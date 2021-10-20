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Мы не планируем вводить локдаун по всей Украине, - Шмыгаль. ВИДЕО

В настоящее время власть не планирует вводить тотальный локдаун на всей территории Украины.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не планируем вводить локдаун по всей стране и останавливать экономику, но как сказал на этой неделе президент, единственной альтернативой локдауну является вакцинация", - отметил Шмыгаль.

По его словам, больше всего украинцев сейчас вакцинируются в регионах, где уже введена "красная" зона. При этом премьер призвал не дожидаться перехода в "красную" зону, а уже сейчас вакцинироваться от коронавируса.

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Он также напомнил, что с завтрашнего дня будут введены новые правила межобластных перевозок.

"Вакцинация и ограничения для невакцинированных позволят нам не вводить локдаун", - добавил Шмыгаль.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) перевозки (519) Шмыгаль Денис (2721) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+7
Тут ще одне. У випадку локдауну не можна вибивати борги за ЖКХ і вимагати відсотки за протермінування платежів.
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20.10.2021 13:23
+5
Кто бы сомневался? Платить вы не собираетесь однозначно. Все за счет местной власти.
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20.10.2021 13:17
+4
Вы ещё не привыкли? Если сказали, что не будет - однозначно введут течение пары недель.... (в самом тяжёлом случае, просто обзовут его по другому)
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20.10.2021 14:00
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Кто бы сомневался? Платить вы не собираетесь однозначно. Все за счет местной власти.
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20.10.2021 13:17 Ответить
Тут ще одне. У випадку локдауну не можна вибивати борги за ЖКХ і вимагати відсотки за протермінування платежів.
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20.10.2021 13:23 Ответить
Терміново переводити всіх по можливості на дистанційку! Учнів, студентів, соц працівників... Обмежити зібрання - штрафи для тих начальників, які порушують і влаштовують збори колектиів, масові заходи....
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20.10.2021 13:25 Ответить
І офшори на дистанційку? І велике кралівництво? 😨🤢
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20.10.2021 14:08 Ответить
Это да! гораздо легче кошмарить "антиваксеров"!
Как бы РАБОТАЕМ!!!!
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20.10.2021 13:22 Ответить
навіщо кошмарити антиваксерів?
краще трошки почекати
крематорій впорається
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20.10.2021 13:28 Ответить
Вот и я про то же! Но почему-то вся РАБОТА заключается именно в "борьбе за ЭТО!"
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20.10.2021 13:31 Ответить
тоді шоб мені до Нового року було не менш 50% вакцинованих!
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20.10.2021 13:25 Ответить
Отопление тоже входит в разряд, не планируем?
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20.10.2021 13:41 Ответить
я не можу зрозуміти навіщо ці йолопи розвалили совок?
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20.10.2021 13:47 Ответить
Нуну. А я вот за локдаун однозначно. Токо за полный, а не "этим можно" "а этим низзя"
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20.10.2021 13:49 Ответить
Вы ещё не привыкли? Если сказали, что не будет - однозначно введут течение пары недель.... (в самом тяжёлом случае, просто обзовут его по другому)
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20.10.2021 14:00 Ответить
"...но как сказал на этой неделе президент, единственной альтернативой локдауну является вакцинация"

Обыкновенное холуйство.
Испанский стыд. Может холуи Гундосика, как туркменские холуи туркменбаши облизывать будут?! Не пора ещё?
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20.10.2021 14:02 Ответить
Пощепіть проституток в першу чергу. Бо такими темпами довго не протягне держава. Особливо в м.Львові, Києві, Одесі та ін. Ця зараза розносить ще більшу заразу...
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20.10.2021 16:31 Ответить
Та так,і не треба.Нам досить отого 44-річного Лоха Дауна.
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20.10.2021 19:29 Ответить
 
 