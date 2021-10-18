Презентація програми "Трильйон доларів для України" Українського інституту майбутнього. ВIДЕО

Український інститут майбутнього за участю Андрія Ілларіонова представляє нову програму "Трильйон доларів для України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Андрій Ілларіонов переконує, що ВВП в один трильйон для України - це не казки і не фантазії, а абсолютно реальна мета.

За його словами, ВВП України може зростати на 7-8% на рік. Таким чином, кожні 10 років він може подвоюватися. Якщо такий темп підтримуватиметься 20 років, український ВВП досягне рівня 1 трлн доларів.

Для цього Україні потрібна послідовна економічна політика. У чому саме вона повинна полягати - дивіться в презентації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ілларіонов очолив програму "Трильйон доларів для України" в Українському інституті майбутнього