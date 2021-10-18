Презентація програми "Трильйон доларів для України" Українського інституту майбутнього. ВIДЕО
Український інститут майбутнього за участю Андрія Ілларіонова представляє нову програму "Трильйон доларів для України".
Андрій Ілларіонов переконує, що ВВП в один трильйон для України - це не казки і не фантазії, а абсолютно реальна мета.
За його словами, ВВП України може зростати на 7-8% на рік. Таким чином, кожні 10 років він може подвоюватися. Якщо такий темп підтримуватиметься 20 років, український ВВП досягне рівня 1 трлн доларів.
Для цього Україні потрібна послідовна економічна політика. У чому саме вона повинна полягати - дивіться в презентації.
