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iRe-6WVQb_0 https://www.youtube.com/watch?v=iRe-6WVQb_0


21.06.2021 г. Юрий Швец: "Дезинформация Илларионова после саммита в Женеве"
показати весь коментар
18.10.2021 18:56 Відповісти
Я не розумію свинячого рохкання.
показати весь коментар
18.10.2021 18:39 Відповісти
та квадрильйон, не відказуйте собі в задоволенні
показати весь коментар
18.10.2021 18:39 Відповісти
Квінтільйон,не менше,даю зуб)))...
показати весь коментар
18.10.2021 18:42 Відповісти
Осталось только узнать с какого перепуга ВВП начнет стабильно расти на 7-8% если промышленность в упадке а население вымирает и уезжает.
показати весь коментар
18.10.2021 18:39 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 18:39 Відповісти
Интересно сколько денег ушло с бюджета на составление этого радужного плана?))
показати весь коментар
18.10.2021 18:41 Відповісти
о ***, во оно как ...
показати весь коментар
18.10.2021 18:42 Відповісти
Говорит что за 30 лет украинский ВВП снизился, а через 20 лет должен достичь триллиона.
показати весь коментар
18.10.2021 18:45 Відповісти
Ты когда заходишь на этот сайт,вспоминаешь про убитых вами украинцев?Или так хочется сильно засунуть свои рога,шо плевать на совесть?Хотя у кого я спрашиваю....
показати весь коментар
18.10.2021 19:32 Відповісти
Чувак на самокаті вже розповідав. Проходили, знаємо.
показати весь коментар
18.10.2021 18:48 Відповісти
"Илларион долларов для Украины" - так будет даже красивее звучать. Согласитесь, что в Евро или Фунтах было бы не так красиво.
показати весь коментар
18.10.2021 18:49 Відповісти
И что такое курят что глючит на триллионы?
показати весь коментар
18.10.2021 18:50 Відповісти
https://youtu.be/o9zFsRUb8H4
показати весь коментар
18.10.2021 18:51 Відповісти
Как перекупались и ставились на гос ЗП боты и ломы гундосого
показати весь коментар
18.10.2021 18:53 Відповісти
через 20 лет буде трильон....комунизьм вже є, буде вам й трильон..почекайте
показати весь коментар
18.10.2021 18:52 Відповісти
Этот триллион будет на том миллиарде деревьев расти...или под деревьями???
показати весь коментар
18.10.2021 18:52 Відповісти
не... под мульярдом деревьями асфальт... который ведет к 100 школам, 100 детсадам , 100 стадионам, 100 библиотекам, 100 аэропортам и 100 космодромам в год... и маленькая тропинка в ЗЕлеЛенду и ХоліБосіВуду...
показати весь коментар
18.10.2021 18:59 Відповісти
Не знаю,но видимо ВР Ураины и ОП вообще оторваны от реальности или действительно что-то курят или чем-то колются,иначе никак нельзя объяснить их действия трезвым умом.
показати весь коментар
18.10.2021 18:53 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 18:55 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 18:55 Відповісти
Только что на канале Блумберг ТВ сказали что Зеленский недоволен работой главы Нацбанка и хочет его сменить - у инвесторов началась очередная паника.
показати весь коментар
18.10.2021 19:00 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 19:01 Відповісти
Хтось вірить , що радники уХйла можуть бути бувшими?
показати весь коментар
18.10.2021 19:05 Відповісти
Конечно бывают.
Только вот, живут они не очень долго.
Гибнут в дтп, тонут в море, падают в пропасть и тд.
показати весь коментар
18.10.2021 19:34 Відповісти
становятся пропагандонами для Трумпа...
показати весь коментар
18.10.2021 20:02 Відповісти
Бу-га-га три раза . Этот год еще не закончен, возьмем за основу расчет прошлый. В уе ВВП составил 155 582 лимона. По расчетам этого великого ученого получается, что если 155,582 миллиардов умножить на 4, то получится триллион, а не 622,328 миллиарда. Срочно в школу, в младшие классы.
показати весь коментар
18.10.2021 19:13 Відповісти
Да, а вы заметили прогресс? Деревьев был миллиард, баксов будет триллион. С содроганием жду очередной цяцянки на биллион хрен знает чего. А потом и биллиард нарисуется
показати весь коментар
18.10.2021 19:18 Відповісти
вообще-то биллион это и есть миллиард, натуральное число с единицей и 9-ю нолями
показати весь коментар
18.10.2021 19:28 Відповісти
Это по короткой шкале. По длинной - это 12 нулей. Я имел в виду длинную.
показати весь коментар
18.10.2021 20:08 Відповісти
В мережі з'явилася тема наступного форуму: через двадцять років українці будуть жити при комунізмі
показати весь коментар
18.10.2021 19:14 Відповісти
Головна ціль Іларіонова , після вигнання з США знайти роботу в Україні. - Юрій Швець. двивимося з 21,5 хв багато цікавенького про
Іларіонова
https://www.youtube.com/watch?v=iRe-6WVQb_0
показати весь коментар
18.10.2021 19:16 Відповісти
Що цікаво, ЯК!!! коректний Швець , не обсираючи прямо нашого нелошистого , розбомблюючи Іларіонова , робить свою справу для просвіти 73-х відсоткових .

