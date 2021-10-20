Ми не плануємо вводити локдаун по всій Україні, - Шмигаль. ВIДЕО
Зараз влада не планує вводити тотальний локдаун на всій території України.
Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не плануємо вводити локдаун по всій країні і зупиняти економіку, як сказав на цьому тижні президент, єдиною альтернативою локдауну є вакцинація", - зазначив Шмигаль.
За його словами, найбільше українців зараз вакцинуються в регіонах, де вже введена "червона" зона. При цьому прем'єр закликав не чекати переходу в "червону" зону, а вже зараз вакцинуватися від коронавірусу.
Він також нагадав, що з завтрашнього дня будуть введені нові правила міжобласних перевезень.
"Вакцинація та обмеження для невакцинованих дозволять нам не вводити локдаун", - додав Шмигаль.
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Как бы РАБОТАЕМ!!!!
краще трошки почекати
крематорій впорається
Обыкновенное холуйство.
Испанский стыд. Может холуи Гундосика, как туркменские холуи туркменбаши облизывать будут?! Не пора ещё?