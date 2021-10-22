В России взорвался пороховой завод, погибли 16 человек. ВИДЕО

В цехе по производству пороха на заводе по производству синтетических волокон "Эластик" в Рязанской области произошел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По данным издания погибли 16 человек. При обследовании места пожара выживших не обнаружено.

В МЧС РФ сообщили, что всего в цехе находилась смена из 17 человек, один из них был госпитализирован.

Среди основных версий случившегося - нарушение технологических процессов. Как утверждают в МЧС, "угрозы населению нет". Пожар на заводе локализован.

Взрыв с жертвами на пороховом заводе в Рязанской области произошел на площадях частной компании, которая располагается на территории ФГУП Завод синтетических волокон "Эластик".

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