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В России взорвался пороховой завод, погибли 16 человек. ВИДЕО

В цехе по производству пороха на заводе по производству синтетических волокон "Эластик" в Рязанской области произошел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По данным издания погибли 16 человек. При обследовании места пожара выживших не обнаружено.

В МЧС РФ сообщили, что всего в цехе находилась смена из 17 человек, один из них был госпитализирован.

Среди основных версий случившегося - нарушение технологических процессов. Как утверждают в МЧС, "угрозы населению нет". Пожар на заводе локализован.

Взрыв с жертвами на пороховом заводе в Рязанской области произошел на площадях частной компании, которая располагается на территории ФГУП Завод синтетических волокон "Эластик".

Также читайте: Причиной взрыва на арсенале в Калиновке стала диверсия, изучается причастность спецслужб РФ, - Венедиктова

Автор: 

взрыв (6795) россия (96057) Рязань (16)


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Топ комментарии
+70
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22.10.2021 11:54
+52
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22.10.2021 11:54
+46
Этот праздник ПОРОХОМ пропах!!!!
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22.10.2021 11:53
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22.10.2021 12:31 Ответить
тут интересна реакция охраны - горит и буй с ним, никто с места не тронулся...
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22.10.2021 12:35 Ответить
Ця новина зробила цей сонячний день ще більш ясравим і чудовим.Слава Україні і батько наш Бандера!
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22.10.2021 12:36 Ответить
А что на это ответит Воронеж?
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22.10.2021 12:37 Ответить
Воронєж відповість черговим великим прибиранням у бомбосховищах...
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22.10.2021 12:46 Ответить
А зря. Лучше бы самовыпилились тоже. Неужели в целом Воронеже нет ничего, что можно взорвать или сжечь?
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22.10.2021 12:49 Ответить
пятница молодец. есть повод выпить бокальчик пива за здоровье усопших! да еще и заводик не простой. спасибо тебе Боженкьа
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22.10.2021 12:44 Ответить
Чудова новина... особливо для п"ятниці Буде що святкувати на вихідні
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22.10.2021 12:45 Ответить
І що ви не кажіть, а кацапи вміють підняти настрій патріотам Матінки-України...
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22.10.2021 12:49 Ответить
Блин я уже волноваться начал, что-то давно в рахе ничего не падало и не взрывалось, там стабильность должна быть
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22.10.2021 12:58 Ответить
всего 16 фрагов, малотато будет
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22.10.2021 12:59 Ответить
"Тихо прийшов, тихо пішов...")))
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22.10.2021 13:03 Ответить
подъезд к заводику классичесий кацапский, яма на яме
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22.10.2021 13:06 Ответить
А зачем России порох ? Строить тоннели ? Нет. Убивать людей.
ТАК ПОЛУЧИТЕ !
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22.10.2021 13:46 Ответить
Воно,звісно,потрібно було б поспівчувати,але я не буду.
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22.10.2021 14:10 Ответить
Ничего не поделаешь ,порох вещь такая ,может и рвануть ,от и рвануло ..
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22.10.2021 14:52 Ответить
Мабуть хтось від кацапорогих сірники не сховав. От таке горе. Ми не тільки плагали, а ще й ржали довго довго. Так оно і є - свято, що ПОРОХОМ пропахло. Святкуэмо з вами - мокшанє
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22.10.2021 14:54 Ответить
Встречаются два чувака в небе, первый летит в низ, второй в верх
-Ты откуда?
-Я с самолета. А ты?
-А я с порохового завода.
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22.10.2021 15:37 Ответить
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22.10.2021 15:42 Ответить
Отличная пятничная новость!
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22.10.2021 16:05 Ответить
Кива выразит соболезнование дружискому нариду.
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22.10.2021 16:19 Ответить
В цехе по производству пороха на заводе по производству синтетических волокон "Эластик" в Рязанской области произошел взрыв. Источник:
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23.10.2021 00:06 Ответить
С.ка... один ушел... (
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23.10.2021 01:36 Ответить
Свинособаки сдохли от того, чем собирались убивать других людей. Очень символично. Да и вообще прекрасная новость.
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23.10.2021 22:02 Ответить
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