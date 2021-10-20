Мы не планируем вводить локдаун по всей Украине, - Шмыгаль. ВИДЕО
В настоящее время власть не планирует вводить тотальный локдаун на всей территории Украины.
Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не планируем вводить локдаун по всей стране и останавливать экономику, но как сказал на этой неделе президент, единственной альтернативой локдауну является вакцинация", - отметил Шмыгаль.
По его словам, больше всего украинцев сейчас вакцинируются в регионах, где уже введена "красная" зона. При этом премьер призвал не дожидаться перехода в "красную" зону, а уже сейчас вакцинироваться от коронавируса.
Он также напомнил, что с завтрашнего дня будут введены новые правила межобластных перевозок.
"Вакцинация и ограничения для невакцинированных позволят нам не вводить локдаун", - добавил Шмыгаль.
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Как бы РАБОТАЕМ!!!!
краще трошки почекати
крематорій впорається
Обыкновенное холуйство.
Испанский стыд. Может холуи Гундосика, как туркменские холуи туркменбаши облизывать будут?! Не пора ещё?