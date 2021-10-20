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Ми не плануємо вводити локдаун по всій Україні, - Шмигаль. ВIДЕО

Зараз влада не планує вводити тотальний локдаун на всій території України.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не плануємо вводити локдаун по всій країні і зупиняти економіку, як сказав на цьому тижні президент, єдиною альтернативою локдауну є вакцинація", - зазначив Шмигаль.

За його словами, найбільше українців зараз вакцинуються в регіонах, де вже введена "червона" зона. При цьому прем'єр закликав не чекати переходу в "червону" зону, а вже зараз вакцинуватися від коронавірусу.

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Він також нагадав, що з завтрашнього дня будуть введені нові правила міжобласних перевезень.

"Вакцинація та обмеження для невакцинованих дозволять нам не вводити локдаун", - додав Шмигаль.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) перевезення (1015) Шмигаль Денис (4631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+7
Тут ще одне. У випадку локдауну не можна вибивати борги за ЖКХ і вимагати відсотки за протермінування платежів.
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20.10.2021 13:23
+5
Кто бы сомневался? Платить вы не собираетесь однозначно. Все за счет местной власти.
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20.10.2021 13:17
+4
Вы ещё не привыкли? Если сказали, что не будет - однозначно введут течение пары недель.... (в самом тяжёлом случае, просто обзовут его по другому)
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20.10.2021 14:00
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Кто бы сомневался? Платить вы не собираетесь однозначно. Все за счет местной власти.
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20.10.2021 13:17 Відповісти
Тут ще одне. У випадку локдауну не можна вибивати борги за ЖКХ і вимагати відсотки за протермінування платежів.
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20.10.2021 13:23 Відповісти
Терміново переводити всіх по можливості на дистанційку! Учнів, студентів, соц працівників... Обмежити зібрання - штрафи для тих начальників, які порушують і влаштовують збори колектиів, масові заходи....
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20.10.2021 13:25 Відповісти
І офшори на дистанційку? І велике кралівництво? 😨🤢
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20.10.2021 14:08 Відповісти
Это да! гораздо легче кошмарить "антиваксеров"!
Как бы РАБОТАЕМ!!!!
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20.10.2021 13:22 Відповісти
навіщо кошмарити антиваксерів?
краще трошки почекати
крематорій впорається
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20.10.2021 13:28 Відповісти
Вот и я про то же! Но почему-то вся РАБОТА заключается именно в "борьбе за ЭТО!"
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20.10.2021 13:31 Відповісти
тоді шоб мені до Нового року було не менш 50% вакцинованих!
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20.10.2021 13:25 Відповісти
Отопление тоже входит в разряд, не планируем?
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20.10.2021 13:41 Відповісти
я не можу зрозуміти навіщо ці йолопи розвалили совок?
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20.10.2021 13:47 Відповісти
Нуну. А я вот за локдаун однозначно. Токо за полный, а не "этим можно" "а этим низзя"
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20.10.2021 13:49 Відповісти
Вы ещё не привыкли? Если сказали, что не будет - однозначно введут течение пары недель.... (в самом тяжёлом случае, просто обзовут его по другому)
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20.10.2021 14:00 Відповісти
"...но как сказал на этой неделе президент, единственной альтернативой локдауну является вакцинация"

Обыкновенное холуйство.
Испанский стыд. Может холуи Гундосика, как туркменские холуи туркменбаши облизывать будут?! Не пора ещё?
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20.10.2021 14:02 Відповісти
Пощепіть проституток в першу чергу. Бо такими темпами довго не протягне держава. Особливо в м.Львові, Києві, Одесі та ін. Ця зараза розносить ще більшу заразу...
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20.10.2021 16:31 Відповісти
Та так,і не треба.Нам досить отого 44-річного Лоха Дауна.
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20.10.2021 19:29 Відповісти
 
 