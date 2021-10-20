Мы не планируем вводить локдаун по всей Украине, - Шмыгаль. ВИДЕО

В настоящее время власть не планирует вводить тотальный локдаун на всей территории Украины.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не планируем вводить локдаун по всей стране и останавливать экономику, но как сказал на этой неделе президент, единственной альтернативой локдауну является вакцинация", - отметил Шмыгаль.

По его словам, больше всего украинцев сейчас вакцинируются в регионах, где уже введена "красная" зона. При этом премьер призвал не дожидаться перехода в "красную" зону, а уже сейчас вакцинироваться от коронавируса.

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Он также напомнил, что с завтрашнего дня будут введены новые правила межобластных перевозок.

"Вакцинация и ограничения для невакцинированных позволят нам не вводить локдаун", - добавил Шмыгаль.