Й це було сказано ще в тихі для вови часи-червень 2021 р , а шо тяпєрь страшно й подумати, яка срака для вовоЄрмаківщини - й тут й згодився Іларіонов
показати весь коментар
18.10.2021 19:26 Відповісти
обоже. хмегалион долларов, и экономика зарастет, дадада.
показати весь коментар
18.10.2021 19:17 Відповісти
Смішні до горя, ці зелебобіки )))
показати весь коментар
18.10.2021 19:22 Відповісти
Я вже 10 років на цензорі пишу одне і те саме ,а пан Іларіонов тільки зараз про це згадав про велику кількість держави у бізнесі. Є тільки один рецепт як повернути довіру інвесторів та започаткувати інвестиційний бум в Україні який збільшіть щорічний приріст ВВП в кілька разів .І цей рецепт прост це-економічний лібералізм.Повний вихід держави з бізнесу,одночасно реформувати антимонопольні органи які в країні наділі не працюють,наділивши їх більшою незалежністю від політики.
показати весь коментар
18.10.2021 19:26 Відповісти
😀
показати весь коментар
18.10.2021 19:28 Відповісти
А почему не триллиард?
показати весь коментар
18.10.2021 19:35 Відповісти
Зебилам понравится. Могут уже прямо сейчас начинать представлять себе батоны, намазанные черной икрой.
показати весь коментар
18.10.2021 19:49 Відповісти
Илларионов: Чем дольше Зеленский будет находиться на посту президента, тем больше ущерба нанесет Украине.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/illarionov-chem-dolshe-zelenskiy-budet-nahoditsya-na-postu-prezidenta-tem-bolshe-ushcherba-naneset-ukraine-ne-zhelaya-etogo-1492236.html https://gordonua.com/publications/illarionov-chem-dolshe-zelenskiy-budet-nahoditsya-na-postu-prezidenta-tem-bolshe-ushcherba-naneset-ukraine-ne-zhelaya-etogo-1492236.html

показати весь коментар
18.10.2021 20:21 Відповісти
Исходя из этого: Зеленский очень хороший Президент.
показати весь коментар
18.10.2021 20:38 Відповісти
Очередная многоходовочка...
показати весь коментар
18.10.2021 19:56 Відповісти
"...І тут Остапа понесло!". А отой інститут майбутнього потрібно найменувати на честь Манілова (Н. Гоголь "Мертві душі"). Господи,їм негайно потрібно перебиратись із Банкової до палати №6. Ну,їй Богу, і сміх ігріх. Немає слів.
показати весь коментар
18.10.2021 20:00 Відповісти
Илларионов это путинская консерва, умная и хитрая, легендированная, как "некогда поссорившийся с ху@лом"... Он "работает" на думающую часть украинской аудитории, поэтому в его "проповедях" вы не увидите тупой пропаганды в духе Соловьева и Секелева, расчитанной на зрителей "сКатов" и "кварталов", он в смысловой ряд своих выступлений хитро исподволь вплетает кремлевские пропагандистские тезисы, замаскированные под "экономические выводы" и "экономическую аналитику"... В своем выступлении "Триллион долларов для Украины" он в одном из выводов, где то ближе к концу своего выступления, говоря о выходе Украинской экономики из кризиса после военной агрессии его родины - Рашки, заявил, что мол Украина вышла из экономического кризиса в 2016 г., медленнее, чем могла бы, по причине "преступной банковской политики Гонтаревой и прошлой власти" ... Он слово в слово повторил один из главных тезисов кремлевской пропаганды периода предвыборной борьбы за пост президента 2019 г., раскручивавшийся тогда ЗЕлеными "слугами" ... И, почему-то Илларионов ни словом не обмолвился про то, что все банки, ликвидированные в период с 2014 по 2016 г. были неплатежеспособными, большинство из них использовалось, как "помойки" для обналичивания черного "нала" и уклонения от налогов. А национализация Приватбанка тогда не дала возможности его бывшему владельцу осуществить коллапс на банковском рынке Украины.
показати весь коментар
18.10.2021 20:30 Відповісти
Штирлиц Илларионов...тебе пора на Дембель.... Плешивый тебе вернет на должность главного Дурака РАБссии... зуб даю
показати весь коментар
18.10.2021 20:36 Відповісти
а офшори не лопнуть?
показати весь коментар
18.10.2021 20:39 Відповісти
Штирлиц а зачем тебе Украина,Крым,кусок Донбасса и прочие Приднестровья с Абхазией?Илларионов посоветовал.....
показати весь коментар
18.10.2021 20:42 Відповісти
а в реальности вот это
https://biz.censor.net/resonance/3292974/shkoli_ditsadki_kupuyut_gaz_po_3545_tis_grn_a_chastina_naselennya_bude_splachuvati_vdvch_blshe
эй любители обещанных дешовых тарифов вам привет от голоборотьки
показати весь коментар
18.10.2021 20:44 Відповісти
умного негодяя вычислить легко...он даже скажет Крым это Украина....Илларионов их этого дерьма слеплен...
показати весь коментар
18.10.2021 20:46 Відповісти
Подолання корупції - от головний пріорітет
показати весь коментар
18.10.2021 22:10 Відповісти
Презентация программы "Триллион долларов для Украины" Украинского института будущего. Источник:

показати весь коментар
18.10.2021 22:36 Відповісти
ВВП за счет чего?
Если поднять цены на газ, отопление, вывоз мусора ... в 10 раз, ВВП сразу утроится!
показати весь коментар
19.10.2021 10:19 Відповісти
Илларионов - умница.
показати весь коментар
20.10.2021 01:36 Відповісти
 
 