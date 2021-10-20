Ми не плануємо вводити локдаун по всій Україні, - Шмигаль. ВIДЕО

Зараз влада не планує вводити тотальний локдаун на всій території України.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не плануємо вводити локдаун по всій країні і зупиняти економіку, як сказав на цьому тижні президент, єдиною альтернативою локдауну є вакцинація", - зазначив Шмигаль.

За його словами, найбільше українців зараз вакцинуються в регіонах, де вже введена "червона" зона. При цьому прем'єр закликав не чекати переходу в "червону" зону, а вже зараз вакцинуватися від коронавірусу.

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Він також нагадав, що з завтрашнього дня будуть введені нові правила міжобласних перевезень.

"Вакцинація та обмеження для невакцинованих дозволять нам не вводити локдаун", - додав Шмигаль.